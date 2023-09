Infidelidad condujo a Paxton a juicio político

En septiembre de 2018, el fiscal general Ken Paxton reunió a su personal para hacer una confesión fatídica.

Faltando dos meses para el día de las elecciones, y de la mano de su esposa, la senadora estatal Angela Paxton, el fiscal general supuestamente les habló de una relación extramarital. Dijo que todo había terminado y juró volver a comprometerse con su matrimonio.

Pero Ken Paxton no lo hizo: la primera de una serie de elecciones trascendentales que, según los encargados del juicio político en la Cámara de Representantes de Texas, desencadenaron una serie de presuntos delitos y encubrimientos que, cinco años después, culminó en uno de los momentos más dramáticos de la historia política de Texas. Se espera que el juicio político, de una vez en un siglo y que comienza el martes, se centre en la infidelidad de Paxton y podría ventilar los sórdidos detalles de la vida del acérrimo conservador cristiano, mientras se sienta a pocos metros de su esposa y sus 30 colegas del Senado, quienes servirán como jurados para decidir el destino de su marido.

Los encargados del juicio político en la Cámara de Representantes argumentan que Paxton, impulsado en gran parte por su deseo de continuar y ocultar la aventura amorosa, hizo todo lo posible, impugnable –y potencialmente criminal– para ocultar la traición a su esposa y a los votantes profundamente religiosos que han sostenido su vida política durante dos décadas.

Citando casi 4 mil páginas de documentos que se publicaron el mes pasado, los responsables del juicio político alegan que Paxton abusó repetidamente de su cargo para ayudar a los vacilantes negocios del inversor inmobiliario Nate Paul en medio de una redada del FBI, quiebras inminentes y una letanía de demandas relacionadas. A cambio, Paul supuestamente contrató a la novia de Paxton para que pudiera mudarse a Austin y ayudó a Paxton a reunirse clandestinamente con ella a través de una cuenta secreta de Uber que compartían los dos hombres.

Los responsables del juicio político de la Cámara de Representantes argumentan que Paxton tenía todos los motivos para mantener el asunto en secreto. Señalan sus aparentes teléfonos desechables y sus direcciones de correo electrónico secretas como evidencia de que le preocupaba que la infidelidad pudiera destruir su carrera política.

“El ‘asunto’ es importante porque beneficia la fuerza política de Ken Paxton”, dijo en mayo la representante Ann Johnson, demócrata de Houston que forma parte del comité que investigó a Paxton. “Él sabe que con sus padres respeta los 'valores familiares'. Es un hombre cristiano. Y la idea de que el asunto salga a la luz lo pondrá en riesgo con su base”.

Angela Paxton, una republicana de McKinney que estará presente en el juicio pero que tiene prohibido votar, no pudo ser contactada la semana pasada para hacer comentarios. El abogado de Ken Paxton, Tony Buzbee, rechazó una solicitud de entrevista y no respondió a una lista de preguntas, citando una orden de silencio vigente antes del juicio en el Senado.

“Parece que crees que tu casa no está hecha de vidrio y tienes un saco lleno de piedras para tirar”, añadió Buzbee en un correo electrónico.

‘Excelente. Ella está de vuelta’

En entrevistas con los encargados del juicio político en la Cámara de Representantes, los ex altos asistentes de Paxton, así como su ex asistente personal, dijeron que su aventura era de conocimiento público.

Un asistente recordó que hubo un “enfrentamiento verbal” entre la supuesta novia y Angela Paxton en un café del Capitolio de Texas. Otros dijeron que habían “escuchado rumores” o que los confidentes de Paxton les habían contado directamente sobre la aventura, pero inicialmente se les hizo creer que terminó en septiembre de 2018, después de que, según informes, Paxton confesara y volviera a comprometerse con su esposa.

No está claro cuándo o cómo Paxton conoció a la mujer o comenzó esa relación. Los registros de empleo muestran que trabajó como directora de Distrito de San Antonio para la senadora Donna Campbell, republicana por New Braunfels, desde abril de 2014 hasta diciembre de 2019. La mujer se mudó a Austin alrededor de junio de 2020 para trabajar en la empresa de Paul, según muestran los registros de alquiler y empleo. Campbell se negó a hacer comentarios.

En una declaración, Paul dijo que la contrató por recomendación de Paxton. Obtuvo un salario anual de 65 mil dólares y reportaba directamente a Paul. A los pocos días de que la novia de Paxton comenzara su nuevo trabajo, Paxton comenzó a ordenar a sus ayudantes superiores que se reunieran con Paul para hablar sobre sus problemas legales, un patrón que continuaría durante todo el verano. Paul alegó que fue víctima de dos conspiraciones masivas pero separadas: una que involucraba a la Policía que allanó su casa y la otra que involucraba a una supuesta camarilla de empresarios de Austin que se confabularon con un juez federal para robar algunas de sus propiedades.

