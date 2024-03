Inicia en EP semana de asesoría legal para mexicanos

El Consulado General de México en El Paso lanzó una invitación a la comunidad mexicana para que del 18 (ayer lunes) al 22 de marzo asista a la Semana de Asesorías Legales Externas (SALE) que se desarrollará en las 53 ciudades de Estados Unidos, donde están ubicadas las sedes diplomáticas.

La cuarta edición de la SALE es una iniciativa del Gobierno de México, cuyo objetivo es difundir entre la comunidad mexicana los servicios legales que brindan los abogados y organizaciones de la Red Consular de México en Estados Unidos, en el marco del “Programa de Asistencia Jurídica a personas mexicanas a través de Asesorías Legales Externas en los Estados Unidos de América (PALE).

Este año, el lema de esta cuarta edición es “Conoce y Ejerce tus Derechos”, con la finalidad de responder a la demanda de servicios legales de la comunidad mexicana y asistirla en sus diversos procesos ante instancias estadounidenses.

El cónsul general Mauricio Ibarra Ponce de León, titular de la sede en El Paso, Texas, dijo que durante esta semana se ofrecerá información a todos los connacionales sobre todas las alternativas legales que tienen que ver con temas laborales, procesos migratorios, entre otros.

“Tenemos durante toda la semana pláticas virtuales y presenciales en el consulado con nuestros aliados legales, que son los que dan las asesorías legales. Estas presentaciones virtuales van desde generales hasta particulares”.

Indicó que la comunidad puede consultar el calendario de actividades en la página del Consulado General de México en El Paso y hacer una cita para ser atendida por uno de los abogados de la red consular.

Agregó que todos los aliados, tanto abogados de despachos como de asociaciones comunitarias que ven temas migratorios, sean los que directamente puedan atender a los connacionales para que vean sus casos particulares.

La SALE 2024 es posible gracias a la colaboración de los aliados: Estrella del Paso (antes Diocesan Migrant & Refugee Services, Inc.); Las Americas Immigrant Advocacy Center; Colonias Development Council; Catholic Charities Diocese of Las Cruces; Beckett Law Firm, P. C.;District Attorney’s Office; El Paso County Sheriff’s Office; Scherr Legate, PLLC; Arturo Rodríguez Law Firm P. C.; Héctor Phillips, P. C.; Origin Immigration Law, LLC.; Texas RioGrande Legal Aid, Inc., y The Law Office of Juan Uraga, PLLC.

El Consulado de México informó que este programa ha tenido efectos positivos en las condiciones de vida de las personas mexicanas en Estados Unidos, ya que les permite contar con asistencia y representación legal expedita y eficaz, lo que se traduce en un debido ejercicio de sus derechos y en la posibilidad de combatir posibles injusticias o abusos en su contra.

El Gobierno de México, a través del Consulado General de México en El Paso, continuará trabajando en actividades que beneficien el bienestar de la comunidad mexicana, expresó el cónsul Ibarra Ponce de León.

Las asesorías legales gratuitas, de esta semana en las instalaciones del Consulado, serán atendidas por los profesionales. Las personas deben de hacer su cita al (915) 747 3232, (915) 747 3276 o (915) 747 3234.

Las actividades de SALE se enfocarán en identificar potenciales casos de protección consular como:

• Violación de derechos constitucionales de personas detenidas

• Alivios migratorios para víctimas del crimen

• Casos de Violencia doméstica

• Casos migratorios que quizá califiquen para cancelación de remoción

• Casos de violación a derechos humanos

• Violación a derechos laborales