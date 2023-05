Indagan excesivo gasto de gasolina de regidoras

El uso de las tarjetas de gasolina emitidas por la Ciudad por parte de la regidora Cassandra Hernández y la ex regidora de la ciudad Claudia Rodríguez fue “excesivo” para el año calendario 2022, en una posible violación de la política de la Ciudad, según descubrió una auditoría interna municipal.

La observación de compras excesivas por parte de ambas funcionarias electas justificó una recomendación en la auditoría para cancelar el uso de tarjetas de combustible municipales para el alcalde y el Concejo Municipal, según la auditoría interna publicada como respaldo para una reunión del Comité de Supervisión y Auditoría Financiera programada para la 1 pm de hoy jueves en el City Hall.

La auditoría también encontró deficiencias en la política de tarjetas de combustible de la ciudad relacionadas con los funcionarios electos, con los que estuvo de acuerdo el jefe del Departamento de Mantenimiento y Calles, que emite las tarjetas de combustible, en respuesta a las observaciones del auditor.

“Según la cantidad de combustible que se compra y la frecuencia de las compras de combustible en días consecutivos en el año calendario 2022, los datos indican que dos o más vehículos están siendo alimentados”, afirma la auditoría de la tarjeta de combustible de Hernández, que va en contra de la política de la ciudad. “La cantidad de combustible comprada por el Distrito 3 para el año calendario 2022 parece ser excesiva”.

Hernández dijo que tiene tres vehículos que usa según el trabajo que tiene que hacer en un día determinado.

“Me preocupa esta interpretación de exceso porque uso mis vehículos para asuntos relacionados con el trabajo y estoy en mi distrito todo el día”, dijo Hernández en una entrevista telefónica con El Paso Matters.

El hallazgo de la auditoría reflejó la misma conclusión para el uso de la tarjeta de combustible por parte de Rodríguez, aunque el uso de Hernández fue el más alto entre los nueve funcionarios electos durante el año en que se realizó la auditoría.

Rodríguez dijo que le preocupa que los miembros actuales del consejo la están atacando y no cree que haya hecho un mal uso de la tarjeta de gasolina, según lo que le dijeron cuando se la emitieron.

“¿Por qué surge esto ahora? Si hay algo que ese consejo quiere hacer para avanzar, ciertamente es su derecho y su obligación de hacerlo”, dijo Rodríguez en una entrevista telefónica con El Paso Matters, y agregó que no hizo nada malo. “Nos dieron las tarjetas de gasolina y nos dijeron que puedes usarlas en cualquier Alon (gasolinera) y eso fue todo”.

Reportan transacciones

Los documentos muestran que Hernández tuvo 112 transacciones que costaron a los contribuyentes alrededor de $6 mil 700 y tuvo varios días consecutivos de compra de gasolina. Rodríguez tuvo 86 transacciones que costaron a los contribuyentes alrededor de $5 mil 300 y usó su tarjeta para llenar el 2 de enero, su último día en el cargo.

El uso indebido de bienes, servicios, personal o cualquier otra cosa de valor del Gobierno que esté bajo la custodia o posesión del Gobierno en virtud del cargo o empleo del servidor público es una violación de la ley estatal. Las posibles infracciones podrían ser punibles con cargos por delitos menores o graves, según el estatuto.

En la auditoría, el auditor interno en jefe Edmundo Calderón recomienda que la Ciudad elimine el uso de tarjetas de combustible y establezca una asignación de vehículos para los funcionarios electos, similar a la que se proporciona al personal ejecutivo.

El comité de supervisión financiera escuchará los resultados de la auditoría el jueves antes de que el Concejo Municipal en Pleno considere cualquier recomendación. El comité está compuesto por cuatro miembros del Concejo Municipal, el administrador de la ciudad y el auditor interno en jefe.

Los miembros actuales son el representante de la ciudad Brian Kennedy, quien es el presidente del comité, y los representantes de la ciudad Alexsandra Annello, Art Fierro y Joe Molinar. El comité financiero, conocido como FOAC, mantiene la supervisión legislativa sobre la función de auditoría interna, lo que incluye ayudar a decidir qué auditorías se realizarán y revisar los informes de auditoría para determinar qué acciones correctivas, si corresponde, deben realizarse.

Una proposición sobre la elección de enmienda a la Carta Constitucional de la Ciudad del 6 de mayo pregunta a los votantes si debe haber un cambio en la estructura de informes del auditor interno.

La auditoría fue parte del Plan de auditoría anual 2022-2023 que incluyó una revisión de las compras con tarjeta de adquisición o tarjeta P y los gastos de viaje para los funcionarios electos y el personal de administración de la ciudad.

Tendencias de gasto

Los gastos de Hernández con la tarjeta emitida por la ciudad incluyeron varios días en los que la tarjeta se usaría para llenar un tanque con aproximadamente 17 galones de gasolina, seguido de otro llenado de 17 galones al día siguiente. Esto ocurrió en ocho meses diferentes, según la auditoría.

