Inspira a superarse

Con el objetivo de que las experiencias personales y profesionales de líderes de la comunidad sean fuente de inspiración para las nuevas generaciones, el Centro de Innovación Humana presentó su primera conferencia denominada ‘Conversaciones pioneras’ a la que asistió como invitada y oradora Diana Natalicio, presidenta de la Universidad de Texas en el Paso (UTEP).

“ Creo que es muy importante conocer la historia de las personas y no solamente enfocarnos en la trayectoria profesional. Entonces es algo muy bonito que la doctora Diana Natalicio compartiera con nosotros ciertos aspectos de su trayectoria como persona, además de cómo líder universitaria”, afirmó Carlos Martínez Vela, director general de The Hub of Human Innovation (HHI).

Y es que como pocas veces, la audiencia escuchó a la presidenta de UTEP hablar de sus inicios como estudiante y las dificultades por la que atravesó para ingresar a una universidad, con lo que demostró al mundo que sí es posible tener acceso a una educación superior de calidad.

“Es para mí importante que todos sepan, principalmente nuestros estudiantes, que realmente las historias que están viviendo ellos las viví yo. Y las experiencias de inseguridad y preocupación con la capacidad de tener éxito y todo eso. He tenido esa experiencia yo”, dijo la nativa de San Luis, Missouri.





Escuchar a la comunidad, básico





En su intervención comentó que es importante que la comunidad conozca el espíritu que mueve a UTEP, el cual ha sido, dijo, su experiencia personal.

Durante la charla, en la que hubo preguntas y respuestas durante una hora con 20 minutos, destacó que es interesante tener la oportunidad de hablar con los grupos de la comunidad porque así conoce su forma de pensar en referencia a la universidad y las oportunidades.

“Es algo muy satisfactorio porque tengo la oportunidad de retroalimentarme, que para mí es muy importante. No podemos hacer el trabajo en la universidad sin las ideas de la comunidad, servimos a esta comunidad porque es nuestro trabajo”.

“Muchas veces pensamos que la mayoría de la gente que llega tan alto son personas de mucho dinero y hoy nos damos cuenta que no es así. Natalicio viene de una familia humilde, como nosotros, y es un orgullo verla tan grande como lo es hoy”, comentó Oscar Chan, un padre de familia que asistió a la plática.

Para Jaime Campos, director de Industria de la Secretaría de Innovación yDesarrollo Económico del Gobierno de Chihuahua, la labor de la presidenta de UTEP ha contribuido a dar educación a jóvenes que, por su condición económica, nunca imaginaron tener acceso a la universidad.

“Estamos muy cercanos a una transición de presidencia en UTEP, y los éxitos alcanzados a lo largo de los años en la región se deben a que su presidenta ha sido una persona que se ha dedicado en cuerpo y alma a traer a todos esos alumnos que antes no tenían una posibilidad ni siquiera de pensar en educación universitaria”.





Es considerada un ícono





Quien fuera nombrada por el presidente George H.W. Bush miembro de la Comisión Asesora de Excelencia Educativa para Hispanos Americanos y del Presidente Bill Clinton a la Junta Nacional de Ciencias, donde prestó servicios durante dos períodos de seis años, fue calificada por los asistentes como un ícono y una institución en la comunidad por la transformación de excelencia de UTEP.

“Repasar toda la historia de la universidad ha sido excepcional”, dijo el ingeniero Luís Hempel quien recordó un viaje de cuando era estudiante, a finales de los ochentas, y en el que coincidió con Natalicio. “Recuerdo que me contó todos los planes que tenía contemplados, y lo impresionante es que todos y cada uno de ellos son ahora una realidad”.

Para el director de HHI el haber compartido los micrófonos con la una de las mujeres incluidas por la revista TIME en su lista de 100 personas más influyentes del mundo en 2016, significó que se cumplió el objetivo al generar un espacio de conversación comunitaria con una líder reconocida mundialmente.

“Sin lugar a dudas, que ha mostrado un compromiso indeleble frente a la adversidad, es una inspiración que ha creado una institución”, aseguró tras resaltar el reciente triunfo por la designación R1 (universidad de doctorado de primer nivel con una actividad de investigación muy alta) en la Clasificación Carnegie de Instituciones de Educación Superior.

En su mensaje, Natalicio dejó clara “la importancia de creer en nosotros mismos como ciudadanos, como estudiantes, como empresarios, como emprendedores y como fronterizos. Aceptar quiénes somos y creer que podemos ser lo que queremos”, indicó el director de la incubadora de empresas.