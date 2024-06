Ingresa egresada de Chapin HS a Academia Naval de EU

Una graduada de Chapin High Schol continúa con sus aspiraciones militares después de terminar su escuela. América Huerta, quien ha sido parte del programa Husky JROTC durante años, fue nombrada recientemente miembro de la Academia Naval de los Estados Unidos. Ella le explicó a El Paso ISD por qué siempre ha sido su sueño unirse al programa.

“Me emocioné mucho cuando descubrí que me habían aceptado en el programa. Uno de mis objetivos ha sido unirme a la Academia Naval desde que estaba en octavo grado. Tiene muchas oportunidades ligadas a ello. Además, puedo explorar el mundo y servir a mi país al mismo tiempo es algo que creo que es fantastico”, dijo.

Siempre me han interesado los campos de la ingeniería y el aeroespacial, pero también me interesan otras cosas que la Academia Naval puede ofrecerme, refirió. “Por ejemplo, siempre me ha interesado viajar en barcos y explorar el mundo y esa es una de las razones por las que solicité el programa. No lo puedo negar, me asusta un poco porque sé que será un cambio en mi vida cotidiana, pero estoy deseando ver lo que tiene para ofrecer”, dijo.

La graduada de Chapin HS dijo que fue un proceso largo. “Comencé mi solicitud desde julio pasado y he estado trabajando en ella durante mi último año. Para obtener la nominación al Congreso, tuve que escribir un ensayo y hablar sobre la persona que me inspiró en mi viaje”. Y agregó “también tuve que recibir algunas cartas de recomendación y hacer un ensayo en video sobre por qué quieres unirte al programa. ¡Después del largo proceso, finalmente puedo irme a la academia a finales de junio!”

Sus espectativas son ambiciosas. “Tengo muchas ganas de aprender sobre esta nueva cultura. Sé que va a dar miedo, pero creo que será divertido. También estoy interesado en los programas deportivos y académicos.”

A manera de consejo para los estudiantes de preparatoria les dijo “yo les diría a aquellos que estén pensando en seguir mis pasos que simplemente perseveren y sigan avanzando. No te desanimes y sigue postulando. Admito que es mucho trabajo, pero al final del día es una decisión gratificante.”