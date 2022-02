Investiga Texas ‘abuso’ vs niños transgénero

Austin– El gobernador Greg Abbott dijo el martes a las agencias estatales de salud de Texas que los tratamientos médicos brindados a los adolescentes transgénero, ampliamente considerados como el estándar de atención en medicina, deben clasificarse como “abuso infantil” según la ley estatal existente.

Sus declaraciones, hechas en una carta al Departamento de Familia y Servicios de Protección de Texas, siguieron a una opinión del viernes del fiscal general Ken Paxton que decía que proporcionar tratamientos médicos como medicamentos para suprimir la pubertad y hormonas a adolescentes transgénero debería investigarse como abuso infantil.

Abbott especificó que los requisitos de denuncia se aplican a “todos los profesionales con licencia que tienen contacto directo con niños que pueden estar sujetos a dicho abuso, incluidos médicos, enfermeras y maestros, y establece sanciones penales por no denunciar dicho abuso infantil”.

Todavía no está claro cómo y si se harán cumplir las órdenes, que no modifican la ley de Texas. Si bien la agencia de bienestar infantil del estado ha dicho que investigará tales reclamos, algunos fiscales del condado y del distrito han declarado que no harán cumplir la opinión.

“Ésta es una tergiversación completa de la definición de abuso en el código de familia”, dijo Christian Menefee, el fiscal del condado de Harris. Menefee dijo que tales investigaciones en el condado de Harris, el más poblado del estado, no serán procesadas. “No creemos que permitir que alguien tome supresores de la pubertad constituya un abuso”, dijo.

El esfuerzo de Abbott para criminalizar la atención médica para los jóvenes transgénero es un nuevo frente en un impulso político cada vez más amplio para negar tratamientos que ayuden a alinear los cuerpos de los adolescentes con sus identidades de género y que han sido respaldados por importantes grupos médicos. Veintiún estados introdujeron tales proyectos de ley el año pasado, según el Instituto Williams de la Facultad de Derecho de la UCLA.

La carta del gobernador de Texas llega cuando comenzó la votación anticipada en las elecciones primarias en todo el estado. El día de las elecciones es el 1 de marzo. Abbott y Paxton, ambos republicanos, enfrentan rivales que han cuestionado si han sido lo suficientemente conservadores. Paxton, un titular de dos mandatos que ha sido acusado de cargos de fraude de valores, es visto como particularmente vulnerable. Los estrategas políticos dicen que es poco probable que reciba más del 50 por ciento de los votos y que se dirige a una segunda vuelta.

Los grupos médicos profesionales y los expertos en salud transgénero han condenado abrumadoramente los intentos legales de limitar la atención de “afirmación de género” y aseguran que dañarían enormemente a los jóvenes transgénero.

“La atención de afirmación de género para los jóvenes transgénero es esencial y puede salvar vidas”, dijo la almirante Rachel Levine, subsecretaria de salud del Departamento de Salud y Servicios Humanos y la pediatra de más alto rango de la administración Biden, en un comunicado enviado por correo electrónico. “Los pediatras líderes de nuestra nación apoyan la atención de afirmación de género basada en evidencia para los jóvenes transgénero”.

Un número creciente de adolescentes transgénero ha buscado tratamientos médicos en los últimos años. Los adolescentes transgénero corren un alto riesgo de intentar suicidarse, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). La investigación preliminar ha sugerido que los adolescentes que reciben tales tratamientos médicos tienen una mejor salud mental. Los estudios a largo plazo están en curso.

Marissa Gonzales, vocera del Departamento de Familia y Servicios de Protección de Texas, dijo que no había investigaciones pendientes de abuso infantil que involucraran los procedimientos descritos, pero que la agencia investigaría los casos que fueran denunciados.

Si los niños pueden ser separados de sus padres para permitirles recibir dicha atención médica, en última instancia, quedará a discreción de los tribunales.

“En este momento, no está claro qué van a hacer los servicios de protección infantil, los fiscales y los jueces con esta opinión no vinculante del fiscal general”, dijo Kate Murphy, asociada sénior de políticas para la protección infantil en Texans Care for Children, un grupo de políticas infantiles sin fines de lucro, a través un comunicado enviado por correo electrónico. “Lo que está claro es que los políticos no deberían destrozar familias amorosas y enviar a sus hijos al sistema de crianza temporal cuando los padres brindan la atención médica recomendada que creen que es lo mejor para sus hijos”.

Si los procuradores locales no siguen los casos, la oficina del fiscal general del Estado podría hacerlo, dijo Menefee, el fiscal del condado de Harris, y agregó que la posición adoptada por el gobernador y el fiscal general podría tener un efecto escalofriante. “Está diseñado para asustar a los padres”, dijo. “Está diseñado para asustar a los médicos incluso por facilitar la atención médica que afirma el género”.

Algunos grupos políticos que se oponen a los tratamientos relacionados con el género para los jóvenes dicen que lo que está en juego es simplemente demasiado alto.

“Los menores tienen prohibido comprar pintura, cigarrillos, alcohol o incluso hacerse un tatuaje”, dijo Jonathan Covey, director de políticas del grupo Texas Values. “No podemos permitir que los menores o sus padres tomen decisiones que cambien la vida sobre procedimientos de mutilación corporal y tratamientos hormonales irreversibles”.

Los expertos que trabajan con pacientes transgénero, como el doctor Alex Keuroghlian, psiquiatra clínico de Fenway Health en Boston y director del Programa de Identidad de Género en Psiquiatría en el Hospital General de Massachusetts, dicen que las decisiones sobre tratamientos para personas jóvenes deben sopesarse sólo por un paciente, sus padres y sus médicos. Keuroghlian denunció la carta de Abbott: “está legislando de una manera que está completamente divorciada de la evidencia médica, el consenso y la práctica convencional”.