Incumple México con entrega de agua a EU

Delicias, Chihuahua— A fines de agosto, las habituales lluvias monzónicas apenas se habían materializado en la región de Chihuahua, uno de los estados más secos de México. El embalse de la presa La Boquilla se hundía cada vez más, profundizando la ansiedad de los agricultores sobre cómo plantarían sus cultivos de nuez, alfalfa y chile la próxima primavera.

Los funcionarios locales de este pueblo del norte de México estaban preocupados por una razón adicional. ¿Optarían los administradores de la Ciudad de México por compartir esa preciosa agua con Estados Unidos para cumplir un tratado bilateral? Y si lo hicieran, ¿se levantarían nuevamente los agricultores locales en protesta?

PUBLICIDAD

Mientras el reloj avanza hacia una fecha límite inexorable para el tratado, Estados Unidos y México están bajo presión para encontrar una solución sin desencadenar una rebelión local. Y el cambio climático y la sequía, sin mencionar las provocaciones de los políticos de Texas, están complicando el desafío.

Muchos en el estado de Chihuahua están suplicando al gobierno federal mexicano que encuentre otra manera de cumplir con el tratado y al mismo tiempo ahorrar el agua del embalse para los agricultores locales.

El Gobierno “debería examinar de cerca la situación, el motivo por el cual los agricultores se oponen a que les quiten el agua”, dijo Jaime Ramírez Carrasco, presidente municipal del pueblo de San Francisco de Conchos, a una hora en auto al sur de Delicias. “No podemos permitir que la vida en nuestra región se extinga sólo para dar vida a otra región”.

Mientras tanto, otros en el árido Chihuahua, incluidos ambientalistas y científicos, están pidiendo que el estado comience una transición para alejarse de la agricultura de riego con uso intensivo de agua y prepararse para un futuro aún más cálido y seco.

Recuerdos de la agitación de 2020

El Río Conchos, un salvavidas que fluye desde las montañas Tarahumaras, corta aquí una cinta verde a través del marrón desierto de Chihuahua. La presa de Boquilla controla el flujo del río y libera agua en un amplio sistema de canales que rodea la ciudad de Delicias. Durante la temporada de riego, que va de marzo a octubre, los agricultores plantan miles de acres de cultivos.

Sin embargo, según un tratado de 1944, México debe compartir el agua del Río Conchos y otros afluentes del Río Grande con Estados Unidos en ciclos de cinco años. Históricamente ha dependido de la escorrentía de las lluvias aguas abajo de La Boquilla para cumplir con sus obligaciones bajo tratado en lugar de extraer agua del embalse.

La última vez que se acercaba el plazo de cinco años, en 2020, Chihuahua sufría una sequía y México estaba retrasado en sus transferencias del líquido. Alerta ante la perspectiva de conflicto, el gobierno federal envió a la Guardia Nacional para proteger la infraestructura de la presa en preparación para enviar agua a los Estados Unidos.

Las tensiones aumentaron en Delicias durante los meses de verano y, a principios de septiembre, miles de agricultores y simpatizantes locales invadieron la presa en protesta. Obligaron a la Guardia Nacional a retirarse y un manifestante murió. El gobierno mexicano aún necesitaba entregar 294 mil 703 acres-pie de agua antes del 24 de octubre de ese año, pero ya no podía contar con el embalse.

Ramírez estaba entre los manifestantes. Campesinos y líderes locales se turnaron para defender “La Boquilla” y las casetas de peaje de la carretera federal hacia San Francisco de Conchos, recuerda.

Tres años después, México vuelve a retrasarse en el cumplimiento del acuerdo, dejando a granjas y ciudades de Texas privadas de agua. Estados Unidos y México están negociando una nueva adición al pacto conocido como minuto para garantizar un suministro confiable de agua antes de que finalice el actual ciclo de cinco años en 2025.

Una vez más, los agricultores y sus aliados políticos en Chihuahua argumentan que el agua no debería provenir de embalses.

Carlos Rubinstein, un consultor de agua en Austin que anteriormente trabajó como maestro de aguas del Río Grande coordinando los flujos en Texas, no es optimista sobre la situación.

“Si México nos da agua, los agricultores mexicanos se sentirán defraudados por una porción del agua que podrían haber tenido”, dijo. “Por el contrario, si México no cumple con los tratados, ¿adivinen qué? Los agricultores de Texas se sentirán engañados porque no se cumple el acuerdo”.

