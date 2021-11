Invitan autoridades a inscribirse al CTC

Mientras millones de familias recibirán los pagos de crédito tributario por hijos durante el mes de noviembre, las autoridades federales exhortan a quienes no lo hayan hecho a inscribirse en línea para obtener dichos créditos por adelantado correspondiente al mes de diciembre.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Departamento del Tesoro anunciaron que millones de familias estadounidenses pronto recibirán su pago por adelantado del Crédito tributario por hijos (CTC) para el mes de noviembre.

Sin embargo, señalaron que las familias de bajos ingresos que todavía no reciben dichos pagos aún pueden obtenerlos tras inscribirse en portal IRS.gov antes de las 11:59 pm, (hora del Este), del día de hoy.

El Departamento del Tesoro y el IRS instan a cualquier familia de bajos ingresos que normalmente no necesita presentar una declaración, a inscribirse ahora para recibir su pago.

Además, las personas que no recibieron un pago de impacto económico, también conocido como pago de estímulo, también pueden inscribirse para recibirlo o el Crédito de recuperación de reembolso equivalente. Al igual que el Crédito tributario por hijos, las personas pueden obtener estos beneficios, incluso si no trabajan o si no tienen ingresos.

En este momento, sólo pueden registrarse en línea. Para hacerlo, de forma rápida y segura, visite IRS.gov/creditoporhijos2021. Las familias pueden optar por presentar la solicitud en inglés o en español.

Las familias que se inscriban ahora reciben normalmente la mitad de su Crédito tributario por hijos el 15 de diciembre. Esto significa un pago de hasta 1 mil 800 dólares por cada niño menor de 6 años y hasta 1 mil 500 dólares por cada niño de 6 a 17 años. Esta es la misma cantidad total que la mayoría de las otras familias han estado recibiendo en hasta seis pagos mensuales que comenzaron en julio.

Cualquier familia que reciba pagos por adelantado del Crédito tributario por hijos durante 2021 puede reclamar el resto del crédito cuando presente su declaración de impuestos federales de 2021.

Para ayudarlos a hacer eso, a principios de 2022, las familias recibirán la Carta 6419, que documenta los pagos por adelantado que se les hayan emitido durante 2021 y la cantidad de hijos calificados que recibieron los pagos.

El quinto lote de pagos mensuales anticipados beneficiará a alrededor de 36 millones de familias en todo el país, mientras que la mayoría de los pagos se enviarán mediante depósito directo a las cuentas de los beneficiarios.

Estos créditos son resultado de la ley del Plan de Rescate Estadounidense, por medio del cual la mayoría de las familias elegibles recibieron pagos en las siguientes fechas: 15 de julio, 13 de agosto, 15 de septiembre y 15 de octubre, pero cabe mencionar que el último pago correspondiente al año 2021 está programado para depositarse el 15 de diciembre.

Cada pago depositado ha sido de hasta 300 dólares al mes por cada niño menor de 6 años y de hasta 250 dólares por mes por cada niño de 6 a 17 años.

La administración federal destaca los siguientes hechos:

• Las familias verán los pagos vía depósito directo en sus cuentas a partir del 15 de noviembre. Así como los pagos anteriores, la gran mayoría de las familias recibirán los pagos vía depósito directo.

• Para aquellos que recibirán los pagos en cheque, deben asegurarse de permitir tiempo adicional hasta fines de noviembre, para la entrega por correo.

• Aquellos que deseen recibir su pago de diciembre por depósito directo pueden hacer este cambio a través del Portal de actualización del Crédito tributario por hijos, disponible sólo en IRS.gov.

• Es necesario asegúrese de realizar dicho cambio antes de las 11:59 pm, (hora del Este) del 29 de noviembre. Para acceder al portal o para obtener una guía paso a paso para usarlo, visite IRS.gov/creditoporhijos2021.

• Los pagos se destinarán a familias elegibles que presentaron una declaración de impuestos de los años 2019 o 2020.

• Las declaraciones procesadas hasta el 1ro de noviembre se reflejan en estos pagos. Esto incluye a las personas que normalmente no presentan una declaración, pero que durante el año 2020 presentaron una declaración de impuestos exitosamente o se inscribieron para los Pagos de impacto económico con la herramienta Non-Filer del IRS en IRS.gov, o en el 2021 presentaron exitosamente una declaración usando la Herramienta de inscripción para pagos por adelantado del Crédito tributario por hijos.

• Los pagos son automáticos. Además de presentar una declaración de impuestos, incluida una declaración simplificada en la herramienta de inscripción, las familias no tienen que hacer nada si son elegibles para recibir pagos mensuales.

• Las familias que no recibieron un pago de julio, agosto, septiembre u octubre y reciben su primer pago mensual este mes, aún recibirán su pago anticipado total para el año (el cual es la mitad del monto total del Crédito Tributario por hijos). Esto significa que el pago total se distribuirá en dos meses, en lugar de seis, lo que hará que cada pago mensual sea mayor.

Familias pueden efectuar cambios

Las familias que ya reciben pagos mensuales pueden utilizar el Portal de actualización del Crédito tributario por hijos (CTC-UP) para actualizar rápidamente su cuenta. Disponible sólo en IRS.gov, CTC-UP ya permite a las familias verificar su elegibilidad para los pagos y después, si eligen:

• Cambiar de recibir un cheque a depósito directo,

• Cambiar la cuenta donde se deposita su pago directamente,

• Actualizar su dirección,

• Cancelar los pagos mensuales y

• Aumentar o reducir sus pagos mensuales para reflejar cambios significativos en sus ingresos.

Las actualizaciones realizadas antes de las 11:59 pm (hora del Este), del 29 de noviembre se reflejarán en el pago mensual programado para el 15 de diciembre.