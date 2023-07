Inquietante tranquilidad, ¿Dónde están los migrantes?

The Washington Post The Washington Post The Washington Post The Washington Post

Empleos.com.mx Encuentra el empleo ideal para ti en Ciudad Juárez - Visitar En el puente fronterizo de México, unos 200 solicitantes de asilo hicieron fila en una mañana reciente con sus teléfonos abiertos en una aplicación móvil de Aduanas y Protección Fronteriza, listos para citas en una sala de recepción del lado estadounidense. Treinta millas al norte, la administración Biden brindó una recepción diferente para aquellos que intentaban ingresar ilegalmente a Estados Unidos, llevándolos a un enorme complejo de tiendas de campaña en el desierto para inmigrantes que enfrentan la deportación. Los estantes de las nuevas instalaciones de 360 mil pies cuadrados estaban repletos de pañales, refrigerios y fórmula para bebé, signos de los esfuerzos de la administración para satisfacer las demandas cambiantes de las autoridades de inmigración. Los dos lugares ilustran hasta qué punto los funcionarios de la administración de Biden han comenzado a transformar la forma en que los solicitantes de asilo y los migrantes son procesados a lo largo de la frontera sur desde el 11 de mayo, cuando la Casa Blanca levantó la política pandémica conocida como Título 42. La medida había permitido expulsiones rápidas de inmigrantes que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos, pero ninguna sanción para aquellos que intentaron entrar una y otra vez. Ahora, la administración permite que decenas de miles de inmigrantes ingresen legalmente a Estados Unidos cada mes a través de la aplicación móvil CBP One, mientras que aquellos que no siguen las reglas enfrentan deportaciones cada vez mayores y sanciones más duras. El resultado preliminar es una caída de casi el 70 por ciento en las entradas ilegales desde principios de mayo, según los datos más recientes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Después de dos años de cruces récord y tensiones a nivel de crisis, la administración de Biden parece tener un mejor control sobre la frontera sur que en cualquier otro momento desde principios de 2021. Los críticos del presidente continúan describiendo sus políticas fronterizas como demasiado permisivas, orientadas más a acomodar la migración masiva que a la disuasión. Pero la disminución de los cruces ilegales socava una línea de ataque clave para los críticos republicanos del presidente Biden y refuerza el argumento de los demócratas de que la política de expulsión por la pandemia fue en parte culpable del número récord de arrestos fronterizos. Los funcionarios de la administración reconocen que es demasiado pronto para decir si su nuevo enfoque puede lograr efectos duraderos. Los funcionarios estatales republicanos están demandando en un tribunal federal para bloquear las políticas de Biden que amplían las entradas legales a través de CBP One. Al mismo tiempo, los grupos de defensa de los inmigrantes han presentado demandas en un tribunal federal a las nuevas restricciones fronterizas de Biden sobre los solicitantes de asilo que cruzan ilegalmente. No son menos los que llegan La reciente caída en los cruces ilegales no significa menos de la mitad de los inmigrantes que están llegando a Estados Unidos. El presidente Biden está permitiendo que aproximadamente 43 mil migrantes y solicitantes de asilo ingresen por mes a través de las citas de CBP One y aceptando 30 mil adicionales a través de un proceso llamado libertad condicional. Los nuevos canales legales parecen estar absorbiendo a muchos de los que cruzan la frontera que durante años han entrado ilegalmente para rendirse en grandes grupos, abrumando a los agentes fronterizos estadounidenses. Los agentes estadounidenses realizaron alrededor de 100 mil arrestos a lo largo de la frontera con México en junio, el primer mes completo de vigencia de las nuevas medidas de Biden, frente a los 204 mil 561 de mayo, según los últimos datos del CBP. Fue la mayor caída en un mes desde que Biden asumió el cargo. Imelda Maynard, directora legal de los Servicios Diocesanos de Migrantes y Refugiados en El Paso, que ayuda a los inmigrantes, describió las últimas semanas en la ciudad como “inquietantemente tranquilas”. La cantidad de migrantes liberados por CBP en las calles de El Paso se redujo a cero en los últimos días, según la ciudad. “Hemos estado tan acostumbrados a apagar fuego tras fuego que pensamos: ¿Dónde está toda la gente?”, dijo Maynard. ‘Estamos tan cerca’ En las afueras de El Paso, donde durante gran parte de los últimos dos años, los migrantes han intentado ingresar ilegalmente todos los días a través de los escarpados cañones del Monte Cristo Rey, un helicóptero de CBP y un equipo de agentes persiguieron una mañana reciente a un solo inmigrante que se volvió hacia el sur. Con CBP utilizando más contratistas en sus instalaciones para ayudar a realizar tareas como el ingreso de datos, exámenes médicos y cuidado de niños, los funcionarios de Biden dicen que más