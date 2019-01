Investigan tiroteo que involucró a policía

Una supuesta falta vial terminó en un tiroteo que involucró a un oficial de la Policía de El Paso (EPPD) las primeras horas del jueves.

Los hechos se registraron alrededor de las 2:55 de la mañana, en la cuadra 9300 de la avenida Alameda, en el Valle Bajo.

De acuerdo con Robert Gómez, vocero de EPPD, oficiales que patrullaban la zona le marcaron el alto a una camioneta pick up Ford de modelo antiguo que parecía “sospechosa”.

El vocero indicó que cuando los uniformados se iban a acercar al conductor, uno de los oficiales sacó su arma de cargo y disparó contra el hombre, cuya identidad no fue revelada de manera inmediata y de quien sólo se dijo tiene 50 años.

Los reportes indican que el oficial no hizo blanco en el sujeto, quien pudo darse a la fuga provocando una persecución policiaca.

Gómez agregó que durante la persecución, el conductor chocó contra una ambulancia y luego contra un edificio en la intersección de Old Pueblo Road y la Alameda.

Trascendió que el hombre fue trasladado a recibir atención médica ya que presentaba lesiones menores.

El incidente está siendo investigado por el Departamento de Asuntos Internos, la Unidad de Crímenes Contra Personas y los Texas Rangers.