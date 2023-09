Inminente, liberación de migrantes en las calles

Las organizaciones no gubernamentales de la zona están nuevamente haciendo sonar la alarma sobre una crisis humanitaria que se avecina a las puertas de El Paso, temiendo que la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos pronto tenga que liberar a cientos de migrantes en las calles ya que las instalaciones de detención y los refugios están abarrotados.

Muchos migrantes ya han estado durmiendo en aceras, callejones y otros espacios públicos en el Centro, Sur y Centro-Sur de El Paso –algunos durante varias semanas– mientras esperan afuera de los refugios o son rechazados por falta de espacio.

“Hemos perdido la noción de lo que significa capacidad”, dijo Blake Barrow, director ejecutivo de la Misión de Rescate de El Paso, que alberga a inmigrantes junto con personas sin hogar de la zona. “Estamos más que llenos”.

El Sector El Paso de la Patrulla Fronteriza se está encontrando con un mayor número de migrantes, incluido el miércoles cuando varios grupos pequeños cruzaron el Río Grande hacia El Paso y solicitaron asilo en el muro fronterizo.

Muchos no lograron cruzar, sedientos y rogando por agua mientras caminaban a lo largo del Río Grande antes de acercarse a las tropas de la Guardia Nacional de Texas que estaban detrás del bloqueo de alambre de concertina y gritaban: “¡Empújenlos hacia atrás!”.

Además de eso, el Sector El Paso también está recibiendo inmigrantes de otros sectores (Tucson y Del Río) en lo que la Patrulla Fronteriza llama descompresión lateral, confirmaron funcionarios de la agencia en El Paso. Los funcionarios de la Patrulla Fronteriza, sin embargo, no respondieron a la pregunta de El Paso Matters sobre cuántas personas bajo custodia son transferidas de otros sectores.

Aquellos que son procesados por la Patrulla Fronteriza aquí son liberados en refugios en El Paso y el Sur de Nuevo México o en el Centro de Servicios de Apoyo a Migrantes del Condado, que ayuda a organizar el viaje de quienes tienen dinero para pagar sus propios gastos. Algunos terminan quedándose temporalmente en hoteles, que la Ciudad paga con fondos federales mientras busca abrir un refugio de emergencia para inmigrantes en una escuela secundaria vacía.

Números en aumento

El número promedio de migrantes bajo custodia en el Sector El Paso ha fluctuado entre 4 mil y más de 5 mil 500 diarios durante las últimas cinco semanas, lo que llevó a que la Patrulla Fronteriza liberara de su custodia entre 2 mil y 3 mil 600 migrantes por semana en ese mismo período, según el tablero de migrantes de la Ciudad.

Los funcionarios de la Patrulla Fronteriza dijeron que los datos en el tablero no provienen de la agencia y no pudieron confirmar esas cifras, afirmando sólo que el promedio diario de encuentros en septiembre fue de 957.

El tablero, que los gobiernos locales y las organizaciones no gubernamentales utilizan para medir las tendencias de la migración a través de El Paso, mostró que casi 5 mil 600 migrantes estaban bajo custodia de la Patrulla Fronteriza el martes, cuando los agentes encontraron a más de mil 300 migrantes y liberaron a unos 780.

El miércoles, la Patrulla Fronteriza liberó a casi 950 personas, alrededor de 360 de las cuales fueron llevadas al centro de migrantes del Condado, según varias fuentes que pidieron no ser identificadas porque no estaban autorizadas a discutir las cifras públicamente.

Alrededor de 780 fueron llevados a refugios en todo El Paso, así como a Deming y Las Cruces en Nuevo México. Alrededor de 170 personas más habían sido procesadas bajo la aplicación CBP One y fueron llevadas a un refugio de Las Cruces o liberadas por su cuenta porque tenían recursos para pagar su propia estadía y viaje.

Pero a las 5 p.m. del miércoles, unas 54 familias (170 personas) todavía necesitaban alojamiento, dijeron varias fuentes a El Paso Matters, y fueron trasladadas a hoteles.

