Inspira O’ Rourke a jóvenes empresarios

Para que los jóvenes empresarios escuchen a personalidades exitosas en las diferentes áreas profesionales y apliquen esas experiencias a su estrategia personal directivos de la agencia Aidan James presentó este viernes en el 500 de la calle Oregon, esquina con Franklin, al ex legislador y ex candidato al Senado por Texas Beto O’Rourke.

Durante poco más de una hora los asistentes escucharon las vivencias y experiencias tanto personales como profesionales de O’Rourke, y sobre todo el impacto de la política nacional en la localidad.

Y aunque todos preguntaron y querían saber sobre sus aspiraciones a la Presidencia de los Estados Unidos en el 2020, el líder paseño fue cauto y no dio una respuesta contundente.

“No dijo si sí o si no pero creo que es sí por su forma de hablar”, dijo Mauricio Sosa, propietario de una constructora local tras resaltar su dominio sobre la política y asuntos de Gobierno.

Luego de dar su opinión sobre los problemas que enfrenta el país y la reapertura temporal del Gobierno, luego del cierre parcial que permaneció 34 días, el ex contendiente del senador texano Ted Cruz habló ante los jóvenes de su vida como hijo, hermano, padre, empresario y su incursión y experiencia en la política.

Bajo la serie denominada Aspira a Inspirar —One Aspire to Inspire Speaker Series—, y en la que se invita a oradores locales destacados a nivel nacional, el ex legislador también contó su última experiencia como ex candidato al Senado lo que causó interés entre los emprendedores.

“Establecimos esta serie de eventos en los que invitamos a gente triunfadora para que hable con la comunidad emprendedora en especial con los jóvenes”, dijo Jacob Pacheco, director estratégico de AJA.

Comentó que el objetivo es motivar a los jóvenes, hombres y mujeres, que están incursionando o ya están dirigiendo una empresa. “Se busca cultivar un ambiente de emprendedores de negocios”.

El mensaje de O’Rourke, se dijo, fue la importancia que representa él como una figura pública tanto a la comunidad como a la nación, es algo que necesita ver la comunidad.

“En su charla nos demostró que estábamos frente a una persona humilde, normal como cada uno de nosotros, que tiene familia, que es esposo, negocios, y manejo una campaña. Ese es el tipo de liderazgo que la nación necesita”, dijo Pacheco.

Visiblemente emocionados y llenos de energía los jóvenes manifestaron que este tipo de líderes los inspira y motiva a seguir adelante.

“Nos inspira mucho a poder creer que todo es posible y que si pueden alcanzar las metas que uno se trata en la vida. Todo se puede”, comentó otro de los asistentes.

Y es que para ellos el ex legislador federal es gente como ellos que empezó desde abajo y que solo se ha abierto camino y no proviene de una familia ‘ricachona’. “Solo logró subir y alcanzar el puntal donde esta ahora”.

Para Nicolet Feljabe, empleada de una agencia aduanal, este tipo de eventos deben de promoverse con frecuencia en la localidad para motivar a las nuevas generaciones.