agentes estadounidenses pueden regresar a las tareas de patrullaje. Eso parece dificultar el paso de los que cruzan la frontera. Los factores que han impulsado la migración a Estados Unidos permanecen prácticamente sin cambios, pero por primera vez desde que Biden asumió el cargo, el equipo del presidente está probando una nueva estrategia de gestión de fronteras, que considera una alternativa más humana y eficaz al enfoque de la administración de Trump. En el corazón de la estrategia está la creencia de que reducir el caos y la ilegalidad de la migración es más factible que tratar de detenerla. Las propuestas legislativas para revisar el proceso de asilo continúan enfrentando grandes dificultades en un Congreso polarizado, que no ha aprobado una legislación de inmigración significativa en casi dos décadas. Blas N úñez-Neto, el principal funcionario de política fronteriza del Departamento de Seguridad Nacional, dijo que las medidas de la administración siguen siendo vulnerables a fallos judiciales adversos porque se basan en acciones ejecutivas en lugar de arreglos del Congreso, que siguen estancados. El hecho de que el nuevo sistema de Biden esté funcionando según lo previsto es alentador, dijo Núñez-Neto en una entrevista. “Pero aún es demasiado pronto para sacar conclusiones definitivas sobre lo que veremos en las próximas semanas y meses”. Para los migrantes en las ciudades fronterizas mexicanas que intentan obtener una cita en CBP One, la espera puede ser angustiosa. José Ricardo Pimentel, venezolano de 33 años, se paró en el puente una mañana reciente. Bajando la voz a un susurro, reconoció que se había colado en la fila sin cita ese día porque estaba desesperado por irse de México. “Me secuestraron en la carretera a Ciudad Juárez y me retuvieron 22 días”, dijo. “Tengo miedo.” Pimentel llegó al frente de la fila para defender su caso, pero los oficiales estadounidenses vieron que su nombre no estaba en la lista. Le dieron la espalda. Pimentel se quedó atrás de otras familias que no tenían citas, pero se aferraban a las débiles esperanzas de que los oficiales de CBP les permitieran entrar de todos modos. Leidimar Muñoz; su esposo Alexander González y su hija de 7 años, Yefreannys, también esperaron allí, pero se dieron por vencidos después de cinco horas bajo un calor de 100 grados. “Mi hija no aguantó más”, dijo Muñoz, también de Venezuela. “Tenía hambre y pedía usar el baño”. La familia caminó de regreso por el puente hacia Ciudad Juárez, luego tendió una manta bajo la sombra del puente y compartió un plato de pollo y arroz frito. Yefreannys sacó un Play-Doh y una Barbie de una mochila polvorienta con cara de gato. Muñoz había registrado a la familia para una cita de CBP One ocho días antes. La espera promedio para una cita es de cuatro a seis semanas, pero no quería mudarse a un albergue más alejado del puente fronterizo. Pasaban las noches debajo del puente, durmiendo al aire libre en el patio de un centro de servicios para migrantes mexicanos. El centro de El Paso parecía estar al alcance de la mano, su horizonte visible más allá del muro fronterizo y los carretes de alambre de púas. “Estamos tan cerca”, dijo Muñoz. Antes del 11 de mayo, la familia podría haberse unido a las decenas de miles de venezolanos que cruzaron ilegalmente y se entregaron a los agentes fronterizos con la expectativa de que serían liberados rápidamente en Estados Unidos. Hacerlo ahora es correr el riesgo de que sean deportados a México y de no ser elegibles para el asilo. Muñoz tuvo que esperar, pegada a la aplicación móvil. Críticas de todos lados La caída en los cruces ilegales le ha dado a Biden un respiro en uno de sus problemas más vulnerables antes de las elecciones presidenciales del próximo año. Los funcionarios de la Casa Blanca expresaron una sensación de validación al ver caer los números fronterizos después del vencimiento de las restricciones pandémicas, y señalaron cómo los políticos republicanos habían estado advirtiendo sobre el caos inminente después del 11 de mayo. Pero incluso cuando los asistentes de Biden expresaron alivio, el propio presidente se ha abstenido en gran medida de llamar a sus detractores sobre el tema. Los desafíos con la vigilancia fronteriza han irritado a su administración desde sus primeros días, con patrones de migración que cambian rápidamente, órdenes judiciales que mantienen el Título 42 y críticas tanto de liberales como de conservadores. El tema seguirá siendo un punto conflictivo durante la campaña de 2024. El ex presidente Donald Trump, quien inició la política del Título 42 y predijo que su fin conduciría a una migración récord, acusó a Biden de socavar deliberadamente la seguridad fronteriza al levantar las restricciones. Encuestas recientes indican que la inmigración es una de las mayores responsabilidades políticas de Biden, con 6 de cada 10 adultos diciendo que desaprueban su manejo de la frontera, según una encuesta reciente de AP-NORC. A raíz del levantamiento del Título 42, varios candidatos republicanos han anunciado candidaturas presidenciales, y casi todos han utilizado sus lanzamientos