Irritación por un tratado de 79 años

En lo alto de la región montañosa de la Sierra Tarahumara de México, los bosques de pinos capturan la lluvia y liberan humedad al suelo, alimentando las cabeceras de los Conchos. El río fluye hacia el este desde las montañas al desierto de Chihuahua antes de girar a el norte hacia el Río Grande.

A más de 700 millas al norte, el Río Grande se forma en las Montañas Rocosas de Colorado. Después de atravesar Nuevo México, el río a menudo se seca en el “tramo olvidado” entre El Paso y Presidio, Texas. Luego revive en su confluencia con los Conchos en Presidio.

Aguas abajo de este punto, los Conchos proporcionan más de las tres cuartas partes del agua del Río Grande. Las granjas en el Valle del Río Grande y las ciudades fronterizas de Texas como McAllen y Brownsville se benefician de este segmento del Río Grande, al igual que las granjas y ciudades en los estados de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas en México.

Estados Unidos y México firmaron un tratado en 1944 para resolver los desacuerdos existentes sobre quién podría reclamar agua en estos ríos binacionales. El acuerdo compromete a Estados Unidos a enviar 1.5 millones de acres-pie de agua anualmente desde el río Colorado a México, y a México a enviar 1.75 millones de acres-pie de agua desde los afluentes mexicanos del Río Grande a Estados Unidos, cada cinco años. (El convenio también divide el suministro del río Tijuana, mucho más pequeño).

El tratado otorga a Estados Unidos derecho a un tercio del flujo que llega al Río Grande desde los Conchos y otros cinco afluentes más pequeños en México. Esta agua se almacena en dos embalses internacionales, Amistad y Falcón, aguas abajo de los Conchos en el Río Grande.

Cuando se acercaba la fecha límite de 2020 y la protesta de los agricultores impidió que México liberara agua de La Boquilla, los negociadores mexicanos llegaron a un acuerdo de último minuto con Estados Unidos y en su lugar transfirieron agua de los embalses internacionales.

El próximo proyecto de ley quinquenal de México vence en octubre de 2025. Pero el país está aún más atrasado en las entregas en este ciclo que en 2020. Si bien el convenio no incluye sanciones por incumplimiento, las tensiones diplomáticas tienden a aumentar a medida que se acerca la fecha.

Las matemáticas son claras: en promedio, Estados Unidos debe recibir 350 mil acres-pie de agua anualmente durante ciclos de cinco años de los seis afluentes cubiertos por el acuerdo. Hasta el 23 de septiembre, cerca del final del tercer año del ciclo, México había entregado menos de 400 mil acres-pie de agua a Estados Unidos. Es un agujero profundo que cavar: en tres años, México ha suministrado menos de un cuarta parte de lo que debe, en lugar del 60 por ciento.

La Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) supervisa la implementación del tratado. La sección estadounidense de la CILA, con sede en El Paso, trabaja en estrecha colaboración con la sección mexicana, con sede en Ciudad Juárez. Sally Spener, funcionaria de asuntos exteriores de la sección estadounidense, dijo que el déficit es “un motivo de preocupación” para los funcionarios mexicanos y estadounidenses.

“Se vuelve muy difícil para México compensar la diferencia”, señaló.

En el Valle del Río Grande de Texas, Sonia Lambert, gerente general de un distrito de riego en el condado de Cameron, desea que México se dé prisa. Lambert dijo que contaba con el agua importada para distribuirla a los agricultores de caña de azúcar, sorgo, maíz y algodón de su distrito.

Este año, como en muchos años desde la década de 1990, los agricultores de Texas han tenido que comprar agua en otros lugares o recortar su superficie cultivada. “Nunca podremos prever cuándo será la próxima asignación”, dijo Lambert. “Todo esto se debe al incumplimiento de México”.

El 28 de septiembre, los senadores Ted Cruz y John Cornyn de Texas presentaron una resolución pidiendo a México que cumpla con sus obligaciones en virtud del tratado y “la necesidad de emprender más acciones diplomáticas para garantizar el cumplimiento”. Representantes de la Comisión de Calidad Ambiental de Texas también han expresado su preocupación por el déficit en cartas a la CILA.

