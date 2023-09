‘Invaden’ migrantes Plaza San Jacinto

La presencia masiva de inmigrantes en la emblemática Plaza San Jacinto en los últimos tres días ha causado afectaciones a los comerciantes del sector al percibir un ligero decremento en sus ventas y cierta desconfianza e inseguridad.

Los migrantes manifestaron que llegaron al punto por tres razones: tener acceso a Internet a través de la red inalámbrica gratuita de Wi-FI, un espacio dónde estar seguros y porque alguien les dijo que llegarían camiones foráneos para ser trasladados a sus destinos.

PUBLICIDAD

Estamos aquí porque no tenemos a dónde ir y venimos a buscar una sombrita”, dijo Zuri Vázquez, mientras atendía a su niña Valentina, de tres años, y le daba la última rebanada de pizza.

Por su parte, si bien comprenden la gran necesidad a la que se enfrentan los migrantes, comerciantes y prestadores de servicios del Centro pidieron a las autoridades controlar el flujo en zonas que no afecten al comercio ni a los consumidores.

“Mucha gente no llega, le da la vuelta para no toparse con ellos”, dijo una empleada de una cafetería, quien al igual que sus compañeros se siente incómoda con la presencia de los extranjeros.

En un recorrido realizado por los alrededores de la plaza se observó la irrupción protagonizada por hombres y mujeres, en su mayoría originarios de Venezuela, y algunos niños sentados en el césped del parque.

Al mismo tiempo, ciclistas de la Policía realizaban sus rondines de vigilancia.

Zuri Vázquez ve con incertidumbre su futuro porque la cruzada no fue como se la platicaron. “No hay trabajo, no nos dan...”, dijo la mujer que pensaba que al cruzar la frontera no batallaría para conseguir un empleo.

Manifestó que salió de su natal Venezuela hace dos semanas junto con tres compañeros y una amiga. La situación fue difícil, muchos peligros pero al fin logramos llegar y cumplir el objetivo que era llegar a los Estados Unidos, expresó.

Sin embargo ella, como muchos, no cuenta con los recursos suficientes para poder transportarse a su lugar de destino. “Ojalá alguien nos ayudara para continuar nuestro camino. No tenemos para el pasaje”.

Otra de las mujeres migrantes dijo que si bien algunas personas la han socorrido con uno o cinco dólares no es suficiente para completar el boleto de un autobús, tren o avión.

“Llegamos al parque y para nuestra sorpresa estaba lleno de inmigrantes, por lo que nos tuvimos que ir”, dijo la paseña Luisa Nájera, quien iba acompañada de sus dos hijos. Así como ella, muchos se retiraron.

Acostados en el césped, en las banquetas y en bancas los extranjeros manifestaron que llegaron al punto porque es un área que tiene conexión a Internet. “Necesitamos estar conectados para poder comunicarnos con nuestra familia, y esa es la razón por la que estamos aquí”, dijo Anthony José Pérez Castro, nativo de Maracaibo, Venezuela.

El padre de dos hijos dijo que salió de su país el 16 de agosto y llegó a Ciudad Juárez el 17 de septiembre. Después de cruzar varios países, incluida la Selva del Darién, dijo sentirse seguro al llegar a Estados Unidos. Mi objetivo es trabajar duro y si hay la oportunidad traerme a mi esposa y a mis hijos para hacer vida en este país, ese es el objetivo”.

“Es muy dura la travesía y desafortunadamente muchos no llegaron hasta aquí”, dijo visiblemente emocionado al mostrar un permiso que le permite estar en este país durante los próximos tres años.

Él, como muchos, se entregó a la Patrulla Fronteriza, después de haber sorteado las filosas púas colocadas por soldados de la Guardia Nacional de Texas, en un tramo de Río Grande, en la frontera El Paso-Ciudad Juárez. Ya estoy listo para viajar a Chicago a reunirme con mi amigo de toda la vida”, expresó mientras veía con alegría el depósito hecho a su cuenta bancaria.

En cuanto al rechazo de que han sido víctimas por algunos residentes paseños pidió comprensión y paciencia porque su intención, como la de sus connacionales, es dejar la ciudad lo más pronto posible y no quedarse aquí.

Mientras tanto algunas personas y comerciantes denunciaron la presencia de basura en el parque. “No es posible que tiren la basura en el piso, ¿qué no les enseñaron que si tiran un papel debe de depositarse en el bote de la basura?, dijo una mujer que, molesta, se dirigía a la oficina del Representante de la Ciudad, Chris Canales, del Distrito 8.

“Queremos que se atienda este problema, y no podemos soportar más. Yo soy migrante y con mucho orgullo lo digo, pero pongamos el ejemplo”.

La pertinaz lluvia que cayó el martes en la zona Centro de la ciudad obligó a que decenas de migrantes salieran en estampida para protegerse del granizo. Lo mismo pasó en la estación del ferrocarril que fue saturada por migrantes que esperaban el tren en el patio.

“Necesitamos un lugar seguro para pasar la noche, parece que esta lluvia no parará”, suplicaron los inmigrantes mientras trataban de refugiarse en los techos externos del sector.