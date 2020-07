Indemnizan a víctimas con $11.8 millones

Archivo

La totalidad de los 11.8 millones de dólares recaudados para apoyar a las víctimas del tiroteo del 3 de agosto en Walmart de Cielo Vista han sido repartidos, así lo informó el comité de One Fund El Paso.

La distribución del dinero inició desde diciembre del 2019 y es coordinada por National Compassion Fund. De acuerdo con datos de la organización, la cantidad total recabada fue de 11 millones 833 mil 588 dólares, de los cuales, 315 mil dólares fueron repartidos en los meses de agosto y noviembre para ‘ayuda inmediata a víctimas identificadas por las autoridades’.

“Mientras que la cantidad restante ha sido distribuida entre los solicitantes aprobados para recibir parte de la asistencia financiera”, informaron directivos de One Fund El Paso.

Por razones de privacidad y seguridad de las víctimas y sus familias, no se revelaron las identidades de los beneficiados ni las cantidades de fondos correspondientes a cada categoría, agregaron organizadores.

Los dos últimos pagos del fondo para víctimas fueron recientemente autorizados, completando los pagos casi un año después del tiroteo masivo.

Una auditoría independiente de One Fund El Paso se encuentra pendiente. La auditoría se suspendió hasta que todos los fondos se dispersaron entre las 355 víctimas de disparos y las familias de las víctimas que habían verificado los reclamos.

Para el 4 de febrero, 11 millones habían sido repartidos a la mayoría de las víctimas y las familias de las víctimas cuyos reclamos fueron verificados, según la información proporcionada por el sitio web One Fund El Paso.

“La unidad que caracteriza a El Paso se vio reflejada en One Fund El Paso. La generosidad de los donadores, la compasión de la gente y los diferentes actos de bondad han ayudado mucho para aliviar el dolor y la sanación de las víctimas”, expresó Stephanie Karr, directora de One Fund El Paso.

El pasado 3 de agosto en el Walmart de Cielo Vista en El Paso, un total de 22 personas perdieron la vida (una más murió 9 meses después para sumar 23) y 23 más resultaron heridas en lo que se considera el ataque armado más mortal de la historia moderna de los Estados Unidos.

Desde entonces, miles de voluntarios se han dado a la tarea de donar monetariamente al fondo de ayuda a víctimas One Fund El Paso, fundado el 28 de agosto del 2019, a sólo 25 días de mortal atentado.

Durante el período de aplicaciones, se recibieron un total de 441 solicitudes, de las cuales únicamente 363 fueron aprobadas por el National Compassion Fund para recibir parte de los fondos libres de impuestos que fueron donados por miles de personas, negocios y organizaciones de la región de El Paso, Ciudad Juárez y Las Cruces, así como de todas partes de Estados Unidos y de otros países.

Con la intención de evitar estafas, se llevó a cabo un protocolo de comprobación de que en verdad se estuvo en el lugar el día del tiroteo, informaron organizadores.

“Algunas de las razones para no haber sido aceptado fueron solicitudes incompletas, no haber estado presente, o por no haber recibido los servicios médicos especificados. Las solicitudes aprobadas fueron tanto para estadounidenses como para mexicanos”, se informó en un comunicado.

De acuerdo con el protocolo final, las víctimas podían haber aplicado bajo las siguientes categorías: fallecimiento, heridas de largo plazo, heridas a corto plazo y trauma psicológico.

“La gran cantidad de fondos recaudados son un testimonio de la fortaleza y generosidad de esta comunidad”, dijo en un comunicado Jeffrey R. Dion, director ejecutivo de National Compassion Fund, que administró One Fund El Paso.

Preparan actividades para aniversario

En sesión de Cabildo, autoridades del Departamento de Museos y Asuntos Culturales dieron a conocer las diversas actividades preparadas para conmemorar el primer aniversario del tiroteo del 3 de agosto.

El 30 de julio, el Museo de Historia de El Paso organizará una exposición conmemorativa privada con artículos recopilados el día del suceso en el sitio conmemorativo con las familias de las víctimas y el liderazgo selecto de la Ciudad. La exhibición se abrirá a las 6:30 p.m. con entradas escalonadas para seguir las pautas de seguridad y salud por el Covid-19.

Un video virtual de la exposición será compartido en las redes sociales el 31 de julio para el público. La exposición estará disponible durante todo el año para que el público la visite una vez que se vuelva a abrir el Museo de Historia de El Paso.

“Tuvimos víctimas de Juárez y es para recordar que esto fue algo que afectó a nuestra comunidad, que es sólo es una”, dijo Ben Fyffe, director de la dependencia.

Ese mismo día, pero a las 8:30 de la noche, Cleveland Square se iluminará con 23 luminarias en honor de las 23 víctimas.

Del 30 de julio al 3 de agosto, se llevará a cabo un memorial virtual donde se honrará a las víctimas y el primer aniversario. La comunidad puede subir sus fotos, arte, poesía, música y más a redes sociales usando #elpasostrong y #atimetoremember. Las presentaciones seleccionadas se publicarán del 30 de julio al 3 de agosto en las redes sociales.

Mientras en el Ponder Park, ubicado a unas cuadras del lugar del tiroteo, se colocará una cinta naranja conmemorativa en recuerdo de las víctimas.

El 1 de agosto, se homenajeará a Arturo Benavides, quien se retiró de su trabajo en Sun Metro en noviembre de 2013 después de 20 años de servicio. El paseño es una de las víctimas mortales del tiroteo. En octubre de 2019, el Ayuntamiento votó por unanimidad cambiar el nombre del centro de transferencia de Sun Metro East Side como ‘Arturo Benavides’. La ceremonia se programa a las 9 de la mañana.

El domingo 2 de agosto de las 8:30 a las 11 de la noche, se inaugurará un monumento en un jardín de sanación junto con reflexiones interreligiosas en Ascarate Park, en 6900 Delta Drive. El lunes 3 de agosto se pide a los habitantes de El Paso seguir presentando sus respetos colocando una luminaria en su porche delantero o puerta de entrada por la noche.

También se insta a la comunidad a superar el odio y practicar la buena voluntad hacia los demás. “Como individuo o como parte de un grupo, tómese el tiempo para representar un gesto amable para otra persona”, declararon autoridades.

También las primeras dos semanas de agosto las luminarias del aeropuerto estarán iluminadas en color naranja, que es el color que se escogió para recordar a los fallecidos.

Un espectacular será colocado en entre Airway y Geronimo en sentido al Este del 27 de julio al 23 de agosto con el mensaje: “Nuestra gente, nuestra comunidad. Los recordamos. 3 de Agosto 2019”.

Por su parte, el Consulado de México en El Paso informó que develará una placa conmemorativa el lunes 3 de agosto de 2020 en las instalaciones de este Consulado, contando con la presencia de autoridades locales y el director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco.