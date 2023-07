Investiga EU a Trump por asalto al Capitolio

Washington— El ex presidente Donald Trump dijo el martes por la mañana que recibió una carta del Departamento de Justicia (DOJ) que dice que él es el objetivo de la larga investigación sobre los esfuerzos para anular las elecciones presidenciales de 2020.

Trump escribió en las redes sociales que el fiscal especial Jack Smith, el fiscal que dirige la investigación federal, le envió una carta el domingo.

Un portavoz de Smith se negó a comentar.

La carta objetivo y la acusación potencial atrapan aún más a Trump en un peligro legal sin precedentes mientras hace campaña como el favorito para ser el candidato republicano a la Presidencia en 2024.

Trump ya ha sido acusado de cargos federales en un caso separado que alega que manejó mal documentos clasificados.

Y en marzo, un gran jurado de Manhattan acusó formalmente a Trump de cargos estatales, alegando que falsificó registros relacionados con pagos de dinero secreto a la actriz de películas para adultos Stormy Daniels durante la campaña presidencial de 2016. La fiscal de Distrito del Condado de Fulton, Georgia, está liderando una investigación estatal en curso relacionada con las elecciones de 2020 y ha dicho que tomará una decisión sobre los cargos en el caso el próximo mes.

“Nada como esto ha sucedido nunca en nuestro país antes o incluso cerca”, escribió Trump en una larga publicación el martes en la que llamó a Smith “trastornado” y calificó las acciones del fiscal general Merrick Garland de “poco éticas”.

Una carta de destino de los fiscales significa que los investigadores han reunido pruebas sustanciales que vinculan al destinatario con un delito, pero no necesariamente significa que finalmente se presentarán cargos. A menudo, estas cartas invitan al objetivo a comparecer ante un gran jurado para ofrecer pruebas.

Trump dijo que le preguntaron si desea comparecer ante el gran jurado esta semana. Un asesor de Trump dijo que no planea comparecer y testificar.

El ex presidente no indicó cuáles podrían ser los cargos en su contra y no está claro si la carta de destino lo especificaba.

Dos personas en la órbita de Trump dijeron que la carta de destino llegó incluso cuando el equipo de Smith continúa entrevistando a personas que trabajaron para el equipo de Trump y otras personas cercanas a él. Los abogados de Trump se reunieron con el ex presidente el lunes para discutir la investigación de Smith, así como la pesquisa en curso en Georgia.

Dirigido por Smith, el Departamento de Justicia ha estado examinando los eventos que llevaron al motín del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos. Los investigadores han analizado los anuncios y mensajes de correo electrónico que buscaban recaudar fondos a partir de afirmaciones falsas de fraude electoral y la decisión de los electores republicanos en algunos estados ganada por el presidente Biden de enviar declaraciones firmadas que pretendían afirmar a Trump como el vencedor.

Durante la investigación, los fiscales hicieron a los testigos horas de preguntas detalladas sobre las reuniones que Trump dirigió en diciembre de 2020 y enero de 2021, un momento en el que insistía falsamente que derrotó a Biden en las elecciones, incluso cuando los estados indecisos certificaron la victoria de Biden, dijeron personas familiarizadas con el interrogatorio.

También han indagado sobre su campaña de presión al vicepresidente Mike Pence para anular la elección. Algunas de las preguntas se centraron directamente en el alcance de la participación de Trump en el esquema electoral dirigido por sus abogados externos, incluidos John Eastman y Rudy Giuliani, dijeron estas personas. En ese momento, Eastman y Giuliani argumentaron que Pence podría rechazar a los electores de Biden cuando el Congreso se reuniera para confirmar su victoria el 6 de enero, una ceremonia que fue interrumpida por la violencia.

Los fiscales preguntaron a los testigos sobre sus conversaciones con Trump y otras personas en su círculo íntimo sobre un supuesto esquema que busca sustituir a los aliados de Trump por electores certificados de algunos estados en los que ganó Biden, según dos personas familiarizadas con el asunto.

Las personas entrevistadas frente al gran jurado sobre los esfuerzos para anular las elecciones han dicho que los investigadores también parecen estar enfocándose en posibles presuntas irregularidades por parte de otras personas cercanas al ex presidente, incluidos Eastman y Giuliani.

Trump es la única persona hasta ahora que ha dicho públicamente que recibió una carta de objetivos como parte de la investigación del 6 de enero. Un abogado de Giuliani, Robert Costello, dijo que el ex alcalde de Nueva York no ha recibido una carta de objetivos.

El mes pasado, un gran jurado federal acusó a Trump de 37 cargos en un caso separado también dirigido por Smith que alega que el ex presidente tomó materiales clasificados de la Casa Blanca y los guardó indebidamente en su residencia de Florida después de dejar el cargo. Los fiscales alegan que el ex presidente luego trató de ocultar algunos de los materiales clasificados cuando los funcionarios federales los reclamaron.

Trump también había recibido una carta de objetivos de Smith en esa investigación en los días previos a su acusación. Se negó a comparecer ante el gran jurado.

Los cargos en ese caso fueron presentados en West Palm Beach y un juez federal en el Sur de Florida preside los procedimientos legales.

Se espera que cualquier acusación potencial relacionada con la investigación del 6 de enero se presente en el Distrito de Columbia.

Los republicanos de la Cámara que salieron de su reunión de conferencia semanal evitaron en gran medida comentar las noticias de que Trump recibió una carta de objetivos. Varios legisladores desviaron las preguntas y dijeron que tendrían que leer una acusación potencial antes de comentar.

Algunos señalaron que cada vez que Trump está bajo investigación, sus números en las encuestas parecen subir.