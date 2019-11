Informante dispuesto a responder por escrito

Tras cuatro intensas semanas de votación en línea, el estadio R.R. Jones de El Paso High School está siendo considerado uno de los más hermosos del país, de acuerdo a los lectores del rotativo USA Today.

Sin embargo, después de dejar atrás a sus contendientes en fases eliminatorias, y gracias al apoyo descomunal de la comunidad fronteriza, el R.R. Jones pudo llegar a la fase final de entre 16 edificaciones que contendían por el primer sitio entre los mejores estadios de preparatorias en la nación.

A pesar de haber apabullado a sus rivales en votaciones previas, los entusiastas del Mitchell Stadium de Bluefield, West Virginia, lograron colocarse a la cabeza de la votación con más de 800 mil votos.

“The Lady of The Hill’, como se nombra a la edificación construida en 1916 por el renombrado arquitecto Henry C. Trost, destaca por la belleza de sus columnas y estilo neoclásico que la caracteriza.

Con más de un siglo de historia, el Estadio R.R. Jones ha sido sede de innumerables eventos históricos, como lo fue la celebración del armisticio al final de la Primera Guerra Mundial en 1918.

Sede de los primeros partidos del Tazón del Sol, el estadio de los Tigers de El Paso High School también da cabida a eventos académicos y sociales, bajo la esplendorosa marca que tiene su arquitectura y las Montañas Franklin de fondo.

“Hay muchas cosas a considerar sobre la importancia histórica del Estadio R.R. Jones”, señaló en un comunicado la Sociedad de ex Alumnos de EPHS.

“En primer lugar es el hecho de que fue el primer estadio del país construido con concreto, algo novedoso en su tiempo; además aquí es donde se originaron las tradicionales Texas Friday Night Lights, y de que lleva el nombre del legendario entrenador y director Robert Randolph Jones”, afirma la Sociedad de ex Alumnos de EPHS.

Fiel a la conservación de su edificio original, el R.R. Jones fue renovado en 1994, pero básicamente para dar acceso a discapacitados, con lo que en esencia el concepto arquitectónico de Trost se ha mantenido casi intacto al paso del tiempo.