Instalan en el Río Grande muro fronterizo de Abbott

Eagle Pass, Texas— Cinco remolques de tractores cargados con las bolas de boya de cuatro pies de diámetro llegaron el viernes a Eagle Pass. Cuando se ensamblen, harán un obstáculo de mil pies (304 metros) de largo para los migrantes que cruzan el Río Grande, informó la radio pública de Texas.

“Lo que estas boyas nos permitirán hacer es evitar que las personas lleguen a la frontera”, dijo el gobernador Greg Abbott en junio. Anunció que se instalaría una barrera fronteriza experimental compuesta por una hilera de boyas rojas de mil pies (304 metros) en medio del río Grande en el área de Eagle Pass.

Este es el último esfuerzo bajo el controvertido programa Operation Lone Star de Abbott, que utiliza el Departamento de Seguridad Pública del estado y las tropas de la Guardia Nacional para arrestar a los inmigrantes por cargos estatales de allanamiento de morada, entre otras tácticas para disuadir a los inmigrantes de cruzar. Muchos aspectos de la Operación Lone Star de 4 mil millones de dólares están siendo impugnados en los tribunales, pero es posible que este muro flotante no flote con la Comisión Internacional de Límites y Aguas (IBWC).

“Lo que está haciendo Abbott es llevar a cabo un experimento irresponsable a expensas de las leyes federales e internacionales”, dijo Steven Mumme, académico del Centro del Instituto Baker para los Estados Unidos y México que se especializa en la gestión de recursos naturales y ambientales transfronterizos a lo largo de EU y México.

Mumme dijo que las boyas alterarían ilegalmente el flujo del río, lo que cambiaría la frontera.

Eagle Pass, a dos horas y media en automóvil desde San Antonio, se ha convertido en una sección muy atravesada del río Grande en los últimos años.

Cuatro migrantes se ahogaron tratando de cruzar en el área la semana pasada, y los funcionarios locales temen que este muro pueda complicar las misiones de rescate.

Abbott afirma que las boyas de barrera salvarán la vida de los migrantes al convencerlos de que no crucen el río que fluye rápidamente. Mumme dijo que Abbott no tiene pruebas de esa suposición, ya que no se han realizado estudios de impacto en la barrera antes de su instalación.

Mumme comentó que debajo de las boyas, se instalarán redes para evitar que los migrantes naden debajo de la barrera, pero eso probablemente atrapará los escombros del río y creará un nuevo peligro para los que cruzan.

Jesse Fuentes, de The Eagle Pass Border Coalition, mencionó que sospecha que las barreras no estarán bien ancladas y que, durante los frecuentes desbordamientos del río, las boyas podrían romperse. Esto haría que flotaran río abajo y chocaran contra infraestructura crítica como los puentes fronterizos.

Fuentes participa en una demanda presentada el día viernes contra Abbott, el estado de Texas y el Departamento de Seguridad Pública por la barrera.

En una conferencia de prensa el viernes, Fuentes dijo que las barreras son una violación del derecho internacional, un factor de estrés ambiental en un río que ya está en problemas, y además son innecesarias. Fuentes agregó que no hará nada para que la frontera sea más segura.

“Esta es la frontera más segura de todo Estados Unidos, porque hay gente en el aire, gente en el agua, gente conduciendo, gente mirándonos desde la izquierda, desde la derecha, y esta es nuestra comunidad”.