Inspira Texas cientos de películas de terror

Lubbock— Hay pocos sonidos tan aterradores –e icónicos– como el rugido de la motosierra de Leatherface. Aunque menos estados son tan aterradores como Texas.

Por lo menos, de acuerdo a cineastas que escogieron filmar aquí.

Más de mil películas de terror –desde “The Texas Chainsaw Massacre” hasta “Viernes 13”– han sido filmadas en el Estado de la Estrella Solitaria. Sólo California ha producido más películas de terror, de acuerdo a un reporte reciente.

Otras películas de terror filmadas en Texas incluyen “The Faculty” y “Grindhouse” de Robert Rodríguez y Quentin Tarantino. “Manos: The Hands of Fate”, que también fue filmada aquí, es notoriamente considerada como una de las peores cintas filmadas antes de convertirse en un culto clásico.

“Texas tiene una identidad única, su propia sabiduría tradicional y personalidad”, comentó James Kendrick, profesor adjunto de Cinematografía y Medios Digitales de la Universidad Baylor.

No sólo son las películas de terror como “The Texas Chainsaw Massacre”, producida por Tobe Hooper, nativo de Austin.

Docenas de películas icónicas –“Friday Night Lights”, “Dazed and Confused” y “Boyhood” por nombrar algunas– así como también programas de televisión como “The Leftovers” y “Fear the Walking Dead” han sido filmadas en Texas, de acuerdo a la Comisión Cinematográfica de Texas.

“No muchas comunidades pueden presumir el haber tenido a Richard Linklater, Robert Rodríguez, Margaret Brown y más nombres famosos”, comentó Holly Herrick, jefa de Filmación y Medios Creativos de la Sociedad Cinematográfica de Austin. “Texas tiene realmente una comunidad robusta de artistas además de tener equipos de filmación en el estado”.

El estudio de la Sociedad, que patrocinó la filmación de “The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning”, es uno de muchos en Texas que ofrece espacio para los cineastas. Además de filmar en el estado, Rodríguez es dueño de Troublemaker Studios que tiene su sede en Austin.

El legado de Texas en las filmaciones y otras formas de medios creativos va a crecer. Parte de lo que atrae a los cineastas a Texas son los incentivos fiscales y oportunidades para los proyectos de filmación.

En este año, legisladores estatales incrementaron el presupuesto para el Programa de Incentivos para la Industria Cinematográfica de Texas de 45 a 200 millones de dólares. Ese incremento puede mantener los incentivos de Texas en el mismo nivel competitivo que Georgia, Nuevo México y Oklahoma.

Otro atractivo para los cineastas de películas de terror son los diversos paisajes del estado. Cada parte de Texas tiene una belleza única. El Oeste de Texas tiene puestas de sol vibrantes que se pueden ver en millas de las planicies vacías.

Piney Woods en el Este de Texas abarca cientos de miles de acres y les proporciona a los senderistas un sombreado refugio en el sendero. Las playas de la Costa del Golfo tienen siglos de riqueza histórica.

Aunque toda esa majestuosa belleza de Texas puede convertirse rápidamente en algo aterrador de acuerdo a circunstancias correctas o erróneas. Y rápidamente se puede tener una película de terror.

“Una cosa que es realmente importante para cierto tipo de películas de terror son los espacios rurales”, comentó Kendrick. “Texas ofrece lugares rurales, sureños y boscosos siniestros. Todo eso es un buen material para el terror porque crean un asilamiento”.

Las respectivas franquicias de dos de los asesinos ficticios más icónicos del terror, Jason Voorhees y Leatherface, aprovecharon esos paisajes. Voorhees merodeaba por los terrenos del Campo Fern en Marshall, un poblado en el Este de Texas, en donde se llevó a cabo la filmación de la nueva versión del 2009.

En el caso de Leatherface, todo un nuevo temor fue creado para las personas hace casi 50 años. El impacto generó posteriormente varias secuelas, reinicios de la franquicia y una fiel base de fanáticos.

La película original fue filmada en las afueras de Austin en el Condado Bastrop, que es rural, en locaciones que aún están de pie en la actualidad. La casa original es ahora un restaurante llamado Hooper’s, en honor al director. Recibe la donación de motosierras de los visitantes para una instalación artística. We Slaughter Barbecue, la gasolinera que aparece en la película, es actualmente una parada turística y museo de espantos.

De muchas maneras, el terror genera inspiración en los escenarios diarios –por ejemplo, alguien maneja lejos de las afueras de una pequeña población que no tiene gasolinera ni señal telefónica. Se pierde y no puede conseguir ayuda. Y si existe ayuda en algún lugar, está a una lejana distancia caminando y es en la forma de una estación en donde sólo hay un policía o una casa “abandonada”.

Independientemente del lugar, las películas de terror muestran la sensación de aislamiento del personaje principal. Eso es cierto independientemente del set, dijo Kendrick. Su película de terror favorita “Rosemary’s Baby”, lo logra en Manhattan.

“Es alejarse de todo lo que la sociedad nos proporciona para mantenernos a salvo”, dijo Kendrick. “Entonces, usted se encuentra en un territorio de terror”.

El asesinato y caos no sólo es el tema de Hollywood. La posibilidad de ver fantasmas atrae a miles de turistas cada año. Texas está encantado desde las playas de Galveston hasta El Álamo en San Antonio.

“Es difícil hablar de historias inquietantes o aterradoras y no vincularlas a los eventos de la vida real”, comentó Will Wright, jefe creativo de la Fundación Histórica Galveston.

“Galveston no tiene escasez de eso, especialmente si vemos la tormenta de 1900, que ha sido la pérdida más grande de vidas en un desastre natural en Estados Unidos”.

Unas 8 mil personas murieron en la tormenta que destruyó la isla situada 50 millas al Sureste de Houston.

La fundación maneja más de 20 sitios históricos en la isla, algunos de los cuales están disponibles para que las personas se queden allí. Una de las casas sobrenaturales más conocidas es la Casa Menard construida en 1838, que es la residencia más antigua de la población.

“Es un lugar aterrador para algunas personas”, comentó Wright. “Tenemos invitados que se alojan allí y que después han dicho que no les gustaría volver a hacerlo. Recibo una llamada unas horas después en donde me dicen “no me siento cómodo de quedarme aquí”.

Mientras los cineastas siguen explorando Texas para conseguir locaciones únicas para filmar, Herrick, de la Sociedad Cinematográfica de Austin, confía en que el estado destaca en comparación con otros estados, tanto en la producción como en la filmación –especialmente cuando se trata de crear una estampa de horror.

“Los cineastas siguen opinando que “Texas Chainsaw Massacre” es la clásica película estadounidense y un modelo de cómo hacer un cine atractivo con un bajo presupuesto”, dijo Herrick. “Es conocido internacionalmente y es un lugar aterrador”.

Kendrick, el profesor de Cinematografía en Baylor, también considera que la película ha cimentado la vasta tradición cinematográfica de Texas. Además de la menos conocida “A Haunting in Connecticut”, no hay otra película de terror que incluye el nombre de un estado en el título.

“Eso en sí, es un poderoso mensaje”, agregó Kendrick.