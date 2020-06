Investigan respuesta de 5 asilos ante Covid-19

Jaime Torres / El Diario de El Paso / Instalaciones de Mountain View Health and Rehabilitation

Un asilo situado en la parte Oeste-Centro de El Paso, que ha tenido numerosos casos de Covid-19, no le proporcionó un adecuado equipo de protección al personal semanas antes de la pandemia, según dieron a conocer los empleados.

Sus quejas han dado lugar a una investigación estatal sobre Mountain View Health and Rehabilitation, situado en el número 1600 de la calle Murchison. La agencia estatal que regula los asilos en Texas está investigando a cinco o seis establecimientos en El Paso que son operados por la filial de Mountain View, Creative Solutions in Healthcare, que tiene su sede en Fort Worth.

“La razón principal por la que todo esto está pasando es en primer lugar por la negligencia.Y en segundo lugar, no se nos proporcionó ningún equipo de protección personal durante todo ese tiempo”, comentó una asistente de enfermera certificada que trabajó en Mountain View. Ella pidió no ser identificada debido a que teme poner en riesgo su licencia estatal.“Estamos exponiendo a los residentes y ellos nos están exponiendo a nosotros”.

‘Actuamos de inmediato’

Leila Jones, portavoz de Creative Solutions in Healthcare, comentó que la empresa implementó protocolos estrictos a principios de marzo para responder a la amenaza del Covid-19, antes de que tales medidas fueran requeridas por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, y los Centros de Medicare y Sistemas de Medicaid.

“Además de adherirse a esos protocolos y medidas preventivas, Mountain View de inmediato trató de asegurar el equipo de protección personal para los empleados de cada una de sus instalaciones. Aun cuando había escasez de ese equipo a nivel nacional, Mountain View usó las técnicas de conservación aprobadas por CDC que nos ayudaron a tener unos suministros adecuados de manera constante para proteger a nuestros residentes y empleados”, comentó a través de un comunicado.

Bajo evaluación

Los asilos de Texas están regulados por la Comisión Estatal de Servicios de Salud y Humanos, HHSC por sus siglas en inglés.

“Estamos investigando activamente en estas instalaciones para evaluar el cumplimiento de las reglas relevantes de salud y seguridad. Los resultados de esa investigación podrán ser solicitados cuando hayan concluido”, comentó Danielle Pestrikoff, portavoz de HHSC.

Pestrikoff comentó que otras instalaciones de Creative Solutions en El Paso enfrentan una investigación estatal después de que apareció el Covid-19, entre éstas Nursing and Rehabilitation Franklin Heights, situado en el número 223 Sur de la Calle Resler; Oasis Center of Nursing and Rehabilitation que se ubica en el número 9901 de North Loop, St. Giles Nursing and Rehabilitation Center del 950 Camino del Rey y St. Teresa Nursing and Rehabilitation Center, situado en el número 10350 de la avenida Montana.

Las únicas instalaciones de Creative Solutions en El Paso que no están enfrentando una investigación estatal es Pebble Creek Nursing Center, ubicado en el número 11608 de la calle Scott Simpson.

La gravedad del

brote es un misterio

El alcance completo del brote en Mountain View no es claro debido a que el Departamento de Salud Pública de El Paso y HHSC se rehúsan a identificar el número de casos en una instalación específica.

Creative Solutions ha dicho que 12 residentes dieron positivo para el Covid-19 en una ronda inicial de pruebas realizada entre el 9 y 10 de mayo. Muchas de las pruebas a empleados y residentes fueron contaminadas y una nueva ronda de pruebas se realizó el 20 de mayo. La empresa declinó decir cuántas personas dieron positivo en esa ronda, aunque ha reconocido que ha habido infecciones adicionales.

El Departamento de Salud Pública reportó 81 infecciones en el Código Postal 79902 en donde se localiza Mountain View, durante la semana posterior a las pruebas del 20 de mayo. El Código Postal tenía sólo 14 casos reportados de Covid-19 antes de las primeras pruebas que se hicieron el 9 de mayo en Mountain View, hasta este domingo, el conteo fue de 137.

Cualquier prueba positiva en los residentes de Mountain View debió aparecer en el Código Postal 79902, las infecciones de los empleados debieron ser reportadas en su Código Postal. La infección entre el personal se generalizó, según dijeron los empleados.

“Todos se infectaron, hasta las personas que estaban en la recepción de las oficinas centrales. También hubo casos allí, en la lavandería, en la cocina, en las personas que hacen la limpieza y luego en las enfermeras certificadas y demás enfermeras. Fue algo que se extendió muy rápido”, comentó una asistente de enfermera certificada. Señaló que ella fue una de los pocos empleados que dieron negativo.

