Indagatoria a Hunter Biden ensombrece la reelección

Washington— Fiscales federales dijeron el viernes que las negociaciones de declaración de culpabilidad con los abogados de Hunter Biden por cargos relacionados con impuestos se desmoronaron, lo que estableció la posibilidad extraordinaria de que la larga y muy analizada investigación pueda ir a juicio y colisionar con la campaña de reelección del presidente.

Los fiscales también dijeron en un expediente judicial que Hunter Biden podría enfrentar más cargos. Le pidieron al juez que retirara dos cargos por no pagar impuestos que ya habían presentado contra Biden en Delaware, diciendo que los cargos deberían presentarse en California y Washington, donde también ha vivido el hijo del presidente.

El fiscal general Merrick Garland nombró el viernes al fiscal federal David Weiss de Delaware como abogado especial en el caso, una medida que le permitiría presentar cargos fuera de Delaware y podría refutar las críticas republicanas de que el proceso ha sido politizado. Garland dijo que Weiss solicitó que lo nombraran abogado especial.

“El señor Weiss me informó que, a su juicio, su investigación ha llegado a una etapa en la que debe continuar su trabajo como abogado especial”, dijo Garland en un comunicado. Dadas las “circunstancias extraordinarias” del caso, dijo Garland, “he concluido que es de interés público”.

El desarrollo conlleva un nuevo peligro legal significativo para el hijo del presidente, quien ahora puede enfrentar múltiples cargos por delitos graves. También trae consecuencias dramáticas para su padre, quien no ha podido sacudirse el lastre político de los continuos problemas legales de su hijo. Y generará preguntas nuevas y urgentes sobre el manejo de la investigación por parte del Departamento de Justicia.

Hace unas semanas, tal cadena de eventos parecía improbable. La investigación federal sobre los impuestos del joven Biden parecía estar cerrándose cuando los abogados de ambos lados se pararon frente a una jueza en Delaware, con la esperanza de que ella firmara el acuerdo de culpabilidad al que habían llegado. Hunter Biden se declararía culpable de dos cargos relacionados con impuestos y admitiría los hechos de un cargo de armas.

Sin embargo, la jueza cuestionó aspectos del acuerdo, incluida la inmunidad de cargos futuros que el acuerdo otorgaba a Biden, y dijo que no estaba listo para su firma. Pidió a ambas partes que continuaran discutiendo un acuerdo de culpabilidad y regresaran ante ella con una nueva propuesta.

Los fiscales dijeron el viernes que intentaron llegar a un nuevo acuerdo, pero llegaron a un punto muerto con los abogados de Biden. Personas familiarizadas con el caso dijeron que la pregunta planteada por la jueza en la fallida audiencia de declaración de culpabilidad de Biden no pudo ser resuelta por las dos partes porque no pudieron ponerse de acuerdo en un lenguaje claro sobre los posibles cargos futuros a los que sería inmune si se declaraba culpable.

“El Gobierno ahora cree que el caso no se resolverá sin un juicio”, escribieron los fiscales en una presentación el viernes.

Antes de que el acuerdo propuesto fracasara, Hunter Biden accedió tentativamente a declararse culpable de dos cargos fiscales por falta de pago en 2017 y 2018. Un documento judicial dice que en ambos años, Biden era residente de Washington y recibió ingresos imponibles de más de 1.5 millones de dólares, por lo cual debía más de 100 mil dólares en impuestos que no pagó a tiempo.

Los fiscales dijeron que el acuerdo de culpabilidad propuesto les habría impedido presentar cargos fuera de Delaware, razón por la cual ahora dicen que pueden presentar cargos en diferentes jurisdicciones.

Sobre el cargo de armas, se esperaba que Biden firmara un acuerdo de desvío previo al juicio, lo que significa que técnicamente no se declararía culpable de las acusaciones. Está acusado de decir falsamente en un formulario de compra de armas en 2018 que no estaba consumiendo drogas, a pesar de que había admitido públicamente haber consumido drogas ese año. Los acuerdos de desviación a menudo se aplican a delincuentes no violentos con problemas de abuso de sustancias.

Barbara McQuade, quien se desempeñó como fiscal federal para el Distrito Este de Michigan de 2010 a 2017, dijo que la anulación del acuerdo de culpabilidad y la perspectiva de un juicio son probablemente lo que llevó a Weiss a solicitar el estatus de abogado especial, lo que lo libera para volver a presentar cargos contra Biden en otra jurisdicción.

“Podría significar sólo estos mismos cargos o algo más serio, y probablemente sea algo más serio”, dijo McQuade en una entrevista. “En mi práctica, es muy raro presentar cargos penales por impuestos no pagados; eso generalmente se resuelve como un asunto civil”.

Los acontecimientos del viernes fueron un giro importante en la investigación federal de larga data de Hunter Biden, que ha creado una distracción política para el presidente Biden en medio de los esfuerzos del Partido Republicano para vincularlo con la supuesta mala conducta de su hijo mientras se postula para la reelección. Los republicanos no han presentado evidencia de que el presidente haya estado involucrado en algún delito.