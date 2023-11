Ingresan a casa del Northeast; se llevan lavadora, secadora y bóiler

Una casa en el Noreste de El Paso fue atacada y los sospechosos fueron capturados por un video de seguridad. Crime Stoppers de El Paso y el Departamento de Policía de El Paso piden ayuda a la comunidad para identificar a estos ladrones a través del Crimen de la Semana.

El sábado 14 de octubre, a las 13:52 horas, dos hombres asaltaron una vivienda. El video de seguridad muestra a los hombres llegando a la casa en la cuadra 3200 de Pagosa Ct.

Uno de los sospechosos se dirigió hacia el garaje de la vivienda. Los sospechosos lograron ingresar a la casa y robaron una lavadora Samsung, una secadora Samsung, un calentador de agua sin tanque y una camiseta de los Dallas Cowboys.

El vehículo utilizado por los sospechosos es una camioneta Dodge Ram 1500 de cabina única roja de 2007 a 2008.

Cualquier persona que tenga información sobre estos ladrones debe llamar a Crime Stoppers of El Paso inmediatamente al 566-8477(TIPS) o en línea: www.crimestoppersofelpaso.org. Permanecerá en el anonimato y, si su información conduce a un arresto, puede calificar para una recompensa en efectivo. Crime Stoppers of El Paso, Inc. es una organización sin fines de lucro que reúne a la comunidad, las fuerzas del orden y los medios de comunicación para resolver delitos.