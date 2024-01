Inmigrante cubano se abre camino en la ciudad

El cubano Yuniesky Martínez, de 37 años de edad, es un inmigrante que con su esfuerzo y dedicación ha sido ejemplo de vida de aquellos hombres y mujeres que huyen de su país para internarse en los Estados Unidos en busca de una mejor calidad de vida para él y su familia.

Con una visión clara de lo que pretendía realizar en esta nación, este hombre, originario de Placetas Villa Clara, situada en el Centro de Cuba, llegó a El Paso, Texas, el 7 junio del 2021, ciudad que seleccionó para iniciar una nueva vida.

“Muchos de nosotros, los cubanos, lo que siempre buscamos no sólo es el bienestar y la mejora de nosotros mismos sino la de nuestra familia”, dijo.

El inmigrante cubano que salió de su tierra en el año 2014 junto con su entonces pareja rumbo a la Guayana La Francesa, un país de libre visado con Cuba, para luego dirigirse a Brasil, en donde vivió un par de años.

Al igual que muchos de sus compatriotas sufrió la represión política y la desilusión de su nación, condiciones que lo obligaron a tomar una decisión nada fácil: Salir de la isla y dejar a sus padres, sus tres hermanos y todos esos recuerdos de su infancia y juventud.

Con espíritu aventurero y en aras de alcanzar estabilidad en todos los aspectos de su vida, viajó a Uruguay, luego a México hasta cruzar la frontera por Ciudad Juárez-El Paso. Su objetivo siempre fue llegar y refugiarse en Estados Unidos.

“Todos perseguimos un sueño que puede ser un sueño americano, personas que quieren buscar un futuro mejor y formalizar una vida. En lo que más pensamos son en nuestros padres, hijos y hermanos”, dijo quien ahora trabaja en un restaurante especializado en la elaboración de comida mexicana en esta ciudad. Como la mayoría de los inmigrantes tiene que trabajar duro para poder costear sus gastos personales y enviar dinero a sus parientes.

“A mi llegada tuve el apoyo de varias personas que me tendieron la mano y se preocuparon por mí”, dijo agradecido. Este hombre combina sus dos empleos, uno como cajero en Tacos Chinampa y el otro como mesero y bartender en Tacos !Ay Cocula!, ambos localizados en el Este de la ciudad.

“Desde que llegué he mantenido mis empleos sirviendo a dos mismos patrones, no he cambiado”, comentó al resaltar los beneficios que reciben los inmigrantes tanto del gobierno como de organizaciones altruistas y religiosas. “No he batallado, al contrario me han facilitado la vida”.

Manifestó que aunque tiene la residencia asegurada y espera algún día convertirse en ciudadano naturalizado, no tiene pensado volver a Cuba por el momento por temor a una represalia.

“Mi familia no tiene culpa, pero mientras ellos estén allá, me toca dar el brazo a torcer. No obstante no pierdo la esperanza de que algún día pueda regresar”, afirmó.

Con la ilusión de salir adelante y progresar en este país de las oportunidades, Yuniesky tiene la seguridad que en el futuro cercano dará un giro a su vida por la preparación académica con la que cuenta, todo es cuestión de tiempo.

Yunieski tuvo la oportunidad de cursar su educación hasta el nivel superior, pero a pesar de su formación profesional le fue imposible colocarse en una empresa de su país por la falta de posiciones y ante un mercado competitivo.

Aunque se graduó de la universidad con dos carreras: licenciado en Educación e Informática y Contador Económico, la falta de oportunidades laborales le impidió ejercer sus profesiones y tuvo que trabajar en lo que saliera.

“Definitivamente no pude ejercer porque en Cuba las principales empresas ofrecen los puestos a familiares de los directivos, y para poder entrar así te hayas graduado con honores tienes que esperar un largo tiempo que jamás llega, o bien tener una buena ‘palanca’”, aseveró.

“Mi sueño es ejercer mi profesión, sé que me va a costar un poco, pero no pierdo las esperanzas que he puesto que aquí en Estados Unidos, como en otros países, los límites nos los ponemos nosotros mismos”, expresó emocionado el profesionista. “Estoy seguro que un día voy a lograr ejercer mi profesión”.

Reflexivo, aseguró que el haber huido de su país no fue tanto por perseguir un sueño sino un futuro más estable para su familia que dejó atrás y de la cual siempre esta pensando, dijo visiblemente nostálgico.

Detalló que por su formación y carácter pudo demostrarle a muchas personas que está preparado para varias cosas. “Podemos demostrar que sí tenemos una alta capacidad, un alto aprendizaje y que sí nos podemos acomodar y podemos insertarnos en la sociedad”, señaló al hablar también de sus hermanos cubanos, colombianos venezolanos y hondureños.

Explicó que lamentablemente y hablando en dinero., Cuba no tiene economía por varias razones… “no sólo por temas políticos, de los cuales no quiero mencionar, sino por la situación económica, por la cual muchos de nosotros que vivimos ahí padecemos”.

Indicó que si bien es cierto que Cuba es una potencia, en cuanto a medicina y educación se refiere, es un país altamente pobre en economía, no tiene recursos que pueda explotar, ni pueda exportar. Su economía es nula, es cero, puntualizó.

Agregó que, aunado a ello, su país es uno de los más envejecidos, en el sentido de que el promedio de vida de la población es de 60 años aproximadamente, y ello se debe por la falta de alimentación sobre todo de las personas de la tercera edad.

Aunque salió de Cuba por una situación económica y no política el temor siempre estará presente al recordar la máxima cubana: estás conmigo o no estás con nadie. “Yo nunca formaría parte de un país que sólo piensa en los intereses de los gobernantes y no del pueblo”, recalcó.