Guardaron el equipo y lo racionaron

El equipo de protección personal estaba guardado, aseguran los empleados.

El dueño de Mountain View, Creative Solutions in Healthcare, es uno de los asilos más grandes en Texas. La empresa está a cargo de 64 instalaciones en todo Texas, incluyendo seis en El Paso, de acuerdo a una base de datos de HHSC.

La empresa fue fundada en el 2010 por Gary y Malisa Blake, de acuerdo a su sitio en la web.

“La cultura corporativa de Creative Solutions está basada en la regla de oro y la ética cristiana de ‘haz a otros lo que quieras que te hagan a ti’”, dice el sitio en la web de la empresa.

Múltiples empleados que fueron entrevistados por El Paso Matters comentaron que no les proporcionaron batas, cubiertas para los zapatos ni protectores para el cabello, aun cuando ellos los solicitaron y el asilo dijo que contaba con ese equipo de protección personal en ese lugar.

“Lo que sucedió después que fue reportado el Covid-19 por primera vez en El Paso, es que ellos se las arreglaron para ocultar todas las mascarillas, batas y todo para la protección y desaparecieron. Había suficientes porque ocasionalmente usábamos mascarillas con nuestros pacientes para protegerlos, pero inesperadamente no había ni una sola caja”, comentó una segunda asistente de enfermera certificada.

El equipo de protección personal fue guardado debido a las órdenes del director del asilo de Mountain View, dijeron dos enfermeras certificadas.

“Cualquier tipo de equipo de protección que había en las instalaciones fue puesto bajo llave. Nadie tenía autorización de obtenerlo, nadie podía tocarlo, a nadie se le permitió estar cerca de eso. Porque estaba esperando ver si lo necesitábamos para una emergencia”, dijo la segunda asistente de enfermera certificada.

Hasta las mascarillas estaban escasas, dijeron los empleados.

Las mascarillas estaban estrictamente racionadas, según los empleados. La primera asistente de enfermera certificada dijo que le dieron dos mascarillas para un solo uso, una en el mes de marzo y otra en abril.

“La primera vez que nos dieron una fue como la tercera semana de marzo. Y nos dijeron que fuéramos muy cuidadosos con ella porque eso es todo lo que íbamos a recibir. Teníamos que usarla constantemente. Si la perdíamos, no la iban a reemplazar con otra”, dijo. “La última semana de abril, nos dieron otra mascarilla y dijeron lo mismo, que si la perdíamos no nos iban a dar otra”.

La segunda asistente de enfermera certificada describió una experiencia similar:“Ellos empezaron a darnos una mascarilla en una pequeña bolsa de papel de color café y nos dijeron que teníamos que cuidarla porque no nos iban a dar más. Muchos de mis compañeros de trabajo y yo tuvimos que comprarlas por nuestra cuenta”.

La primera ronda de pruebas en Mountain View empezó después que una empleada, quien también trabajó en otro asilo con casos conocidos de Covid-19, dio positivo, según dijeron los empleados.

Jones, la portavoz de Soluciones Creativas, comentó que una empleada de Mountain View dio positivo para el Covid-19 el 6 de mayo.

‘Tomamos las medidas pertinentes’

“La empleada fue puesta en cuarentena, se lo notificaron a las familias de todos los residentes a través del teléfono o por correo electrónico, se ordenaron que se hicieran pruebas para detectar el coronavirus a todos los empleados y residentes de esas instalaciones. Las pruebas revelaron que numerosos residentes y empleados habían dado positivo para el Covid-19 y se tomaron las medidas adecuadas para poner en cuarentena a los empleados afectados y los residentes que dieron positivo fueron colocados en aislamiento. Hemos seguido todos los lineamientos del HHSC incluyendo el requisito de reportar cualquier caso positivo asociado con esto”, dijo.

El 13 de mayo le dijeron a la segunda asistente de enfermera certificada y a otros cuatro empleados que habían dado positivo, comentó la segunda asistente de enfermera certificada. “No podía respirar, sentía escalofríos y tenía fiebre y me sentía triste al pensar que nuestros pacientes iban a pasar por eso”, dijo.

Mountain View empezó a proporcionarles el equipo de protección personal a los empleados después de las pruebas positivas, según comentaron ellos.

Ninguna de las asistentes de enfermeras certificadas ha regresado a trabajar, aunque ambas han dado negativo actualmente para el Covid-19. “Estoy preocupada por mis pacientes, pero tengo miedo de regresar porque aunque ya tuve el virus eso no significa que no lo pueda adquirir nuevamente. Aún tengo problemas para respirar y me siento más cansada que antes”, señaló la segunda asistente de enfermera certificada.

