Invitan a correr por los indigentes

El Centro de Oportunidad para personas sin hogar está invitando a la comunidad a que participe el próximo domingo 25 de agosto en su sexta carrera anual HomeRun for the Homeless que se realiza a beneficio de las personas indigentes en conjunto con El Paso Chihuahuas.

La carrera de cinco kilómetros, o 3.1 millas, inicia a las 7:30 am en el estadio Southwest University Park y recorre varias calles del Centro, para terminar el recorrido dentro del estadio.

“Esta es una oportunidad para que las personas que gustan de realizar deporte o actividades al aire libre y a la vez apoyar causas sociales, en este caso a los programas de ayuda de indigentes, salgan y disfruten su domingo haciendo una buena obra,” informó John Martin, director adjunto de la cadena de albergues.

El evento es completamente familiar y las personas que quieran medir sus tiempos de recorrido podrán hacerlo puesto que la ruta es plana, mientras que las que sólo buscan estar activos, podrán caminar o correr la ruta de acuerdo a sus tiempos, se informó.

Al término de la carrera también habrá una competencia infantil llamada Kids’ Dash que este año es presentada por El Paso Electric.

“Cada año trabajamos con empresas que nos patrocinan para hacer este evento y todo lo recaudado se destina directamente a los programas de apoyo a las personas indigentes”, explicó Martin.

Otros de los patrocinadores son la refinería Marathon Petroleum, W.Silver recycling y City Bank.

Las personas que quieran registrarse pueden hacerlo en la página de Internet www.raceadventuresunlimited.com a un costo de 30 dólares por persona y 15 para el evento infantil. Los tres primeros lugares, tanto en la categoría varonil como en la femenil, recibirán una medalla y un trofeo, mientras que todos los niños que participen en el evento infantil se llevarán a casa una medalla como reconocimiento a su esfuerzo.

Las primeras 300 personas en registrarse recibirán una camiseta gratis y un boleto para asistir a el último juego de beisbol de los Chihuahuas en 29 de agosto.