No obstante, aseguró: “realmente en Cuba yo era muy feliz pues lo tenía todo, tenía a mi familia, tenía a mis amigos. Quién no va a amar a su tierra si lo tenía todo, es como preguntarle a un mexicano que viva en Estados Unidos que dónde quiere estar, obvio que va a responder que en México”, dijo sonriente.

Ante ese panorama y a su política unipartidista de su país aseguró que la única opción para él era salir de la tierra que lo vio nacer “lo que me desesperó de mi país, es que es una nación de un solo partido. No existe la democracia, no se puede elegir a su propio gobernante. Tienes que regirte por la política de ese partido. No existe libertad”, recalcó.

Detalló que una de las cosas que también lo atormenta es que su familia padece de muchas cosas que el gobierno no les facilita. En caso de una enfermedad la autoridad no es capaz de hacer algo por sanarlos por la falta de recursos.

Como inmigrante, dijo que aunque había escuchado testimonios sobre las experiencias de gente cercana que había huido del país, le tocó sufrir el calvario a lo largo del camino. “Fue tormentoso, muchos días de travesía, sin dormir ni comer. No fue nada fácil”, apuntó.

En su caminar recordó que escuchó historias horribles de sus compañeros migrantes: niños maltratados, mujeres abusadas sexualmente y hombres que sufrieron todo tipo de violencia, incluso de personas que se quitaron la vida.

“A mi me tocó vivir todo eso y me duele mucho contar esas historias porque son muy dolorosas”, dijo tras condenar este tipo de prácticas promovidas por la impunidad y corrupción que impera en México.

Expuso que desde su llegada a este país prácticamente cambió su vida al recibir la ayuda del gobierno y de un país en donde percibió de inmediato la democracia al poder hablar sin miedo y expresar sus ideas libremente, sin ser objeto de represalias como ocurre en su nación.

“El temor más grande era que como desertor tomaran represalias en contra de la familia, de las personas que dejas atrás. Sin embargo al mismo tiempo me invadía la felicidad de pensar que podía ayudarlos, darles una vida decente, mejorar su salud y en los jóvenes que quedaron atrás”.

Como hombre informado del acontecer mundial expresó que es alarmante toda la política de las cosas que vive un cubano que es obligado a callar a diferencia de este país en el que se puede vivir libremente y sin miedo de salir a las calles.

Acostumbrado y curtido en el trabajo desde pequeño, este hombre se adaptó con rapidez al sistema norteamericano. Como todo residente legal cuenta con su casa, vehículo y trabajo. Qué más puede pedir aquí, dijo.

Al hablar de la crisis migratoria y la separación de familias que se vive actualmente señaló que lo que más le duele es ver como una familia puede abandonar a un hijo en la frontera. El concepto de familia va más allá de eso, “es como cuando en una cadena se rompe un eslabón lo que debe hacerse es tratar de buscar una solución. Yo no apruebo que los hijos deben estar lejos de las familias con los padres… Soy partidario de no abandonar a los hijos sino luchar y de unirse para lograr el objetivo. No sabes si vas a volver a ver a tu hijo”, dijo consternado.

El nuevo huésped de este país comentó orgulloso que como residente legal espera convertirse en ciudadano naturalizado de este país en 2026. “Quiero integrarme de lleno a esta nueva sociedad, ser un hombre de bien, ser un buen ciudadano”, expresó motivado.

“Yo tenía pruebas para presentar un buen caso, pero me agarró el beneficio y como soy cubano me acogí a la ley de ajuste al que tenemos derecho”, apuntó.

Recordó que al principio sintió mucho miedo por una deportación, “sabía que regresar a mi país iba a ser apresado y como muchos ser desaparecido sin que la familia supiera de su ubicación.

“Llegar a Estados Unidos fue una bendición porque así mi familia goza de los beneficios al estar yo aquí”, expresó.

En su consejo a los inmigrantes que vienen en camino o que ya cruzaron la frontera los instó a tener paciencia, pero preferentemente aquellos que pretenden emigrar a que esperen tranquilos en sus países y no enfrentar algo desconocido ni poner en riesgo a sus hijos de abusos, violaciones, golpes o maltratos en el mejor de los casos sino es que la muerte.

“Nuestros hijos no tienen la culpa, no sólo por querer algo mejor deben exponerlos. Perder a un hijo es más doloroso que ver partir a una madre o un padre porque uno viene a esta vida para ver partir a sus padres, pero no estamos preparados para ver partir a un hijo. Yo no expondría a mi hija ni a mi esposa a ser abusadas”, enfatizó.

“He escuchado mucho las opiniones de los representantes de los Estados Unidos. No cuestiono las decisiones de un presidente porque él hizo muchas reformas de apoyo, es cuestión de esperar. Es un proceso donde vamos a tener una respuesta, simplemente hay que esperar y tener paciencia”, reiteró.

Yuniesky Martínez, dijo estar agradecido de llegar a este país y encontrar a muchas personas que las lleva en su corazón, personas que no puede dejar de mencionar porque son como su familia: Claudia Mora Trevizo y Oscar, quienes le dieron cobijo y nunca lo desampararon, sus patrones Abraham y su esposa Thelma, quienes lo acogieron y dieron trabajo, al igual que Ignacio ‘Nacho’ Serrato.

A dos años y medio de residir en el país de las barras y las estrellas el cubano, cuyo pasatiempo es ir de compras y visitar a los amigos, a quienes considera parte de su familia, dijo ser un inmigrante exitoso, en el sentido de haber podido lograr su sueño primeramente de llegar a Estados Unidos, mejorar las condiciones de su familia y demostrar al mundo de que si se puede cumplir un sueño y vivir esa realidad.