El personal de la agencia dijo que Paxton rutinariamente los ignoraba o ignoraba sus preocupaciones sobre Paul, de quien advirtieron que era un “delincuente” y que estaba engañando a Paxton acerca de ser atacado injustamente. En lugar de prestar atención a sus muchas advertencias, dijeron los agentes, Paxton repetidamente hizo todo lo posible para ayudar a Paul.

Entre otras medidas que alarmaron al personal superior, Paxton supuestamente le proporcionó a Paul información confidencial sobre una redada del FBI en los negocios y la casa de Paul, le dijo al personal que no ayudara a las autoridades que investigaban a Paul y, a pesar de las objeciones de los veteranos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, contrató a un joven e inexperto abogado de Houston externo a la agencia para investigar a los adversarios de Paul.

“Su obsesión con todo lo relacionado con Nate Paul era tan obvia que realmente me sorprendió”, dijo James Brickman, quien se desempeñó como fiscal general adjunto para iniciativas políticas y estratégicas y luego denunció a Paxton al FBI.

Mientras tanto, Paxton y Paul continuaron compartiendo una cuenta secreta de Uber con el nombre falso “Dave P.” que solían usar para reunirse clandestinamente, a veces después de que Paxton abandonara su equipo de seguridad.

Paxton también usó la cuenta de Uber para visitar el apartamento de la mujer en Austin una docena de veces a partir de agosto de 2020, según los registros hechos públicos el mes pasado. Casi al mismo tiempo, el asistente personal de Paxton dijo a los investigadores de la Cámara de Representantes que vio al fiscal general y a la mujer en el Omni Barton Creek Resort and Spa, donde Paxton se hospedaba mientras su casa en Austin era remodelada, supuestamente con el dinero de Paul.

“No hubo palabras de por medio”, recordó el asistente sobre la interacción. “Paxton salió, me estrechó la mano, estrechó la mano de mi padre y la señora salió, no nos reconoció ni dijo nada”.

Más tarde informó del incidente a un asesor principal de Paxton, quien respondió: “Genial. Ella está de vuelta”.

Para el otoño de 2020, los ayudantes de Paxton habían llegado a creer que estaba aceptando sobornos de Paul. El 1 de octubre, siete de ellos notificaron a Paxton que lo habían denunciado a la Policía. A las 10:39 pm del día siguiente, Paxton tomó su último viaje en Uber al apartamento de la mujer en Austin.

Valores cristianos

David Brockman, académico no residente del Instituto Baker de Religión y Políticas Públicas de la Universidad Rice, dijo que Paxton tenía razones claras para ocultar su infidelidad.

“La evidencia de una relación extramatrimonial parecería hipócrita a sus partidarios”, dijo. “Se ha promocionado a sí mismo como un cristiano conservador, un defensor de los valores bíblicos y un guardián de la moral sexual cristiana conservadora. Así que hay bastante ímpetu para mantenerlo en secreto”.

Desde sus inicios, la vida política de Paxton ha estado indisolublemente ligada al bloque de votantes cristianos conservadores del estado. Ha dicho que se postuló por primera vez a instancias de Kelly Shackleford, cuyo First Liberty Institute ha liderado la carga legal para infundir el cristianismo en la vida pública. Y Paxton ha atribuido su primera elección a la Cámara de Representantes de Texas en 2002 a una “estrategia muy simple: hacer que la Iglesia salga a votar”.

En sus 12 años como legislador –primero como miembro de la Cámara de Representantes y luego durante dos años en el Senado de Texas– Paxton fue un defensor confiable de las causas cristianas, apoyó la prohibición de los materiales de educación sexual de Planned Parenthood en las escuelas públicas y fue coautor de una enmienda constitucional estatal que habría prohibido que empresas e individuos fueran demandados por negarse a prestar servicios por motivos religiosos.

Los conservadores religiosos le devolvieron el favor en 2014, apoyando la candidatura de Paxton a fiscal general y, con la ayuda del dinero del petróleo de extrema derecha del Oeste de Texas, enviándolo a un cargo estatal a pesar de que inicialmente se lo descartó como un perdedor.

Como fiscal general, Paxton ha seguido elevando las causas legales y políticas cristianas conservadoras: ha llenado la agencia con abogados cristianos con ideas similares, incluido un ex abogado del First Liberty Institute que más tarde denunció a Paxton al FBI por soborno. Y ha convertido el cargo en la punta de lanza de la guerra cultural más amplia del cristianismo conservador.

