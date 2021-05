Investigará NM cuerpos de animales en el desierto

KVIA

Investigadores del Departamento de Policía de El Paso (EPPD) determinaron que los quince cuerpos de cabras y ovejas que fueron encontrados en un área desértica del noreste de El Paso, en realidad fueron asesinados en Nuevo México.

Ayer martes, la Unidad de Crueldad Animal de EPPD dijo que el caso ahora fue entregado a las autoridades de Nuevo México, quienes se harán cargo de la investigación.

Por su parte, el Departamento de Parques y Vida Silvestre dijo que “los cadáveres de animales encontrados eran cabras domésticas”, por lo que la investigación recae en las autoridades locales para investigar las causas de su muerte.

Los cadáveres fueron localizados el domingo en un espacio no habitado cercano a la intersección de las calles Dyer y Railroad, casi en las inmediaciones de El Paso.

Autoridades locales dijeron que fue residente del área quien reportó el hallazgo a la Policía de El Paso (EPPD).

No obstante, un guardabosque aseguró que por la manera en que se encontraron los cadáveres no se descarta que hayan sido empleados para prácticas ocultistas.

“No parece que las porciones que se comen fueran removidas de los chivos. Los cuerpos parecían intactos”, dijo el capitán Ray Spears, del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas (TPWD) en entrevista con el Canal 7 (KVIATV) local.

Spears enfatizó la posibilidad de que se tratara de “rituales satánicos o remoción de sangre”.

“No es un hecho común que tantos chivos sean tirados de esta manera”, señaló el guardia forestal.

La Policía de El Paso ha mantenido una postura más distante ante esta situación. Por cuestiones de seguridad, para que no se altere una investigación en proceso, la corporación no dará a conocer detalles como el número de animales muertos o si fueron decapitados.

“Todo lo que se diga aquí son puras conjeturas”, dijo el sargento Enrique Carrillo, vocero de EPPD.

A lo largo de historia, los sacrificios de machos cabríos y ovejas han sido relacionados con el satanismo.

No obstante, al darse a conocer la noticia sobre el hallazgo en El Paso, la Iglesia de Satán, una institución establecida desde hace varias décadas, se deslindó del caso.

“Este no es un ritual satánico”, señaló The Church of Satan a través de un mensaje en su cuenta de Twitter. “El satanismo es una religión atea que prohíbe hacerle daño a los animales, por lo cual no hay rituales para ninguna clase de sacrificios. Esta afirmación es irresponsable y pone a personas en peligro”.