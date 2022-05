Inauguran exposición colectiva en consulado mexicano

Con la participación de cinco artistas fronterizos y 20 piezas de arte fue inaugurada la muestra artística denominada “Corpus Mundos Internos”, la cual estará en exhibición durante todo el mes de mayo en la galería del Consulado General de México en El Paso, ubicado en el 910 San Antonio Ave., en la zona Sur de la ciudad.

La exposición colectiva inspirada en el cuerpo humano y su expresión de los estados internos, fue considerada por los asistentes como una gran oportunidad de escuchar los puntos de vista de los artistas en relación al cuerpo y al mundo interno del mismo.

“Era un proyecto que tenia muchas ganas de realizar, lo propusimos en diversos espacios de recintos importantes antes de la pandemia, pero afortunadamente lo logramos concretar este año”, dijo Manuel Piña, artista plástico y encargado de la Galería Agave Rosa.

En la muestra de arte promovida por el Consulado de México, el Centro Cultural Mexicano Paso del Norte y la galería Agave Rosa participan los artistas Manuel Piña, Nadia Bussacchini, de origen italiano, Patricia Beckman, Daniel Márquez y Elvia Samaniego, todos con una amplia trayectoria en las artes plásticas.

En su intervención el artista paseño, quien participó con cuatro de sus obras, hizo hincapié en su concepto y significado del cuerpo humano y dijo ser un convencido de que el cuerpo puede decir muchísimas cosas en espíritu y alma. “Mi mensaje va mas allá de la idealización del cuerpo”, asentó.

Por su parte el cónsul general Mauricio Ibarra Ponce de León manifestó que para la casa consular es muy importante poder ofrecer a la comunidad mexicana y mexicoestadounidense exhibiciones de alta calidad como esta, a la cual asistió más de un centenar de invitados.

“Tenemos artistas de varias ciudades, pero radicados en al frontera. Es una exhibición en la que se exalta la pintura y el arte fronterizo”, dijo el diplomático mexicano luego del tradicional corte de listón y tras remarcar la segunda muestra que se expone en los últimos dos meses.

Daniel Márquez, otro de los artistas participantes y quien utiliza la técnica mixta en sus trabajos dijo que participar en este tipo de actividades es una experiencia única. “Es un buen momento para compartir experiencias y sobre todo enriquecer el acervo cultural.

“Tenemos oportunidad de hablar de las experiencias adquiridas a través del tiempo, las técnicas y el significado de cada una de las obras”, expresó el fronterizo que hizo sus primeros trazos y obras en el mercado de artesanías de la avenida Juárez a la edad de 14 años.

Comentó que durante años pintó cuadros lo que le permitió adquirir experiencia desde muy chico, pero después se presentó un nuevo proyecto musical y se integró a una banda de rock en Los Ángeles, California.

“Aún así nunca he dejado la pintura, siempre estoy haciendo arte y tengo mis cuadros listos para exponer”, manifestó el chicano quien también se dedica a fabricar esculturas de bronce, un arte más complicado.

“Nunca me he desentendido de la pintura, siempre he estado creando en la pintura y ahora en la escultura. Esto es mi vida y he hecho vida”, comentó mientras observaba su cuadro ‘Eclipse’ una de sus obras participantes.