Inscribirá SISD el sábado 6 de abril en preescolar

El Distrito Escolar Independiente de Socorro (SISD) tendrá un día de inscripciones para preescolar y estudiantes de nuevo ingreso a nivel kínder para el año escolar 2019-2020 de las 8 am a 2 pm del sábado 6 de abril en las escuelas primarias del distrito.

Los padres de niños que cumplan cuatro años para el 1 de septiembre del 2019 y que viven dentro de los límites del distrito podrán inscribirlos de forma gratuita para Pre-K en las escuelas del SISD.

El equipo del SISD ofrece Pre-K de medio día gratis a todos los estudiantes que viven en el distrito, incluso si no cumplen con los requisitos estatales. El SISD también ofrece Pre-K de día completo de forma gratuita por orden de llegada. El programa de día completo es gratuito para aquellos que califican según los requisitos económicos, de idioma, sin hogar o militares (en servicio activo) según lo establecido por el estado. Las familias que no califican para Pre-K pero que desean inscribirse en un día completo tienen derecho a un medio día gratuito y a la matrícula para la otra mitad. La matrícula tiene un costo de 181.68 dólares por mes por un año escolar de 10 meses.

Los nuevos estudiantes de kínder (que no están inscritos actualmente en Pre-K delSISD) tendrán la oportunidad de postularse para la nueva Academia Bilingüe del SISD. La academia estará disponible para estudiantes de jardín de niños y primer grado para el año escolar 2019-2020 en las escuelas primarias Dr. Sue Shook y Myrtle Cooper.

Se requerirán los siguientes documentos durante la inscripción de Pre-K e inscripciones de nuevo ingreo al jardín de niños: acta de nacimiento del estudiante, registro de vacunación, tarjeta del seguro social, una factura de servicios públicos actual y una identificación del padre o tutor legal que inscriba al niño.

La inscripción se llevará a cabo el 6 de abril en las escuelas primarias como se indica a continuación. Los estudiantes de la Escuela Primaria Cactus Trails se registrarán en la Escuela Preparatoria Pebble Hills.

Las inscripciones para los estudiantes de Pre-K continuarán el 8 de abril en los centros designados de Pre-K y en las escuelas primarias que ofrecen Pre-K. Las inscripciones de nuevo ingreso al jardín de niños también continuarán el 8 de abril en las sedes escolares designadas.

Pre-K y nuevas ubicaciones para inscripciones de kínder el próximo 6 de abril:

• Primaria Benito Martínez 2640 calle Robert Wynn, 79936

• Escuela Bill Sybert, 11530 Edgemere Blvd, 79936

• Escuela Primaria Cactus Trails, en la preparatoria Pebble Hills, 14400 Pebble Hills Blvd.

• Primaria Campestre, 11399 Socorro Rd., 79927

• Primaria Chester E. Jordan, 13995 Jason Crandall Dr., 79938

• Escuela Desert Wind, 1100 Colina de Paz, 79928.

• Primaria Dra. Sue Shook, 13777 Paseo del Este, 79928

• Primaria Élfida P. Chávez, 11720 Pebble Hills, 79936

• Escuela Ernesto Serna, 11471 Alameda Ave., 79927

• Escontrias ECC, 10400 Alameda Ave., 79927

• Primaria HD Hilley, 693 N. Rio Vista Rd., 79927

• Primaria Helen Ball, 1950 Bomberos Dr., 79936

• Primaria Horizon Heights, 13601 Ryderwood Ave., 79928

• Primaria Hueco, 300 Old HuecoTanks Rd., 79927

• Primaria James P. Butler, 14251 Ralph Seitsinger, 79938

• Escuela Jane A. Hambric, 3535 Nolan Richardson, 79936

• Escuela John Drugan, 12451 Pellicano, 79928

• Primaria Loma Verde, 12150 Ted Houghton, 79936

• Primaria Lujan-Chávez, 2200 Sun Country Dr., 79938

• Primaria Mission Ridge, 150 Nonap Rd., 79928

• Primaria Myrtle Cooper, 1515 Rebecca Ann Dra., 79936

• Primaria O’Shea Keleher, 1800 Leroy Bonse Dr., 79936

• Escuela Paso del Norte, 12300 Tierra Este Rd., 79938

• Primaria Purple Heart, 14400 GR Campuzano, 79938

• Primaria Robert R. Rojas, 500 Bauman Rd., 79927

• PrimariaSgt. Roberto Ituarte, 12860 Tierra Sonora, 79938

• Primaria Sierra Vista, 1501 Bob Hope Dr., 79936

• Primaria Vista del Sol, 11851 Vista del Sol Dr., 79936

• Primaria SGT. José F. Carrasco, 14900 Tierra Mirage, 79938



El distrito designó a las siguientes escuelas centrales de Pre-K para servir como plantel princcipal para los estudiantes de Pre-K de otras escuelas:

• Cactus Trails atenderá a estudiantes de Pre-K de Cactus Trails y de la Escuela Primaria James P. Butler.

• Myrtle Cooper atenderá a estudiantes de Pre-K de Myrtle Cooper,de John Drugan y de Loma Verde.

• O’Shea Keleher atenderá a estudi antes de Pre-K de O’Shea Keleher, de Bill Sybert, de Jane A. Hambric, de Helen Ball y de Elfida P. Chavez.

• Robert R. Rojas atenderá a estudiantes de Pre-K de Robert R. Rojas y de la escuela Ernesto Serna.

• Sargento Jose F. Carrasco atenderá a estudiantes de Pre-K de Sgt. Jose F. Carrasco y de Luján-Chávez.

• Sargento Roberto Ituarte atenderá a los estudiantes de Pre-K de Sgt. Roberto Ituarte, de Chester E. Jordan y de Paso del Norte.

• Vista del Sol atenderá a estudiantes de Pre-K de Vista del Sol y de Sierra Vista.



Las escuelas primarias restantes atenderán a los estudiantes de Pre-K en sus propios planteles.