Los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en una respuesta por correo electrónico dijeron que el Departamento de Seguridad Nacional está trabajando para “descomprimir rápidamente las áreas a lo largo de la frontera Suroeste, y examinar y procesar de manera segura y eficiente a los migrantes para colocarlos en procedimientos de aplicación de la ley de inmigración consistentes con nuestras leyes”.

Eso incluye el despliegue de sistemas de procesamiento automatizado mejorados y recursos crecientes como instalaciones flexibles, unidades de procesamiento móviles, personal de exámenes médicos, especialistas en ingreso de datos por contrato, transporte aéreo y terrestre por contrato y coordinadores de procesamiento de la Patrulla Fronteriza, continuó el comunicado.

‘Comiendo puras moscas’

A pesar de esos recursos, la ola de migrantes en la comunidad se ha ido acumulando durante semanas.

Con el aumento de encuentros y traslados laterales, se está liberando a más migrantes en refugios de la zona. Pero como muchas son familias venezolanas que no tienen recursos para viajar fuera de El Paso, permanecen en la región por más tiempo.

Algunos migrantes en los alrededores del Sagrado Corazón, muchos de ellos con bebés y niños pequeños, dijeron el miércoles que se les acabó el tiempo en los refugios. Otros fueron rechazados en refugios porque ya estaban por encima de su capacidad. Algunas mujeres optaron por quedarse afuera con sus compañeros hombres a quienes no se les permitía ingresar a los refugios que daban prioridad a mujeres y niños.

“Ya llevo dos días comiendo puras moscas”, dijo un migrante mientras se alejaba de la fila de comida afuera de la iglesia católica del Sagrado Corazón cuando se acabaron las comidas. “Durante dos días no he comido nada más que moscas”.

El hombre no quiso dar su nombre, pero dijo que ha estado en El Paso durante aproximadamente una semana y ha dormido afuera durante tres días. Un hombre que caminaba a su lado gritó: “¡cinco para mí!”.

“Hemos estado afuera con este calor y soportamos algo de lluvia por la noche. Nos gustaría que lloviera un poco ahora”, dijo Jon, un venezolano de 32 años, mientras se sentaba bajo un árbol buscando sombra del clima de 88 grados.

En una pequeña radio que funcionaba con pilas sonaba música salsa mientras algunos inmigrantes bailaban. Otros clasificaban la ropa y repartían bocadillos que dejaba un transeúnte.

“No me molestan particularmente, pero ya ha pasado casi un año de esto y a veces llega a ser demasiado”, dijo José Torres, quien ha vivido en Sacred Heart durante 15 años. “Están por todas partes otra vez”.

El Centro de Bienvenida en el Segundo Barrio, administrado por el Centro de Oportunidades para Personas sin Hogar de El Paso, albergó el martes por la noche a casi 180 personas (alrededor de 60 por encima de su capacidad) y rechazó a docenas más.

“Anoche teníamos alrededor de 30 hombres solteros durmiendo afuera”, dijo el director del Centro de Oportunidades, John Martin. “Simplemente nos hemos quedado sin espacio”.

El Sagrado Corazón acogió a unas 180 personas y la Misión de Rescate a unas 240, ambas superando su capacidad.

“La necesidad es ahora”, dijo Martin. “Necesitamos un espacio con capacidad para entre 400 y 500 camas. Si descomprimiéramos ahora, tendríamos 250 camas ocupadas y el resto, bastante pronto”.

El Condado se centra en los viajes

El comisionado del Condado, David Stout, dijo que la Ciudad y el Condado, en “numerosas conversaciones”, habían decidido que el “carril” del Condado brindaría asistencia de transporte a los migrantes. El “carril” de la Ciudad serían los servicios de refugio para aumentar las organizaciones no gubernamentales.

“Las redes de refugios locales nos han dicho que tienen un exceso de capacidad y esperan que la Ciudad dé un paso al frente y desempeñe un papel más importante en materia de refugios”, dijo Stout.

Dijo que el Condado continuará ayudando en el procesamiento de migrantes para viajar mientras los fondos lo permitan, pero no sabe qué está planeando la Ciudad.