En marzo, hubo llenados consecutivos de 17 galones cada uno el 10 y el 11 de marzo, aunque el representante de la ciudad estuvo ausente de las reuniones del Concejo Municipal del 14, 15 y 28 de marzo después de dar a luz. Hernández apareció virtualmente para la reunión del 29 de marzo, según las actas de la reunión del Concejo Municipal.

Hernández dijo que mientras asistía a las reuniones virtualmente, todavía estaba trabajando en el distrito después del nacimiento de su hijo.

“Estaba con mi hijo pero todavía estaba trabajando con mis electores”, dijo Hernández. “Pude asistir virtualmente a (algunas) reuniones del consejo de la ciudad, pero no me detuve con las reuniones comunitarias. Yo no detuve las juntas de vecinos de mi distrito y de hecho incluso llevé a mi recién nacido a algunas reuniones”.

Hubo siete recargas en abril, pero ningún día en el que se utilizó la tarjeta en días consecutivos.

En agosto, Hernández tuvo tres días completos consecutivos. En septiembre hubo tres días de repostaje consecutivos; y en octubre hubo cinco instancias en las que se utilizó la tarjeta de gasolina en días consecutivos.

Hernández dijo que cuando reciben sus tarjetas de combustible no existe una política que diga que los miembros del consejo no pueden usar sus vehículos personales ni ninguna política que defina lo que se considera excesivo.

“No hay una política que diga que no puedes tener más de cuatro o cinco vehículos, no hay una política que diga que no puedes usar gasolina premium o sin plomo”, dijo Hernández. “No existe una política que diga que los miembros del consejo que trabajan demasiado tienen un tope determinado”.

Ella dijo que falta una política que aborde a los miembros del consejo.

“Toda esta auditoría está bajo una opinión en lugar de identificar explícitamente cuál es la violación, si la hay”, dijo.

Hernández dijo que, en todo caso, su uso de la tarjeta de gasolina refleja el trabajo que estaba haciendo para los electores.

“Lo que me dice este informe es que estoy trabajando para mi distrito y estoy priorizando mi distrito y estoy instando al alcalde y al concejo a hacer lo mismo”, dijo Hernández.

Rodríguez, quien lanzó su candidatura a la reelección en septiembre y perdió su escaño en la segunda vuelta de diciembre, usaba su tarjeta de gasolina cada pocos días, según los hallazgos de la auditoría.

Desde enero hasta mayo, la auditoría muestra que Rodríguez se estaba llenando después de unos tres o cuatro días con compras de gasolina sin plomo suprema y regular.

Rodríguez dijo que admite que su vehículo consume mucha gasolina, pero dijo que nunca le dijeron que no podía usar la tarjeta emitida por la ciudad para un tipo específico de gasolina. Dijo que uno de sus vehículos usa gasolina suprema, mientras que un vehículo alternativo usa gasolina normal sin plomo. Las veces que hubo compras de ambos tipos de combustible, dijo que uno de sus autos estaba siendo reparado, o tuvo que usar uno de alquiler.

“Ése es el auto que uso para el trabajo. Ése era el auto que usaba para ir a mis reuniones y a cualquier evento de la ciudad y era algo diario que usaba mi vehículo para eso”, dijo Rodríguez.

En septiembre, los registros muestran que hizo ocho compras de gasolina con un intervalo de cuatro días, nueve compras con seis días de diferencia en octubre, y 10 compras con menos de tres días de diferencia en noviembre.

La auditoría también encontró que Rodríguez usó su tarjeta de gasolina en Van Horn, Texas, en mayo y agosto sin poder determinar el motivo de los gastos. También realizó compras de combustible en días consecutivos en al menos tres ocasiones.

En noviembre, Rodríguez usó su tarjeta de gasolina varias veces al día durante al menos tres días: el 7 de noviembre, un día antes de las elecciones intermedias, el 13 y el 28 de noviembre.

Rodríguez dijo que no sabía por qué había cargos en Van Horn, aunque dijo que ella era la única que usaba la tarjeta de gasolina. Durante el período de tiempo de noviembre, dijo que estaba trabajando mucho en su distrito a pesar de postularse para la reelección.

“No dejé de trabajar. Todavía iba al Concejo Municipal, todavía tenía reuniones con mis electores. Trabajé mucho”, dijo Rodríguez.

En diciembre hubo seis compras con unos seis días de diferencia.

El último llenado de Rodríguez fue en su último día en el cargo.

“Basado en la cantidad de combustible que se compra, la frecuencia de las compras de combustible en días consecutivos/mismos y el tipo de combustible comprado en el año calendario 2022; los datos indican que 2 o más vehículos están siendo alimentados”, afirman los hallazgos de la auditoría.

