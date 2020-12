Incauta CBP millones de productos pirata

Cortesía

Cada año, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) incauta millones de productos falsificados de países de todo el mundo como parte de su misión de proteger a las empresas y los consumidores estadounidenses.

Estos productos incluyen versiones falsas de productos populares, como teléfonos inteligentes y accesorios relacionados, productos electrónicos, ropa, zapatos, cosméticos y artículos de lujo de alta gama.

Roger Maier, vocero de CBP en El Paso dijo que la mayor parte de la actividad de aplicación de la ley relacionada con productos falsificados en el área de El Paso ocurre cuando se inspecciona carga aérea que llega de otro lugar.

“Encontramos una gran cantidad de productos electrónicos de consumo falsificados, ropa, carteras de diseñador, zapatos y otros artículos que normalmente son caros cuando se compran a vendedores legítimos”, señaló Mayer.

Según el vocero, los falsificadores se centran en obtener ganancias y no en la seguridad del consumidor: “la compra de productos falsificados puede exponerlos a usted y a su familia a riesgos para la salud y la seguridad, mientras que los ingresos apoyan empresas delictivas”, aseguró.

“Estas personas continúan explotando el dramático crecimiento del comercio electrónico para vender productos falsificados y otros productos ilícitos a través de plataformas en línea, particularmente durante la temporada navideña cuando los compradores buscan ofertas. Si el precio del producto parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea, y eso puede causar problemas reales para usted, su familia y negocios legítimos” señaló Maier.

A nivel nacional, en el año fiscal 2020, CBP confiscó 26 mil 503 envíos que contenían bienes que violaban los derechos de propiedad intelectual. El valor total estimado de los bienes incautados, si hubieran sido genuinos, fue de 1.3 mil millones.

Resumen de los casos

El 10 de noviembre, los oficiales de CBP en Louisville, Kentucky, anunciaron la incautación de relojes falsificados que habrían valido más de 2 millones si fueran genuinos. La compra de relojes y joyas falsificados priva a las empresas legítimas de ingresos, lo que puede provocar que empresas para eliminar puestos de trabajo.

El 9 de noviembre, los oficiales de CBP en Dallas anunciaron la incautación de 9.3 millones de mercancía de diseñador falsificada, incluidos calzado, bolsos y prendas de vestir con marcas comerciales como Chanel, Gucci y Louis Vuitton.

El 28 de octubre, los oficiales de CBP en International Falls, Minnesota, anunciaron la incautación de parlantes y motosierras Bluetooth falsificados que habrían valido más de 170 mil dólares si fueran auténticos.

El 27 de octubre, los oficiales de CBP en el puerto de Los Ángeles/Long Beach anunciaron la incautación de 3.5 millones de cosméticos falsos, pastillas de Viagra, calzado y ropa con marcas comerciales como MAC, Chanel, Nike y Versace. Los productos farmacéuticos y cosméticos falsos pueden dañar o incluso matar a los consumidores.

Además de los bienes de consumo, CBP continúa incautando suministros médicos falsificados y no aprobados.

“Desde el comienzo de la pandemia Covid-19 CBP ha incautado más de 13.5 millones de billetes falsos, mascarillas faciales y más de 177 mil kits de prueba Covid-19 no aprobados. La agencia también ha incautado estaciones de desinfección de manos falsificadas, termómetros no aprobados y toallitas sanitarias no registradas”, señalaron.

A través de la Operación Mega Flex, CBP, en asociación con los transportistas de envío urgente, el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos y otras agencias gubernamentales, ha incautado miles de paquetes ilícitos que contienen productos falsificados mientras mapea redes ilícitas en el correo internacional y entornos de envío urgente.

En agosto, CBP emitió un fallo administrativo que mejoró la responsabilidad en el entorno del comercio electrónico al mismo tiempo que fortalecía la capacidad de la agencia para identificar productos falsificados y violaciones de seguridad del consumidor.

CBP también ha establecido una iniciativa educativa para concienciar a los consumidores sobre las consecuencias y peligros asociados con la compra de productos falsificados y pirateados en línea o en tiendas.

Si tiene alguna información sobre sospecha de fraude o actividad comercial ilegal, comuníquese con CBP a través del Sistema de denuncia de infracciones comerciales en línea de alegaciones electrónicas o llamando al 1-800-BE-ALERT. Más información sobre la iniciativa está disponible en www.cbp.gov/fakegoodsrealdangers