Spener dijo que la comisión bilateral está tratando de improvisar un apéndice del tratado que “aumentaría el pastel” o ampliaría el suministro de agua en ambos países, para ayudar con el cumplimiento. “El enfoque actual de nuestro esfuerzo es identificar herramientas que podamos emplear lo antes posible para mejorar la confiabilidad y previsibilidad de las entregas de agua del Río Grande a los usuarios de ambos países”, dijo.

Para aumentar las tensiones, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó en julio que se colocara una serie de boyas naranjas gigantes en el Río Grande como un muro improvisado para disuadir a los migrantes. El incidente indignó a los funcionarios mexicanos y llevó al Departamento de Justicia de Estados Unidos a demandar a Abbott y al estado de Texas, señalando que el río era una vía fluvial internacional.

Un funcionario del Departamento de Estado testificó en una audiencia en un tribunal federal que el incidente podría poner en peligro el suministro de agua de México al Río Grande. El caso aún no ha llegado a juicio.

Spener dijo que la CILA no haría comentarios sobre las boyas debido al litigio en curso.

Cómo llegó a florecer la agricultura en el desierto

El asentamiento español en la cuenca de los Conchos comenzó a principios del siglo XVII en la tierra ancestral de los pueblos Conchos (o Yoli) y Jumano. Pero no fue hasta la llegada de la agricultura de riego en la década de 1930 que las vastas extensiones desérticas de Chihuahua atrajeron a un número significativo de colonos.

La Boquilla fue construida entre 1910 y 1915 como una represa hidroeléctrica para proporcionar energía a la infraestructura minera y el desarrollo industrial. Luego, el gobierno mexicano reconoció su potencial para apoyar la agricultura en el desierto de Chihuahua y fundó uno de sus primeros distritos federales de irrigación, el Distrito 005, debajo de Boquilla en 1932. Enormes franjas de matorrales desérticos se convirtieron en granjas irrigadas por una telaraña de canales.

La ciudad de Delicias, con la Avenida Agricultura como vía principal, fue fundada en 1933 para anclar el distrito. Hoy la región de Delicias produce más de $860 millones en ingresos agrícolas anuales. Las nueces y la alfalfa son los dos cultivos principales y representan casi el 70 por ciento del total. La región de Delicias aporta el 20 por ciento de la producción agrícola de Chihuahua y aproximadamente la mitad de su producción láctea, según el gobierno estatal.

“Nuestro sentimiento hacia la Presa Boquilla es de cariño”, dijo Ramírez, funcionario de San Francisco de Conchos. “Incluso la llamamos la presa de la joya de la corona, porque es lo que dio vida a toda esta región”.

Esta dependencia de abundante agua de riego es una realidad apremiante para Miguel Jacobo Hueto, quien dirige la granja de alfalfa y nueces de su familia en Saucillo. Cuando la temporada de riego se redujo un año debido a la sequía, Jacobo, quien es licenciado en ingeniería, dejó la ciudad para trabajar en una planta ensambladora en Ciudad Juárez, en la frontera con Texas.

“Cuando no hay agua, aquí no hay nada”, afirmó. “Mucha gente se fue a Estados Unidos o a otros lugares a trabajar ese año”.

La sequía y el cambio climático están haciendo que esta escasez sea más frecuente. En los últimos 50 años, los aumentos de temperatura en la cuenca del Río Grande han sido aproximadamente el doble del promedio mundial, según la Oficina de Reclamación de Estados Unidos. Se espera que las temperaturas en toda la cuenca aumenten en un total de cuatro a 10 grados Fahrenheit este siglo. Las temperaturas más altas ya están disminuyendo la capa de nieve y reduciendo la escorrentía en las cabeceras del río.

Se observan patrones similares en la cuenca de los Conchos. El Atlas de Vulnerabilidad del Agua de México, publicado en 2015 por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, proyectó que la escorrentía anual en la cuenca de los Conchos podría disminuir hasta un 25 por ciento para 2050 debido a cambios en las precipitaciones y temperaturas más altas.

Y en un estudio publicado en diciembre pasado, los científicos descubrieron que una sequía prolongada podría interferir con la capacidad de México para cumplir con el tratado de 1944.