Annello tuvo 60 transacciones por un total de $2 mil 400; Molinar tuvo 14 transacciones por un total de alrededor de $750; la representante de la ciudad, Isabel Salcido, tuvo 30 transacciones por un total de mil 500 dólares; el representante de la ciudad, Henry Rivera, y el ex representante de la ciudad, Peter Svarzbein, no tuvieron ninguna transacción; y la ex representante de la ciudad Cissy Lizarraga tuvo 21 transacciones por un total de mil 080. El alcalde Oscar Leeser tuvo 19 transacciones por un total de mil 300.

Cuestiones de política

Durante la reunión del Concejo Municipal del 25 de abril, los representantes de la ciudad plantearon preguntas sobre la política de la tarjeta de combustible. Fierro colocó dos puntos en la agenda de la reunión para discutir las preocupaciones sobre el uso de las tarjetas de combustible y las reglas vigentes.

Fierro dijo que quería discutir el tema durante la reunión porque el personal de la ciudad tardó 90 días en darle información sobre los saldos de gastos discrecionales de su distrito y los gastos anteriores de Rodríguez.

Fierro, Kennedy y Canales juraron sus cargos el 3 de enero después de ganar sus carreras en la segunda vuelta de las elecciones de diciembre.

Leeser, durante la reunión del 25 de abril, dijo que el límite de las tarjetas de combustible para los funcionarios electos era de $100 por mes cuando cumplió su primer mandato como alcalde de 2013 a 2017.

Leeser cuestionó cuándo se cambió la política y quién autorizó el cambio, las políticas de tarjetas de adquisición desde 2016 hasta 2022 y una política de tarjeta de combustible.

La política de la tarjeta de combustible de la ciudad establece que se emitió en julio de 2021, se revisó en junio de 2022 y entró en vigencia en julio de 2022. La revisión de la política fue rubricada por un empleado de la ciudad no identificable el 21 de junio de 2022. Las iniciales no son legibles. La política revisada tampoco muestra qué cambios se realizaron en ese momento.

La política de combustible proporcionada no establece un límite mensual de compras de gas, pero tiene reglas para su uso.

Eso incluye la estipulación de que “cada tarjeta de combustible se asignará a un vehículo de la ciudad y a un empleado de la ciudad específicos, y ese empleado deberá usarla exclusivamente para ese vehículo para asuntos oficiales de la ciudad”.

“La tarjeta de combustible no se debe utilizar para vehículos personales, otros vehículos de la ciudad para los que no se asigna la tarjeta o vehículos de alquiler”, según la política.

La auditoría interna encontró deficiencias en la política relacionada con los funcionarios electos, como no abordar el uso de la tarjeta de combustible para los miembros del consejo o la orientación para sus vehículos de uso privado. La política también fomenta, pero no exige, registros de compra de combustible, según la auditoría.

“El Departamento de Calles y Mantenimiento revisará la Política de Combustible Comercial y los Procedimientos de Uso de la Ciudad de El Paso y hará revisiones para introducir el requisito de que todos los usuarios de tarjetas mantengan registros de combustible (específicos para cada vehículo) e ingresen la información correcta para el millaje del vehículo y otros datos relevantes en cada ocasión de recarga de combustible”, dijo Richard Bristol, director de Calles y Mantenimiento de la ciudad, en respuesta a la auditoría.

Bristol dijo que también está de acuerdo en que el programa de tarjetas de combustible debe suspenderse para los funcionarios electos en su respuesta a los hallazgos de la auditoría y apoya la recomendación de implementar una asignación de vehículos similar a la que actualmente existe para los ejecutivos de la ciudad.

También dijo que la asignación de vehículos ayudaría a evitar que se repitan los problemas identificados en los hallazgos relacionados con Hernández y Rodríguez.

Aquellos que recibieron una tarjeta de combustible también deben firmar una declaración de entendimiento con más orientación, incluido que el incumplimiento de las reglas podría resultar en medidas disciplinarias y posible terminación del empleo y revocación de los privilegios de la tarjeta, entre otras sanciones.

Según la auditoría, no se pudieron ubicar las declaraciones requeridas para cada funcionario electo para el año calendario 2022. En abril de 2023, el Departamento de Calles y Mantenimiento comenzó a distribuir nuevas tarjetas y el departamento está tratando de obtener las declaraciones firmadas.

El personal administrativo de varios funcionarios electos firmó las declaraciones en lugar de los representantes de la ciudad, según documentos obtenidos por El Paso Matters.

Los documentos muestran que aunque la política de tarjeta de combustible entró en vigencia en julio de 2022, las declaraciones no se firmaron hasta septiembre para la mayoría de los distritos. En septiembre de 2022 personal administrativo firmó los pliegos de la alcaldía, Svarzbein, Annello, Hernandez, Molinar, Salcido, Rivera y Lizarraga. Los documentos muestran que Rodríguez firmó el extracto de su tarjeta de combustible en septiembre de 2022.

Leeser, Annello y Hernández firmaron las declaraciones en abril de 2023, según los documentos.