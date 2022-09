Invitan a exposición de ciudades hermanas EU-México

Socorro, Texas— Con un abanico de exhibiciones y demostraciones culturales, música en vivo y comida, la Ciudad de Socorro en coordinación con The Cultural Heritage Society of the Camino Real de Tierra Adentro presentarán la Conferencia Anual Binacional de Historia y Exposición Cultural.

El evento de tres días se realizará a la par con Ciudad Juárez, del 8 al 11 de septiembre de 2022, y contará con la participación de más de 15 oradores internacionales.

La Sociedad del Patrimonio Cultural se enorgullece de brindar conciencia sobre la Historia, el Patrimonio y la Cultura a la región a través del Proyecto Ciudad Hermana Camino Real de Tierra Adentro, se informó.

Durante el evento las ciudades de Socorro y San Elizario se convertirán en Ciudades Hermanas con diez municipios de los estados de Chihuahua y Durango. Las ceremonias se llevarán a cabo tanto en Socorro como en San Elizario el sábado. La Ciudad de Socorro comenzará con una ceremonia de plantación de árboles para cada una de las 10 ciudades.

El Proyecto de Ciudades Hermanas se extenderá a 19 localidades participantes en Estados Unidos y México.

“Únase a nosotros el 8 de septiembre en Ciudad Juárez para el primer día organizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Seguido de dos días en Socorro, en el complejo agrícola Rio Vista, que ha sido nominado como Monumento Histórico Nacional, expresa la invitación al evento”.

Las ceremonias de Ciudades Históricas Hermanas se realizarán el sábado 10 tanto en San Elizario como en Socorro, en combinación con las ciudades chihuahuenses de San Francisco de Conchos, Camargo, La Cruz, Saucillo, Delicias, Rosales, Meoqui, Julimes, Ahumada y Ocampo.

También estarán presentes las Ciudades Hermanas de Parral, Jiménez, Santa Bárbara, Valle de Allende, Valle de Zaragoza y Janos.

Las exposiciones contemplan gastronomía, tribus, tradiciones, turismo, cultura e historia. El evento será gratuito y contará con música y entretenimiento en vivo, comida, diversión y más.

Para obtener más información y horarios, visite: www.CulturalHeritageSociety.com Llame al: 915-526-7681