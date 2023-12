Incrementa vigilancia la Patrulla Fronteriza

Después del cierre del puerto de entrada de Lukeville, situado en la frontera de Arizona y Sonora, la Patrulla Fronteriza intensificó su vigilancia con el fin de detectar grupos de migrantes que pretendan cruzar por el Sector El Paso al tiempo que conminó a los extranjeros a ingresar a los Estados Unidos legalmente a través de la aplicación gratuita CBP One.

A partir del lunes 4 de diciembre la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos tomó la medida “de redirigir al personal y ayudar a la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos con la detención de inmigrantes”.

La llegada masiva de migrantes a esa zona alertó una vez más a las autoridades locales quienes han mantenido en las últimas semanas un número de 600 encuentros diarios. Meses atrás la cifra rebasaba los más de 2 mil.

“Queremos enviar un recordatorio a la comunidad migrante que se encuentra al Sur en la frontera de El Paso-Ciudad Juárez, que ingresar a los Estados Unidos entre los puntos de entrada es ilegal”, dijo Fidel Baca, portavoz de la Patrulla Fronteriza, Sector El Paso.

Explicó que el hacerlo lleva ciertas consecuencias como una deportación inmediata del país, y que se les vuele directamente a su país de origen, un castigo de cinco años o más, incluso enfrentar cargos criminales y ser encarcelado.

Baca instó a los inmigrantes a no exponer sus vidas en manos de las organizaciones criminales a las que no les importa su bienestar… “ya viene el frío a la región y muchos centroamericanos no están acostumbrados a sentir ese frío que se siente en la frontera”.

Agregó que las bajas temperaturas en el desierto son extremas al igual que ocurre en época de calor.

Indicó que lo que se pretende es evitar tragedias y asegurarse que permanezcan a salvo y se queden en casas sobre todo en esta temporada decembrina con la llegada de la Navidad.

Explicó que todas las personas que se entreguen a la Patrulla Fronteriza van a ser procesadas de acuerdo a la ley bajo el Título 8 ya que ingresar entre los puntos de entrada es ilegal, es violación a las leyes estadounidenses y por eso quedan bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza.

Apuntó que cada uno de los inmigrantes serán procesados conforme a la ley y examinados por personal médico que se encuentra en las estaciones y todo proceso será individual.

“Todo se tiene que ver caso por caso, se tiene que ver el historial que tienen en este país cada uno de ellos y al final serán procesados adecuadamente. Nuestro objetivo es prevenir.

Recordó que en diciembre del año pasado se vieron números muy altos por lo que no se quiere que vuelva a ocurrir.

Dijo que durante el año fiscal 2023 vieron un número récord de rescates y muertes en el Sector El Paso y el objetivo es evitar que vuelva a ocurrir en el año fiscal 2024.

“Y también un recordatorio: que si no ven un mensaje de una entidad oficialde los Estados Unidos por favor no lo crean”, esto al referirse a los mensajes que se ventilan en las redes sociales. “La frontera no está abierta y todos deben cruzar por los puertos de entrada”, enfatizó Baca.

jtorres@diariousa.com