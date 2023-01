Inicia Abbott tercer mandato en Texas

El gobernador Greg Abbott, en su tercer discurso inaugural ayer martes, enfatizó que la sesión legislativa se centrará en el superávit presupuestario histórico, los “derechos de los padres” en las escuelas y la seguridad pública.

En particular, se enfocó en la infraestructura que incluía la red eléctrica, después de que la tormenta de invierno y el apagón de 2021 dejaran a millones de texanos en la oscuridad y cientos de muertos. Abbott pregonó mejoras en la red que impulsó con éxito en los meses posteriores, pero reconoció que hay más trabajo por hacer.

PUBLICIDAD

Al hacerlo, se alineó con el vicegobernador Dan Patrick, quien calificó la grilla como una prioridad principal para la sesión. El gobernador, mientras se postulaba para la reelección el año pasado, desdeñó las críticas de que había problemas sin resolver y lo declaró solucionado.

“Todos sabemos que se colocará una mayor demanda en la red a medida que Texas continúa creciendo”, dijo Abbott. “Entonces, en esta sesión, construiremos una que alimente a nuestro estado, no durante los próximos cuatro años, sino durante los próximos 40 años”.

Abbott está en camino de convertirse en el segundo gobernador con más años en el cargo del estado, detrás de Rick Perry, quien sirvió más de 14 años. Abbott ingresa a su tercer mandato luego de una decisiva victoria en la reelección en noviembre y con grandes ambiciones para la sesión, que incluyen el “mayor recorte de impuestos a la propiedad en la historia del estado de Texas”, una promesa que repitió en su discurso. El gobernador también comienza su tercer mandato como candidato potencial a la Casa Blanca en 2024, algo que sus asesores dicen que considerará después de que concluya la sesión legislativa en mayo.

Patrick también prestó juramento para un tercer mandato el martes por la mañana en los escalones norte del Capitolio de Texas en Austin, en un escenario debajo de una enorme bandera del estado. Tanto él como Abbott fueron elegidos por primera vez para sus cargos actuales en 2014.

“Gobernador, lo hemos vuelto a hacer”, le dijo Patrick a Abbott. “Una turba de tres”.

Los demócratas criticaron la inauguración por carecer de un plan para “abordar el dolor económico que enfrentan los texanos”, como lo expresó el presidente del Caucus demócrata de la Cámara.

“En todo este estado, las familias están teniendo conversaciones difíciles alrededor de la mesa de la cocina sobre el aumento de los costos de los bienes y servicios”, dijo el representante Trey Martínez Fischer, demócrata de San Antonio, en un comunicado. “Los republicanos de Tx han controlado este estado durante casi treinta años y treinta años después, los costos para las familias nunca han sido tan altos”.

Por el contrario, los dos discursos inaugurales estaban llenos de excepcionalismo soleado de Texas; Abbott declaró al estado “líder económico indiscutible de Estados Unidos”. Y dijo que eso era evidente en el superávit presupuestario masivo de $33 mil millones, que enfatizó que “pertenece a los contribuyentes” al presentar un recorte récord de impuestos a la propiedad.

Patrick ha sido más cuidadoso, si no más específico, al hacer promesas sobre el alivio del impuesto a la propiedad. En su discurso, dijo que habría “miles de millones de dólares” en ayuda y que los líderes encontrarían una manera de garantizar que sea sostenible. También señaló que el Senado presentará un presupuesto esta semana que aumentaría la exención de vivienda de $40 mil a $70 mil, un aumento mayor de lo que había discutido anteriormente.

Pero “lo más importante que podemos hacer” en esta sesión, dijo Patrick, es “fortalecer la red”, reiterando su deseo de construir más capacidad de gas natural.

Abbott también abordó la infraestructura más allá de la red eléctrica y dijo que los legisladores deben mejorar las carreteras, el suministro de agua y los puertos del estado.

En lo que respecta a las escuelas, el mandatario estatal dijo que deberían ser “para la educación, no para el adoctrinamiento” y que tiene que “volver a enseñar a nuestros estudiantes los fundamentos”. También se refirió a la elección de escuela, diciendo que los padres “merecen la libertad de elegir la educación que sea mejor para sus hijos”. En su campaña de reelección, Abbott señaló su mayor apoyo hasta el momento a los vales, o permitir que los dólares públicos financien a los estudiantes que asisten a escuelas privadas.

“El gobernador y yo participamos en la elección de escuelas”, dijo Patrick, reconociendo las preocupaciones en las comunidades rurales de que un programa de este tipo socavaría sus escuelas públicas. “Para los detractores que dicen que la elección perjudica a las zonas rurales de Texas, el gobernador y yo tendremos un plan para proteger financieramente a esas instituciones y asegurarnos de que esos padres también tengan opciones donde están en una escuela deficiente”.

Patrick fue quizás más expresivo al duplicar las declaraciones que hizo sobre la tenencia de profesores de universidades públicas en Texas que enseñan teoría crítica de la raza. Patrick propuso la idea por primera vez en febrero del año pasado.

“No quiero maestros en nuestras universidades que digan que Estados Unidos es malo y que el capitalismo es malo y que el socialismo es bueno. Y si eso significa que algunos de esos profesores que enseñan eso no quieren venir a Texas, estoy de acuerdo con eso”, dijo Patrick, y agregó que quiere “profesores que aman este país, que aman este estado”.

El gobernador también asintió a las consecuencias del tiroteo en la escuela Uvalde en mayo. Si bien Abbott y otros líderes republicanos se han resistido a cualquier nueva restricción de armas, han centrado sus propuestas desde la masacre en asegurar los edificios escolares, y Abbott dijo en su discurso que él y los legisladores “no terminarán esta sesión sin hacer que las escuelas sean más seguras”.

