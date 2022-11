Invitan a exhibición de trenes a escala

Para que niños y adultos disfruten del modelismo ferroviario, cuyo objeto es imitar a escala trenes y sus entornos, la Asociación Histórica de Modelos del Ferrocarril (RMHA) en conjunto con Sunflowers Bank abrieron una exhibición denominada “Polar Express”.

En el marco de la celebración del festival navideño WinterFest 2022 que se celebra en la ciudad, los paseantes pueden disfrutar y revivir aquellos años de niñez y juventud, en el caso de los adultos amantes de los trenes en miniatura.

Por segundo año consecutivo, esta asociación, sin fines de lucro, presenta una exhibición mejorada para satisfacer los gustos de la comunidad.

“Esta exhibición me trae grandes recuerdos y nostalgia de cuando era niño. Recuerdo que mis padres me compraron mi primer tren eléctrico cuando tenía seis años y desde entonces amo los trenes”, dijo Andrés Soto, quien ahora repitió la historia al comprarle a su hijo del mismo nombre una locomotora con sus vagones.

Y es que el modelismo ferroviario es una actividad recreativa que permite desarrollar muchas habilidades manuales, ya que completar un módulo requiere de carpintería, electricidad, soldadura, modelación con pasta y escayola, pintar, y otras más.

De acuerdo a los expertos, se trata de una representación física o arquetipo a pequeña escala que sirve como guía para mostrar los detalles de construcción, el funcionamiento o incluso la apariencia antes de ser construida la obra.

“El modelismo es una afición que consiste en crear manualmente prototipos de máquinas, aviones, trenes, barcos y otras figuras a pequeña escala, sean o no dinámicas” señalan los especialistas.

“Esta es una de mis actividades favoritas porque desde pequeña me gustan las manualidades y representarlas en un tamaño más diminuto como esta exhibición de Polar Express”, apuntó Silvia, hija de un ferrocarrilero.

Ella, al igual que decenas de personas, invitó a la comunidad a que asistan a esta exposición que se presenta en el edificio de Sunflower Bank, ubicado en 201 E. Main, Suite 200, y la cual estará abierta al público y de manera gratuita hasta el 30 de diciembre.

Los organizadores dieron a conocer que el recorrido de trenes está programado de 10:45 de la mañana a 12:15 del medio día y de 3:30 p.m. a 5:00 p.m., de lunes a viernes.

Pero también habrá horarios especiales para que el público, puede visitar la exhibición en las noches y los fines de semana. Los interesados pueden ingresar al sitio www.sunflowerbank.com/holiday-train-display para ver los horarios de exhibición de trenes.

Establecido en 1950 en el antiguo Hospital del Ejército Lower Beaumont en El Paso, Texas, el Modelo Ferroviario y Asociación Histórica de El Paso (EPMR) tiene una larga historia de compartir el arte y la ciencia del modelo y el ferrocarril a gran escala con las comunidades de El Paso, Texas y Juárez, México.

Dada la creación temprana de la asociación, sin duda es uno de los clubes ferroviarios modelo más antiguos del país, dicen sus integrantes.

En 1964, el club se mudó al sótano del edificio del centro de El Paso Toltec. Fue en ese lugar donde la práctica de celebrar espectáculos anuales de trenes modelo comenzó en 1972.

Durante los siguientes quince años, la exhibición del club se movió un par de veces mientras la práctica de celebrar jornadas de puertas abiertas continuó con eventos bien atendidos.

Sin embargo un cambio importante ocurrió en febrero de 1986 cuando el club se incorporó como una organización sin fines de lucro de la Sección 501 (c)(3) y cambió a su nombre actual: The Railroad Model and Historical Association of El Paso, Inc., cuentan sus historiadores.

Este lugar se ha convertido en un lugar de reunión para los entusiastas de los trenes viejos y jóvenes, permitiendo a algunos experimentar la emoción de correr trenes modelo por primera vez o permitiendo a otros recuperar una parte importante de su juventud.

Las historias de los ferrocarriles en el suroeste y más allá son parte de estos eventos además de llevan el arte y la ciencia del diseño, la operación y el mantenimiento de los modelos ferroviarios a una audiencia más amplia de la comunidad.

La Casa del Tren está abierta al público todos los jueves de 7 p.m. a 9 p.m. El EPMR celebra una jornada de puertas abiertas de primavera y otoño y mantiene su larga tradición de eventos anuales de puertas abiertas todos los domingos de noviembre de 1 p.m. a 4 p.m.

Estos eventos son gratuitos y están abiertos al público. Como organización sin fines de lucro, la membresía está abierta a todos, las cuotas mensuales siguen siendo mínimas y las donaciones son bienvenidas, informaron sus miembros.