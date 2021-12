Insiste Miami: sí vienen a jugar el Sun Bowl

Aunque al menos diez jugadores del equipo Hurricanes, de la Universidad de Miami han dado positivo a pruebas de detección del Covid-19, autoridades de la Sun Bowl Association confirmaron que el Tazón del Sol se llevará a cabo el próximo 31 de diciembre, incluso dentro del protocolo que la Conferencia de la Costa Atlántica (ACC) ha marcado previo al tradicional juego.

Dentro de las medidas de precaución el equipo de Miami, que se enfrentará a Washington State el último día del año en el estadio Sun Bowl de El Paso, ha cambiado la fecha de su llegada a El Paso, con el fin de cumplir con los protocolos de salud que dicta la Conferencia Atlética a la que pertenecen sus programas deportivos.

Los Huracanes originalmente habían programado su llegada a El Paso el domingo 26 de diciembre, para realizar entrenamientos en esta frontera, así como para participar en una lista de actividades previas al duelo contra los Cougars.

Sin embargo, trascendió que para garantizar el distanciamiento social, y procurar el menor contacto posible con personas ajenas al programa de futbol americano de la Universidad de Miami, el equipo planea llegar a El Paso hasta el próximo 30 de diciembre, es decir, un día antes del Tazón del Sol.

La noticia la confirmó la Sun Bowl Association, después de mantenerse en contacto con directivos de la Universidad de Miami y de la Conferencia de la Costa Atlántica.

“La Asociación Sun Bowl mantiene su compromiso de presentar el ‘Tony the Tiger’ Sun Bowl 2021 en El Paso, Texas el 31 de diciembre con Miami enfrentándose a Washington State”, confirmó Bernie Olivas, presidente ejecutivo de la Sun Bowl Association.

“Sin embargo, la preocupación principal es la seguridad de los jugadores, el personal, los fanáticos y todos los involucrados”, agregó Olivas.

El martes pasado trascendió en diferentes medios locales de Miami que al menos 10 jugadores de los Huracanes habían resultado positivos a exámenes de detección del Covid-19, por lo que el equipo se acogió de inmediato a los protocolos precautorios contra la enfermedad.

“El programa de futbol americano está actualmente implementando los protocolos Covid, y se adhiere a las pautas descritas por el grupo asesor médico de la ACC”, sostuvo el equipo de Miami, que a la vez indicó que todavía esperaba jugar en el tazón, “mientras se asegura la salud y seguridad continua de los jugadores, entrenadores y personal”.

“Estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de seguir las pautas estatales y federales para brindar una experiencia cómoda y agradable a todos los que asisten, incluidos estudiantes-atletas, entrenadores, personal de apoyo, fanáticos y empleados”, señaló Olivas.

“Todavía esperaremos actualizaciones de Miami y la ACC durante las próximas 48 horas para asegurarnos de que se sigan todos los protocolos”, sostuvo el directivo.

Ante la posibilidad de suspender el encuentro, John Folmer, director del comité de futbol americano de la Sun Bowl Association, confirmó la intención de que el equipo de Miami no se pierda la cita rumbo al Tazón del Sol número 88 de la historia.

“Les dijimos que nuestra posición no ha cambiado. No buscamos a nadie más para jugar que no sea Miami. La gente de El Paso está comprando boletos por Miami. La gente de El Paso sigue a Miami… queremos a Miami pase lo que pase”, sostuvo Folmer.

El directivo comentó que cuando le dijeron a las autoridades de la Universidad de Miami que esperarían hasta que los Hurricanes pudieran llegar a El Paso, ellos le dijeron “haremos lo mejor que podamos para que esto suceda, y llegaremos cuando podamos, incluso si es un día antes del juego”, sostuvo.

Los Hurricanes (7-5, 5-3 ACC) solamente han sostenido dos prácticas completas previas al Tazón del Sol, y reuniones virtuales.

Por su parte el equipo de Washington State (7-5, 6-3 Pac-12) tiene programado llegar el próximo domingo a El Paso, dijo Folmer.