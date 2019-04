Invade la fantasía la ciudad

A lo largo de tres días, la fantasía se apoderará del Centro de Convenciones de El Paso, sede del tradicional El Paso Comic Con, donde los fanáticos de los comics celebrarán la cultura que tiene en esta frontera gran aceptación, al igual que en todo el mundo.

Súper héroes, princesas, hombres de acción, hechiceros y justicieros estarán presentes en sesiones de fotografías, concursos de disfraces, páneles, firma de autógrafos para los seguidores de esta cultura, que tiene como eje central las sagas que han transcurrido por años en los comics y posteriormente en videojuegos y películas de acción.

“Hay algo especial para todo mundo, ya que El Paso Comic Con permite a los fans tener ese contacto cercano, e incluso el que puedan interactuar con sus actores favoritos, autores y estrellas de sus comics favoritos”, afirmó la organización del evento al que acuden miles de seguidores.

Del 12 al 14 de abril la magia de la ciencia ficción, de aventuras fantásticas y llenas de acción será solo parte de la convención de comics que en esta ocasión presenta a Aaron Dismuke, Jen Brown, Samantha Ireland y Shannon McCormick, quienes platicarán y posarán con sus seguidores para las fotos del recuerdo.

Las reglas de la Comic Con son sencillas en este aspecto del evento, ya que para poder platicar y tomarse la foto con cada celebridad es necesaria un pago de 30 a 70 dólares por persona, con el dispositivo móvil del fan, fotos profesionales cuestan a 60 dólares, pero si se trata de grupos el costo asciende de 10 a 20 dólares adicionales.

El desfile de estrellas sigue su curso, y la presencia del actor y autor Levar Burton, Lt. Commander Geordi La Forge en Star Trek: The Next Generation, causó gran conmoción y largas filas para conocerle.

Para este domingo se anunció la presencia de CVicky Guerrero, viuda del desaparecido luchador Eddie Guerrero, y de otros personajes de la lucha libre profesional como Jake The Snake Roberts, así como del elenco de la popular serie Power Rangers, además de que El Paso Comic Con cerrará su edición del 2019 con el concurso de CosPlay, donde los fans mostrarán sus habilidades para emular a sus héroes.

El costo de ingreso al Comic Con puede ser por día o por todo el fin de semana, el combo tiene un valor de 55 dólares, y para tener acceso el domingo el costo es de 25 dólares, mismos que se pueden adquirir en taquilla o en la página web: elpasocomiccon.com



[email protected]