“Los conservadores cristianos han apoyado a Paxton desde el primer día, y lo han hecho porque él siempre ha defendido nuestros principios, nuestros valores y nuestras creencias”, dijo Jared Woodfill, líder de larga data de los movimientos ultraconservadores y anti-LGBTQ+ en Texas, que ahora es involucrado en un Comité de Acción Política que defendía a Paxton antes de su juicio en el Senado.

Su apoyo inquebrantable ha sido beneficioso para Paxton, quien una y otra vez ha recurrido a los cristianos conservadores en tiempos de peligro. Ha invocado a figuras bíblicas que han superado la persecución mientras afirma que sus problemas legales y políticos son meras represalias por sus opiniones religiosas, un mensaje que ha funcionado bien entre audiencias preparadas por años de retórica de “guerra cultural”.

Pero mientras que sus defensores podrían explicar la acusación de Paxton por fraude de valores en 2015 como el nefasto complot de un profundo Estado anticristiano, un asunto afectaría la responsabilidad personal y la piedad que enfatiza la base profundamente religiosa de Paxton.

Eso ha quedado claro en los últimos meses, cuando los problemas del fiscal general suspendido han dominado los titulares y algunos cristianos conservadores han trazado una línea directa entre la infidelidad de Paxton y su aptitud para el cargo.

“No me corresponde a mí decir quién es cristiano o no”, escribió el mes pasado en las redes sociales Konni Burton, una ex senadora conservadora de Texas. “Pero mi opinión personal es que si un político profesa valores cristianos, pero está dispuesto a romper esos valores cuando se trata de su propia cónyuge, seguramente romperá una promesa que me hizo a mí, como elector”.

También es evidente que el proceso de juicio político ha cobrado un precio político desde que comenzó en mayo. Las encuestas publicadas el viernes por el Texas Politics Project de la Universidad de Texas en Austin muestran que, desde abril, el índice de aprobación de Paxton entre los republicanos ha caído 19 puntos porcentuales hasta el 46%, un mínimo de dos años. El índice de desaprobación de Paxton también se ha más que triplicado desde diciembre, alcanzando un 23% en agosto. Mientras tanto, una pluralidad de republicanos dijo que no saben si Paxton tomó acciones que justifiquen la destitución de su cargo, en comparación con el 24% que dijo que sí y el 32% que dijo que no.

Doug Page se encuentra entre quienes dicen que quieren que Paxton rinda cuentas por cualquier posible mala conducta. Se reunió por primera vez con el fiscal general en 2015, cuando Paxton, a semanas de haber sido acusado de fraude de valores, habló en la Primera Iglesia Bautista de Grapevine, donde Page es pastor principal. Paxton no abordó sus problemas legales en ese momento, pero agradeció a sus compañeros cristianos por sus oraciones y, después de señalar figuras bíblicas que habían enfrentado persecución, instó a la congregación bautista del Sur a “levantarse y hablar” contra las malas acciones.

Ocho años después, Page está haciendo exactamente eso.

“Si la Cámara y el Senado de Texas declaran culpable al señor Paxton, debería ser acusado y, si se considera necesario, destituido de su cargo”, dijo Page esta semana. “Estoy a favor de la redención y la reconciliación, pero nuestras decisiones tienen consecuencias. Tengo la esperanza de que cualquiera que sea el resultado, el Sr. Paxton se rodeará de personas que lo alentarán a caminar con Jesús”.

Otros cristianos conservadores son más escépticos y creen que Paxton es víctima del mismo tipo de caza de brujas del Estado profundo que, según afirman, fue responsable de los juicios políticos y acusaciones del ex presidente Donald Trump. Y están dispuestos a pasar por alto las fallas morales de ambos hombres si cumplen con las prioridades cristianas conservadoras, una corriente de pensamiento que se remonta milenios atrás, a figuras como el rey David y Ciro el Grande, quienes, según la Biblia, fueron utilizados por Dios a pesar de sus muchos pecados.

Si Dios y Angela Paxton perdonan, dicen, ellos también deberían perdonar.

“No creo que haya ningún político, mucho menos ningún ser humano, que sea perfecto o que no haya cometido errores”, dijo Woodfill. “Entonces, incluso suponiendo que sea cierto que cometió un error, que parece que él y su esposa se han reconciliado, yo y los cristianos conservadores de todo el estado estamos analizando lo que ha hecho como funcionario electo y lo que ha hecho como fiscal general”.