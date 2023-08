Inicia gira en El Paso aspirante a derrocar a Ted Cruz

Para Colin Allred, un tema domina a todos los demás en su carrera para derrocar al senador republicano de Texas Ted Cruz en 2024: Ted Cruz.

“Tenemos un senador que se ha aprovechado de la posición en la que lo colocamos para llamar la atención, aparecer en la televisión, promocionar su podcast tres veces por semana, vender libros, hacer demagogia, pero no para cumplir con nuestros objetivos en el estado”, dijo Allred en una entrevista con El Paso Matters.

PUBLICIDAD

Allred, un ex jugador de la NFL que ha representado a un distrito suburbano de Dallas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos desde 2019, anunció a principios de este año que buscaría la nominación demócrata para enfrentarse a Cruz, quien se desempeña en el Senado desde 2013.

En un comunicado, la campaña de Cruz dijo que Allred apoya “políticas radicales de izquierda” que los texanos rechazarán.

“Mientras tanto, el senador Ted Cruz continuará haciendo lo que ha hecho con éxito durante más de una década, luchar y lograr resultados para los texanos en el Senado de los Estados Unidos”, dice el comunicado.

Allred inició su “Gira de escucha de la Estrella Solitaria” el miércoles y jueves en El Paso, donde recibió el respaldo de dos de los demócratas más destacados de El Paso: la representante federal Verónica Escobar y el senador estatal César Blanco.

Uno de los colegas de Blanco en el Senado de Texas, Roland Gutiérrez, de Uvalde, también busca la nominación demócrata para desafiar a Cruz. Varios otros candidatos también han anunciado que se postularán para el Senado en las primarias demócratas del 5 de marzo.

Allred dijo que El Paso y otras comunidades fronterizas han enfrentado enormes desafíos con la migración debido a décadas de fallas del Congreso para corregir leyes de inmigración obsoletas. Dijo que Cruz es parte del problema.

“Son los de línea dura como él quienes han derribado cada oportunidad que hemos tenido de tener una reforma migratoria integral que pueda abordar nuestra seguridad, pero también tratar con las personas que ya están aquí, que son indocumentadas, permitirnos procesar a las personas más rápido y constantemente, y adaptar nuestros sistemas de inmigración a las necesidades de nuestra economía”, dijo Allred. “Y todo eso está retenido por el hecho de que él no está haciendo nada”.

Dijo que Cruz era un “caballo de exhibición” interesado en tener tiempo en Fox News.

“Creo que lo que los texanos realmente esperan es tener un senador que realmente haga algo para responder” a la inmigración y otros desafíos, dijo Allred.

Señaló que se debe hacer más para asegurar que El Paso y otras comunidades fronterizas compartan el crecimiento económico de Texas. Los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos muestran que la cantidad de empleos en El Paso creció un 2.5 por ciento entre 2021 y 2022, menos de la mitad de la tasa de crecimiento estatal del 5.7 por ciento.

“Tenemos que desarrollar mejor nuestro capital humano en el estado. Tenemos tanto potencial que se desperdicia y no sólo en El Paso, también en Dallas. También está en Houston. Está en todo nuestro estado”, dijo Allred. “Y eso, para mí, se remonta a nuestro sistema educativo, a asegurarnos de que la gente pueda formar una familia y perseguir su versión del ‘sueño americano’ aquí”.

El mensaje básico de Allred, de que Cruz es un autopromotor que está fuera de sintonía con Texas, es muy similar a lo que dijo Beto O’Rourke, de El Paso, cuando desafió a Cruz en 2018. O’Rourke dirigió la campaña estatal más exitosa de un demócrata desde 1982, pero aun así perdió ante Cruz por poco más de 3 puntos porcentuales.

“Vamos a construir sobre lo que mostró Beto en 2018. Pero nuestro estado también ha cambiado drásticamente en los últimos seis años. No estamos en el mismo lugar que estábamos, y el país no está en el mismo lugar que estaba hace seis años. Y entonces, el pasado ciertamente no es un prólogo aquí”, dijo.