“Tenemos un nuevo participante en estos temas de agua y tratados, y ese es el cambio climático”, señaló Rogelio Ortiz Alvarado, director de un distrito de riego en Delicias. “Está cambiando todas nuestras expectativas estadísticas que teníamos en el pasado”.

El tratado establece que si México no puede cumplir con las entregas en un período de “sequía extraordinaria”, el déficit al final de un ciclo de cinco años puede compensarse en el ciclo siguiente. El tratado carece de una definición de sequía extraordinaria, pero México ha invocado esta opción en el pasado y, hasta ahora, Estados Unidos no la ha cuestionado formalmente.

Otra amenaza para los Conchos es la tala ilegal en las cabeceras de la Sierra Tarahumara. Los cárteles criminales se han infiltrado en la región, lo que ha llevado a muchos rarámuris a huir de sus comunidades. Una gran parte son ahora peones agrícolas en la cuenca de Conchos.

“Sobre mi cadáver”

Los administradores de riego y los políticos de Chihuahua saben que México tiene que cumplir con el tratado. Pero Salvador Alcántar, congresista de Chihuahua y miembro del Partido Acción Nacional (PAN), quien fue líder de las protestas de 2020, dijo que los agricultores estarían preparados para luchar nuevamente si México depende de La Boquilla para cumplir el acuerdo.

“Si perdemos el agua, esta región muere”, afirmó Alcántar. “Si viene la Guardia Nacional a abrir la represa, los campesinos van a protestar como lo hicieron la última vez, o incluso con más fuerza. Porque simplemente no es justo”.

Los administradores de riego afirman que los informes técnicos preparados por la autoridad de riego de México después de la adopción del tratado en 1944 estipulaban que las represas de Chihuahua no se utilizarían para cumplir con las cuotas.

“El tratado es desfavorable para Chihuahua, pero no nos oponemos a él”, dijo Martín Parga Castillo, director general de la Asociación de Usuarios de Riego de Chihuahua. “Siempre lo hemos cumplido. Pero las represas de Chihuahua no tienen nada que ver con eso”.

El escurrimiento pluvial del que normalmente depende México para cumplir el tratado se recolecta aguas abajo de La Boquilla, en la presa Luis L. León. México abre las compuertas de esa presa para liberar el agua, que eventualmente llega a los embalses internacionales Falcón y Amistad, en el Río Grande.

Pero depender de las precipitaciones es más riesgoso que nunca. Los funcionarios mexicanos a nivel federal dicen ahora que los otros embalses de Chihuahua deben usarse para cumplir el tratado. Y a diferencia de sus homólogos en Estados Unidos, los gobiernos estatales de México tienen poco que decir en el proceso, lo que aumenta la frustración de los agricultores. En México, la Comisión Nacional del Agua supervisa las asignaciones de esta a los distritos de riego y asigna el líquido para cumplir con el tratado de 1944.

Durante el enfrentamiento de 2020, el director de la comisión defendió en conferencia de prensa el uso de agua de los embalses de Chihuahua. “Compartimos un río, compartimos el agua”, dijo la funcionaria Blanca Jiménez. “No está bien que los que están río arriba o de un lado tomen el agua de los que están río abajo o del otro lado. Ese es el espíritu del tratado y cómo abordamos la distribución del agua”.

En julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador, fundador del partido Morena, declaró que México debe respetar el tratado. Acusó a agricultores de Chihuahua con vínculos con otros grupos políticos de “acaparar” agua.

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, del partido PAN, respondió: “Sobre mi cadáver van a venir a sacar el agua de Chihuahua”.

La Comisión Nacional del Agua, conocida como CONAGUA, no proporcionó respuestas a las preguntas de este artículo.

Peticiones para un replanteamiento fundamental

Samuel Sandoval Solís, profesor de recursos hídricos en la Universidad de California, Davis, sostiene que la reducción de la demanda debe estar en el centro de cualquier solución. “Estamos atacando los síntomas, no el problema”, afirmó. “Y sabemos cuál es el problema: estamos usando demasiada agua”.

Sandoval, quien ha pasado años analizando la administración del tratado, dijo que la CONAGUA ha sobreasignado permisos de agua a los agricultores a lo largo de los Conchos. “Tenemos que reducir el uso de agua, y lo que eso significa es disminuir la superficie cultivada”, señaló.

