Inconstitucional, prohibición de espectáculos ‘drag’

Texas no puede hacer cumplir una nueva ley que restringe algunos espectáculos drag públicos, dijo el martes un juez federal al declarar inconstitucional la legislación.

El juez de Distrito estadounidense David Hittner concluyó que el proyecto de ley 12 del Senado “infringe de manera inadmisible la Primera Enmienda y paraliza la libertad de expresión”. La ley derogada prohibía a los artistas bailar sugestivamente o usar determinadas prótesis delante de los niños.

Hittner dictaminó que el lenguaje discriminaba según el punto de vista y era inconstitucionalmente demasiado amplio y vago.

“La Corte no ve manera de leer las disposiciones de la SB12 sin concluir que una gran cantidad de conductas constitucionalmente protegidas pueden y serán incluidas en la aplicación de la SB12”, dice el fallo. “No es descabellado leer la SB12 y concluye que actividades como porristas, bailes, teatro en vivo y otros eventos públicos comunes podrían posiblemente convertirse en una violación civil o penal”.

Los que demandaron al Estado celebraron la orden y dijeron en declaraciones compartidas por sus abogados que la decisión afirmaba su derecho a expresarse.

“Me siento aliviada y agradecida por el fallo del tribunal”, dijo la artista drag Brigitte Bandit. “Mi sustento y mi comunidad han visto suficiente odio y daño por parte de nuestros funcionarios electos. Esta decisión es un recordatorio muy necesario de que los texanos queer pertenecen y merecemos ser escuchados por nuestros legisladores”.

El senador estatal republicano Bryan Hughes, autor de la SB12, defendió el proyecto de ley y se comprometió a impugnar el fallo. La Oficina del Procurador General de Texas no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

“Seguramente podemos estar de acuerdo en que se debe proteger a los niños de actuaciones sexualmente explícitas. De eso se trata el Proyecto de Ley 12 del Senado”, dijo Hughes. “Esta es una ley de sentido común y completamente constitucional, y esperamos defenderla hasta la Corte Suprema si es lo que hace falta”.

Los críticos del proyecto de ley, sin embargo, dicen que este año los legisladores y funcionarios republicanos han retratado incorrectamente (e injustamente) todas las actuaciones drag como inherentemente sexuales u obscenas.

Si bien la SB 12 se presentó originalmente como una legislación que impediría que los niños vieran espectáculos drag, la versión final no hacía referencia directa a las personas que se vestían como del sexo opuesto.

Sin embargo, los líderes republicanos, incluido el gobernador Greg Abbott, dejaron en claro que los espectáculos drag eran el objetivo del proyecto de ley, comentarios e historia que Hittner escribió “la Corte no puede ignorar".

El mes pasado, Hittner bloqueó temporalmente la entrada en vigor de la SB12 el 1 de septiembre después de una audiencia de dos días por una demanda presentada contra el Estado por una reina travesti y grupos LGBTQ+.

Los texanos, defensores, artistas y grupos empresariales LGBTQ+ que demandaron al Estado argumentaron que la ley discrimina el contenido de las actuaciones y restringe la libertad de expresión igualmente protegida por las Enmiendas Primera y 14.

En el fallo de 56 páginas del martes, Hittner señaló que un estudio de las decisiones judiciales “revela poca divergencia con la opinión de que las actuaciones travestis son contenido expresivo que goza de la protección de la Primera Enmienda”.

“Los programas drag expresan una letanía de emociones y propósitos, desde el humor y el puro entretenimiento hasta el comentario social sobre los roles de género”, se lee en el fallo. “No hay duda de que, como mínimo, estas actuaciones están destinadas a ser una forma de arte destinada a entretener; esto por sí solo justificaría algún nivel de protección de la Primera Enmienda”.

Otros estados han aprobado leyes similares que restringen estas actuaciones, que también han sido anuladas por los tribunales federales.

En junio, un juez federal de Tennessee, designado por el ex presidente Donald Trump, dictó que una ley allí era inconstitucional en su esfuerzo por suprimir el discurso protegido por la Primera Enmienda.

En contra de esa tendencia, otro juez federal de Texas emitió la semana pasada una opinión que apoyaba las restricciones a los espectáculos drag.

El juez federal de Distrito Matthew Kacsmaryk dijo que el presidente de la Universidad West Texas A&M, Walter Wendler, actuó dentro de su autoridad cuando canceló un espectáculo drag en el campus. Kacsmaryk escribió que la jurisprudencia sobre libertad de expresión “no había establecido claramente que todos los 'shows drag' sean categóricamente 'conductas expresivas'”.

Hittner reconoció el martes el fallo de su homólogo del Panhandle. Hittner Señaló una carta en la que Wendler explicaba su razonamiento para prohibir el programa, comparando el drag con la cara pintada de negro y un espectáculo secundario de payasadas.

“El sentimiento de Wendler refuerza la opinión de este Tribunal de que si bien algunas personas pueden encontrar una actuación ofensiva o moralmente objetable, eso no significa que la actuación no sea expresiva o no esté protegida por la Primera Enmienda”, escribió. “No a todas las personas les gustarán o tolerarán ciertas actuaciones. Esto no es diferente a la opinión de una persona sobre cierta comedia o géneros musicales, pero eso por sí solo no elimina la protección de la Primera Enmienda”.

Los defensores de LGBTQ+ acogieron con agrado la decisión de Hittner el martes.

“El fallo de hoy es una celebración para la comunidad LGBTQ y aquellos que apoyan la libre expresión en el 'Estado de la Estrella Solitaria'”, dijo la presidenta y directora ejecutiva de GLAAD, Sarah Kate Ellis. “Texas se suma ahora a un número cada vez mayor de estados cuyas prohibiciones discriminatorias e infundadas de espectáculos drag están siendo reconocidas como inconstitucionales y un ataque contra las libertades de todos”.