de campaña para atacar a Biden en materia de inmigración. En algunos casos, la desaprobación proviene del lado del pasillo de Biden, y los demócratas lo critican por ser demasiado duro con los inmigrantes. Crystal Sandoval, directora de iniciativas estratégicas de Las Américas, un grupo de defensa que trabaja en ambos lados de la frontera, dijo que las restricciones de Biden han “terminado” efectivamente con el acceso al asilo. Aunque la administración está permitiendo que decenas de miles ingresen con citas de CBP One para vivir en Estados Unidos mientras sus solicitudes de protección están pendientes en los tribunales estadounidenses, los solicitantes de asilo que podrían estar huyendo de un peligro inmediato enfrentan nuevos obstáculos si cruzan la frontera ilegalmente. “¿Es realmente el debido proceso?” dijo Sandoval, cuya organización ha estado ayudando a los migrantes en Ciudad Juárez a corregir errores en sus registros de CBP One. “Esperaba más”, dijo. “Podemos y debemos hacerlo mejor”. Una ciudad flotante El hombre fallecido yacía boca abajo en una berma arenosa a unas cinco millas al norte del muro fronterizo y a 100 yardas de una carretera. Un helicóptero de CBP lo vio y envió agentes a caballo. Calcularon que había estado allí alrededor de una semana. Se pegaron pedazos de esponja a las suelas de sus botas, una táctica utilizada para enmascarar las huellas. El sol había dejado sus miembros del color del carbón. Fue uno de los dos migrantes fallecidos recuperados en el área de Santa Teresa, Nuevo México, en las afueras de El Paso, en una mañana reciente. Históricamente, los cruces han disminuido durante los meses pico de verano, cuando las temperaturas a lo largo de la frontera superan los 100 grados. Pero a medida que los migrantes que intentan evadir la captura enfrentan mayores probabilidades de escabullirse, a menudo recurren a áreas más remotas con mayor riesgo. Pueden ser deportados de Estados Unidos o tener antecedentes penales, lo que los hace inelegibles para la aplicación CBP One. Los agentes fronterizos en el sector de El Paso de CBP todavía tienen un promedio de 400 a 500 arrestos por día, trayendo a los detenidos al nuevo y extenso centro de detención que comprende tiendas de campaña bien iluminadas y con clima controlado que se asemejan a nubes hinchadas. Con el tamaño de seis campos de futbol, es la instalación del CBP más grande y quizás menos dura jamás construida, con capacidad para más de 2 mil 500. El supervisor de la Patrulla Fronteriza que dirigía la instalación lo comparó con un crucero, una pequeña ciudad autónoma que flota en el desierto. Con duchas de agua caliente, lavandería en el lugar y decenas de cabinas privadas donde los migrantes pueden realizar videoconferencias con abogados, oficiales de asilo y jueces de inmigración, los costos operativos de las instalaciones superan más de un millón de dólares por día. Los funcionarios de la Patrulla Fronteriza dijeron que la instalación les permite manejar a los detenidos utilizando muchos menos agentes. Pueden reservar las celdas de detención más austeras, parecidas a cárceles, en las estaciones de la Patrulla Fronteriza para los inmigrantes considerados de riesgo para la seguridad. Los grupos familiares, los menores no acompañados y otros que se consideren de menor riesgo pueden permanecer en el complejo de carpas, donde los contratistas realizan tareas administrativas y de custodia que durante mucho tiempo han recaído en los agentes. El representante Tony Gonzales (Republicano por Texas), un legislador del distrito fronterizo que criticó el precio de la nueva instalación después de una gira reciente, dijo que 100 mil cruces ilegales al mes aún suman más de un millón al año, cerca de máximos históricos. Los solicitantes de asilo que son liberados en Estados Unidos mientras sus solicitudes están pendientes rara vez terminan deportados, a pesar de que la mayoría de sus casos son rechazados en los tribunales de inmigración de Estados Unidos, dijo. “Si esto es lo que la administración piensa que es una victoria, están en el camino completamente equivocado”, dijo Gonzales. Dijo que le preocupa que la llegada de decenas de miles de inmigrantes a través de la aplicación CBP One haya “racionalizado y normalizado la inmigración ilegal”. “Entonces no serán deportados, pero vivirán en las sombras toda su vida”, dijo Gonzales. “Está mal canalizarlos por un callejón sin salida”. Según la política de CBP, 72 horas es la cantidad máxima de tiempo que los migrantes deben permanecer bajo la custodia de la agencia antes de ser liberados o transferidos a otra agencia, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, para una detención a largo plazo. La ventana de tres días es generalmente demasiado corta para resolver los reclamos de persecución de los solicitantes de asilo en sus países de origen. La administración de Biden parece estar utilizando el nuevo complejo de tiendas de campaña para retener a los detenidos por más tiempo, lo que le da más tiempo al gobierno para aplicar las nuevas restricciones de asilo y deportar a quienes ignoran la ruta de CBP One. 