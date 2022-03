Invitan a nueva exposición de fotografía mexicana

El Museo de Arte de El Paso de la Ciudad invita al público a visitar la nueva exposición, Luces y Sombras: Imágenes de México, que se inaugurará el jueves 7 de abril.

La nueva exposición presenta más de 100 fotografías de la colección del Bank of America, que datan desde la década de 1920 hasta la actualidad. La colección explora una línea de tiempo de la historia moderna de México, incluido el último siglo de raíces indígenas que reflejan la supervivencia de las tradiciones comunitarias y la realidad de la marginación social.

“Aquí en El Paso, debemos gran parte de nuestra rica historia cultural a las conexiones con nuestros vecinos del Sur de México. Nuestra próxima exposición, Luces y Sombras: Imágenes de México, celebra la colaboración de culturas y la apreciación del arte, que no conoce fronteras”, dijo la presidenta de Bank of America of El Paso, Kristi Marcum. “A través de esta exhibición, posible gracias a Art in Our Communities de Bank of America, que presta exhibiciones sin costo a museos y organizaciones sin fines de lucro, esperamos iluminar diversas tradiciones culturales y ampliar el acceso a las artes”.

La exhibición ha sido prestada a través del programa Bank of America Art in our Communities, que se estableció en 2009 para compartir la colección de arte de la compañía con la audiencia más amplia posible. Desde entonces, se han prestado más de 140 exposiciones a través de este programa único en su tipo.

“Estamos emocionados de tener estas fotos en préstamo de Bank of America”, dijo Ben Fyffe, Director Gerente de Asuntos Culturales y Recreación. “Nuestras profundas raíces en la cultura mexicana se verán reflejadas en las fotografías expuestas en la exhibición”.

La exhibición es gratuita y abierta al público y estará en exhibición hasta el 17 de agosto de 2022. Para obtener más información sobre la exhibición y la programación, visite el Museo de Arte de El Paso en www.epma.art.