Eso no caerá bien en Delicias, donde los terratenientes han invertido mucho en sus granjas y no tienen planes de dejarlas en barbecho. Pero en otras partes de Chihuahua, activistas y académicos están cuestionando las prácticas de gestión del agua que mantienen prósperas las granjas de nueces pecanas, mientras que muchos vecindarios y comunidades tienen escasez del suministro o no tienen agua corriente.

Federico Mancera-Valencia, geógrafo del Centro de Investigación y Docencia de Chihuahua, dijo que el riego intensivo en la región de Delicias no puede sostenerse en una era de cambio climático.

“Necesitamos una política pública transversal para el agua”, afirmó. “No va a llover tanto. Las sequías serán más prolongadas. Por eso necesitamos hacer la transición a un nuevo modelo agrícola”.

En Chihuahua, la organización ambiental Save Our Mountains ha hecho campaña durante mucho tiempo a favor de prácticas más sustentables para proteger las cuencas de los ríos Conchos y Grande. El portavoz del grupo, Luis Andrés Rivera, sostiene que a medida que el agua se vuelve más escasa, las necesidades humanas básicas tendrán que ser lo primero.

Rivera recuerda salir corriendo a llenar baldes mientras vivía en un barrio de la ciudad de Chihuahua donde los grifos funcionaban sólo unas pocas horas al día.

“Alguien que vive en esas circunstancias nunca va a empatizar con alguien que riega su tierra con 800 milímetros cúbicos de agua”, dijo, refiriéndose a la agricultura de riego. “Tarde o temprano vamos a tener que cambiar el modelo agrícola”.

A la espera del resultado

No faltan ideas para abordar la crisis del agua: conservación de los bosques en las cabeceras, lucha contra los pozos ilegales, aumento de la eficiencia de los sistemas de riego. Pero para avanzar es necesario lograr que dos países que a menudo están en desacuerdo lleguen a un acuerdo. Y para evitar que se repitan las protestas de 2020, el gobierno federal mexicano tendrá que convencer a los agricultores de Chihuahua para que adopten cualquier enfoque.

María Elena Giner, comisionada estadounidense de la CILA, dijo que las negociaciones con México se centran en incrementar la confiabilidad del suministro de agua. En su intervención en una conferencia del Banco de Desarrollo de América del Norte en agosto, dio a entender que esto incluiría la apertura de los embalses en Chihuahua para enviar agua a Estados Unidos.

Si bien este enfoque podría enfrentar oposición, añadió Giner, el tratado es inviolable. “Estamos trabajando para cambiar 80 años de práctica”, dijo. “Y puede haber peleas sobre la interpretación de lo que dice el tratado, pero no importa porque a veces la práctica es la ley del país, ¿verdad?”.

Spener, funcionaria de asuntos exteriores de la comisión, dijo que era optimista de que los dos países llegarían a un acuerdo antes de la fecha límite de 2025. “Espero que dentro de dos años puedan informar que pudimos tomar medidas proactivas para abordar el déficit en las entregas”, comentó.

Aun así, Rubinstein, ex administrador de aguas del Río Grande, advierte que la desconfianza entre Estados Unidos y México ha aumentado con los años. Los negociadores estadounidenses deben evitar “dictar” a México cómo debe cumplir el tratado, dijo. “Hay que recordar que se trata de un país soberano”.

Otros enfatizan que el tratado ha durado casi 80 años y que Estados Unidos y México han resuelto diferencias en circunstancias tensas en el pasado. En el río Colorado, por ejemplo, Estados Unidos y México acordaron reducir las asignaciones de agua cuando el lago Mead caiga por debajo de ciertos niveles.

A ambos lados del Río Grande, los expertos coinciden en que los dos países deben trabajar juntos en estrategias para enfrentar la realidad básica de menos agua.

Rubinstein recuerda cómo cuando era capitán de aguas del Río Grande hace 20 años, Estados Unidos y México también estaban atrapados en un conflicto sobre el cumplimiento del tratado. Descubrió que las soluciones surgieron una vez que comenzaron a cooperar.

“Habíamos ido año tras año, chocando”, dijo, “y se hizo evidente que eso no nos llevaría a ninguna parte. Pudimos encontrar una manera cooperativa, respetuosa de la soberanía de ambos países, de utilizar todas las aguas que hay en la cuenca en beneficio de los usuarios”.