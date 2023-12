Invita Texas Tech a cerrar aniversario con broche de oro

El Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Tecnológica de Texas El Paso invita a nuestra comunidad Borderplex a su campus mientras concluye su décimo aniversario con el evento Lighting Campus for Hope el viernes 1 de diciembre de 2023. La compañía de títulos local Lone Star Title es el patrocinador presentador de Campus Iluminando para la Esperanza.

El evento gratuito en el campus incluirá un espectáculo de fuegos artificiales, camiones de comida, fotos con Santa y amigos, un espectáculo de luces musicales, baile de mascotas y más. Wells Fargo Bank es el patrocinador del Hope Light Show.

Contra el cáncer

El evento también es una celebración de los guerreros contra el cáncer de mama y los fondos recaudados desde octubre se destinarán a exámenes de detección de cáncer de mama para mujeres en nuestra comunidad Borderplex. TTUHSC El Paso invita a los guerreros contra el cáncer de mama de toda la región a asistir y ser reconocidos durante el evento.

Lighting Campus for Hope conmemorará no sólo la década de servicio de TTUHSC El Paso a nuestra comunidad, sino que también destacará su próximo capítulo de brindar atención oncológica integral y de clase mundial en el futuro Steve and Nancy Fox Cancer Center.

El compromiso de Lone Star Title de mejorar la atención médica en nuestra región inspiró a la compañía a patrocinar varias iniciativas universitarias anteriores, incluida la campaña del décimo aniversario del año pasado para la Escuela de Enfermería Hunt. Tanto Lone Star Title como TTUHSC El Paso comparten la visión de promover la educación, la investigación y la atención al paciente de clase mundial dentro de nuestra comunidad.

Otros patrocinadores de Lighting Campus for Hope incluyen Freeport-McMoRan Inc.; Banco JPMorgan Chase; Cooperativa de Crédito Federal Raíz; Personal de RM; Sandy Messer y asociados/Wendy Sudimack; Subaru El Paso; Suministro Nacional de Restaurantes; Banco Girasol; y Broaddus y asociados.

Acerca del Centro de Ciencias de la Salud

TTUHSC El Paso es el único centro de ciencias de la salud en la frontera entre Estados Unidos y México y presta servicios a 108 condados en el oeste de Texas que históricamente han estado desatendidos. Es una institución designada como Título V de servicio a los hispanos, que prepara a la próxima generación de héroes de la atención médica, el 48% de los cuales se identifican como hispanos y, a menudo, son estudiantes de primera generación.

Establecida como una universidad independiente en el Sistema Universitario Tecnológico de Texas en 2013, TTUHSC El Paso celebra 10 años como un destino orgullosamente diverso y excepcionalmente innovador para la educación y la investigación. Según un análisis de 2022, TTUHSC El Paso aporta $634,4 millones anualmente a la economía de nuestra región Borderplex.

Con la misión de eliminar las barreras de la atención médica y crear oportunidades educativas que cambien la vida de los residentes de Borderplex, TTUHSC El Paso ha graduado a más de 2 mil médicos, enfermeras e investigadores durante la última década, y agregará dentistas a su grupo de ex alumnos a partir de 2025.