Desde el 14 de agosto hasta el miércoles, el Centro de Procesamiento de Migrantes del Condado había asistido a más de 4 mil 860 personas, alrededor del 57% de ellos venezolanos, dijo Stout. Alrededor de 340 de ellos fueron trasladados a Houston en asociación con la Organización de Caridades Católicas de ese lugar.

El Condado, utilizando fondos federales, tiene poco menos de 40 trabajadores contratados en el centro que pueden ayudar hasta 600 personas por día. El centro puede ampliarse para atender hasta 800 personas por día si es necesario, añadió Stout.

Los funcionarios del Condado dijeron que el Condado tiene poco más de $16 millones en fondos federales disponibles para la respuesta a los migrantes hasta diciembre y ha solicitado $15 millones más para funcionar hasta septiembre de 2025.

Stout dijo que la Ciudad tiene “mucho más dinero”, pero no ha sido sincera sobre cómo planean gastarlo.

Martin y Barrow se hicieron eco de ese sentimiento.

“Me gustaría que la Ciudad fuera más transparente sobre sus planes a corto y largo plazo”, dijo Martin. “Me preocupan no sólo los inmigrantes, sino también la población local sin hogar que empezará a necesitar refugio a finales de octubre, cuando el tiempo empiece a cambiar”.

Barrow dijo que espera que la Ciudad establezca rápidamente un refugio de emergencia, diciendo que la Ciudad es la única entidad que tiene espacio para construir y fondos disponibles para ello.

Los funcionarios de la Ciudad no respondieron a la solicitud de comentarios de El Paso Matters.

La Ciudad tiene alrededor de $25 millones en fondos federales para gastar en servicios para migrantes antes del 31 de diciembre, dijo Jorge Rodríguez, coordinador de la Oficina de Manejo de Emergencias de la Ciudad y el Condado de El Paso, durante una reunión del Concejo municipal el martes.

La Ciudad busca gestionar el alojamiento

La Ciudad ha solicitado otros $10 millones en fondos federales que estarán disponibles en enero, añadió.

El martes, varios líderes reiteraron que la Ciudad se está centrando en hoteles para ayudar a albergar a los inmigrantes cuando las organizaciones sin fines de lucro estén llenas.

“A partir de este fin de semana abrimos un segundo hotel para ayudar a satisfacer las necesidades de refugio durante este período”, dijo Rodríguez. “Eso es principalmente para ayudar a Aduanas y Protección Fronteriza a descomprimir su Centro Central de Procesamiento”.

Dijo que la Ciudad acogió a 160 adultos solteros en hoteles el lunes y a otros 100 el martes.

El administrador interino de la Ciudad, Cary Westin, dijo que la Ciudad ha sido “juiciosa e inteligente” al utilizar fondos federales para pagar las estadías en los hoteles, y dijo que la Ciudad puede aumentar su capacidad “si tenemos un aumento a corto plazo” de inmigrantes.

La Ciudad está negociando la compra de la Escuela Secundaria Morehead en el lado Oeste para usarla como refugio de animales y como refugio de emergencia para inmigrantes, dijo el alcalde Oscar Leeser en una reunión del Concejo municipal el 14 de agosto.

No dio más detalles, ni siquiera cómo planea la Ciudad pagar el edificio. En ese momento, la Ciudad le dijo a El Paso Matters que no tenía un cronograma para la compra, pero no respondió a una solicitud de entrevista sobre el asunto. Tampoco respondieron a una solicitud de comentarios el jueves.

Durante una reunión del Concejo el martes, Leeser interrumpió las preguntas de la representante de la Ciudad Alexsandra Annello sobre las preocupaciones de los operadores de refugios para migrantes de que las liberaciones en las calles son inminentes.

Leeser reiteró el informe de Rodríguez de que la Ciudad está proporcionando habitaciones de hotel, ayudar con el transporte en autobús desde el centro de procesamiento de la Patrulla Fronteriza al centro de migrantes del Condado y asignar personal de la Ciudad a algunas organizaciones no gubernamentales para ayudar a administrar sus refugios.

“Nuestra prioridad número uno es la seguridad de nuestra comunidad y nuestra prioridad número uno es que no haya liberaciones en las calles”, dijo Leeser, “y si las habrá, debemos saberlo antes para poder prevenirlas”.