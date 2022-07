Investigan asesinato de mujer en el Este de El Paso

El Paso.- La Policía de El Paso (EPPD) investiga el homicidio de una mujer de 51 años que fue encontrada muerta al interior de su vivienda en el Este de la Ciudad.

Elementos de EPPD acudieron el martes a la 1:51 pm al domicilio ubicado en la cuadra 2100 de William Caples, a fin de checar el estado de una persona.

PUBLICIDAD

Al ingresar a la vivienda ubicaron el cadáver de Marisela Véliz, el cual mostraba signos de lucha por lo que se investiga un presunto homicidio.

“Muchas lindas memorias que dejaste en todos nosotros. Tú no eras una prima, siempre fuiste nuestra hermana. Mi corazón destrozado, no quiere creer lo sucedido”, señala en redes sociales Martha Véliz Rico, familiar de la víctima.

Los detectives creen que este es un incidente aislado dirigido a la víctima y que no hay peligro para el público. En este momento no hay arrestos y los investigadores piden que cualquier persona que pueda tener información sobre el asesinato de Marisela llame a la Policía al (915)832-4400 o permanezca en el anonimato y califique para una recompensa en efectivo puede llamar a Crime Stoppers de El Paso al 566-8477(TIPS). No hay detalles adicionales disponibles para su publicación.