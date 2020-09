Inmortaliza muralista el empoderamiento femenino

Armando Vela / El Diario de El Paso

Los muralistas de El Paso han favorecido la imagen de paredes áridas y grises de la ciudad, convirtiéndolas en importantes piezas de arte que se vuelven todo un destino turístico local para las fotografías representativas de la frontera, principalmente en redes sociales.

Este lunes, con la develación, el mural ‘Mija, Yes You Can’, se convierte en uno más de los lugares artísticos a conocer de la ciudad.

El mural, realizado por el paseño Martin ‘Blaster’ Zubía, representa a Iris López, presentadora del clima local que usa su plataforma para abogar por la salud mental y el empoderamiento femenino.

A través de su proyecto, comparte historias de mujeres que han logrado grandes cosas y también apoya a organizaciones sin fines de lucro locales.

López fue elegida como tema del programa Artista en Residencia de la cerveza Estrella Jalisco. La marca tiene la misión de llevar color y brillo a cien comunidades en el país, incluyendo El Paso.

“El decir “Mija, Yes You Can” expresa lo que es nuestra comunidad realmente, el mezclar los idiomas para empoderar a las mujeres. Es decir, incluir y el poder representar la frontera, cuando no eres ni de aquí ni de allá”, declaró Zubía a El Diario de El Paso.

“También representa lo que hace Iris, quien ha impactado de forma positiva a la comunidad con sus campañas y proyectos, que muchas de las veces los empuja de su bolsa. Le tomé la foto personalmente para plasmarla en el mural, con ese significado de decirles ‘mija, you can’ a las mujeres”, declaró.

El mural, con colores vibrantes en un fondo oscuro, cuenta con la representación adicional de la Estrella de la Montaña Franklin de El Paso, plasmada con notas musicales y el conocido ‘915’ simbolizando la pertenencia local en El Paso con el código de área telefónico.

La obra se ubica en el 801 N. Piedras, en el área Central de El Paso, una de las más emblemáticas de la ciudad.

Blaster, miembro del colectivo Artspace, ha estado pintando murales durante 27 años y comparte además que busca que las personas se den cuenta de que las creaciones con aerosol son realmente una forma de arte.

“De chavalito me crió mi jefa, mi mamá nada más. Ella tuvo que trabajar por ser madre soltera, eso me dio un chorro de tiempo para estar libre, tomar decisiones malas y buenas, por lo que empecé con el grafiti, pero ya para la prepa, empecé a hacer murales”, dijo.

“Seguí en UTEP bajo la supervisión de mi profesor Francisco Delgado, quien me dirigió con murales”, compartió ‘Blaster’, quien cuenta con una licenciatura en Artes Finas de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP).

“El aerosol se puede usar para diferentes cosas, es importante tratar de cambiar la percepción que muchas personas tienen del grafiti, no es vandalismo, no es pandillas, es arte”, dijo.

Bajo el patrocinio de Estrella Jalisco, se tiene la misión de traer color y brillo a cien comunidades en el país con murales representativos.

La marca de cerveza mexicana ha encargado la realización de murales artesanales a artistas locales en Los Angeles, Phoenix, El Paso y San Diego, conmemorando el trabajo de personas que van más allá de mejorar las vidas de otros en la comunidad.