Ni Abbott ni Patrick mencionaron específicamente el ataque de Uvalde en sus discursos.

Abbott dedicó más tiempo a discutir la represión de los delitos violentos de otras maneras. Pidió “sentencias obligatorias para los criminales atrapados con armas”, alineándose generalmente con Patrick, quien hizo campaña por una sentencia mínima de 10 años por delitos relacionados con armas. Abbott también promovió sus esfuerzos agresivos para asegurar la frontera bajo la presidencia de Joe Biden, sugiriendo que una prioridad relacionada para la sesión será detener el “fentanilo mortal que cruza la frontera”.

¿Abbott 2024?

El discurso de Abbott se hizo eco de muchos de los temas de su campaña de reelección, cuando derrotó al oponente demócrata Beto O’Rourke por 11 puntos porcentuales. Se espera que el gobernador brinde más detalles sobre sus propuestas durante su discurso sobre el estado de TX ante la Legislatura el 16 de febrero. Ese discurso también incluirá sus elementos de emergencia, que son propuestas prioritarias en las que la asamblea estatal puede comenzar a trabajar de inmediato.

Abbott también ingresa a la sesión legislativa visto como un posible candidato a la Casa Blanca en 2024. El gobernador ha mantenido abierta durante mucho tiempo la posibilidad de que pueda postularse, y aunque ha sido un habitual en Fox News, construyendo su perfil nacional en torno a temas de seguridad fronteriza, no ha hecho algunos de los movimientos típicos que han estado haciendo otros candidatos potenciales para la presidencia, como viajar a estados de votación anticipada.

“Lo que siempre ha dicho (es) cuando termine la sesión, analizará la situación y verá si es necesario que su voz, su experiencia, entren en la refriega”, dijo Dave Carney, estratega político en jefe de Abbott. “Pero hasta entonces, no iremos a New Hampshire, Iowa o Carolina del Sur, las cosas que quieres hacer si tienes la ambición ciega de postularte. Pero adoptará un enfoque muy lógico y verá qué soportaría el mercado”.

El propio Abbott mantuvo viva la especulación en una entrevista de Fox News publicada antes de la inauguración el martes. Cuando se le preguntó si descartaba una campaña para 2024, respondió: “Creo que una forma más precisa de decirlo es que no es algo en lo que estoy fallando en este momento. Estoy enfocado en Texas, punto”.

El ex presidente Donald Trump ya lanzó una oferta de regreso, sobre la cual Abbott no ha ofrecido comentarios. Patrick respaldó a Trump para 2024 y mencionó la carrera en su discurso del martes: “Vamos a necesitar un cambio en la Casa Blanca en el 2024 para asegurar la frontera porque este presidente no está haciendo su trabajo”.

Otro gobernador republicano, Ron DeSantis de Florida, se ha convertido en la amenaza más formidable para Trump y, al igual que Abbott, se espera que DeSantis espere hasta después de la sesión legislativa de su estado este año para hacer algún anuncio sobre su candidatura.

Pero desde hace dos años, Abbott parece estar encerrado en una rivalidad silenciosa con DeSantis por una política conservadora que llama la atención. Abbott anunció el domingo, por ejemplo, que firmaría un proyecto de ley que prohibiría a ciertas entidades extranjeras, como Rusia y China, comprar tierras en Texas, un tema sobre el que DeSantis se ha pronunciado últimamente en su estado.

Fiestas inaugurales, financiación

Los discursos del martes fueron la principal atracción de dos días de eventos inaugurales en Austin. Hubo una misa el lunes por la noche en la Catedral de Saint Mary, seguida de un espectáculo de fuegos artificiales esa noche en el Capitolio. Después de la ceremonia del martes, el comité inaugural organizó un almuerzo “Sabor de Texas” al otro lado del Capitolio, que ofreció especialidades de restaurantes de todo el estado. Y el martes por la noche, Abbott y Patrick asistieron a un baile de “Celebración de Texas” en Austin City Limits Live en The Moody Theatre.

Con un precio estimado de al menos $3 millones, los eventos de inauguración de este año parecen haber sido reducidos en comparación con los dos primeros de Abbott. El Texas Tribune ha informado que costaron mucho más que las de sus predecesores recientes, superando los $5 millones cada evento. También incluyeron cuantiosos pagos a empleados y recaudadores de fondos: $1.9 millones en 2018.

Independientemente, la inauguración es regularmente una oportunidad para que los líderes estatales recompensen a los donantes y les otorguen beneficios. Compartiendo una fila con Abbott en el escenario estaban Tilman Fertitta, el empresario de Houston que presidió el comité inaugural de este año, y Javaid Anwar, el magnate petrolero de Midland y donante número uno del gobernador.

Las corporaciones no pueden contribuir a campañas en Texas, pero pueden financiar inauguraciones. El programa para el evento contó con los principales patrocinadores corporativos, incluida la empresa de oleoductos Energy Transfer, el gigante de las tiendas de comestibles H-E-B y Las Vegas Sands, el imperio del juego que quiere legalizar los casinos en Texas.

Abbott y Patrick no fueron los únicos políticos que hablaron en la ceremonia. El vicegobernador fue presentado por el ex senador estatal Eddie Lucio Jr., un demócrata de Brownsville que no buscó la reelección y se separó de su partido para apoyar abiertamente a Patrick a lo largo de los años. Patrick también fue presentado por el senador estatal Brandon Creighton, republicano por Conroe, quien preside el Comité de Educación del Senado y está preparado para desempeñar un papel importante en la agenda de Patrick en esta sesión.

“Nos estamos preparando para avanzar en una de las sesiones más conservadoras en la historia de Texas, una agenda con visión de futuro que esta nación no ha visto”, dijo Creighton.