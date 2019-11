Inaugura EPCC instalaciones de primer nivel

Este miércoles 20 de noviembre fue inaugurado el moderno edificio “Centro de Capacitación de Transporte (TTC)” el cual forma parte de los salones educativos de la universidad El Paso Community College campus Valle Verde, siendo el segundo de seis proyectos de construcción a completar del “Plan Maestro” del campus. Aquí los estudiantes continuarán recibiendo sus clases automotrices impartidas por maestros especializados en la materia.

La construcción de este nuevo edificio soluciona el problema de la alta demanda de estudiantes en la materia, permitiendo poder educar a mayores cantidades. El edificio TTC, cuenta con tecnología Diesel, hidráulica y automotriz; espacios extensos y maestros capacitados para hacer una experiencia de aprendizaje con calidad.

“Es un honor poder capacitar a los hombres y mujeres que aquí participan. Que los estudiantes vean como funciona todo en la vida real y tener un lugar como este que después de tanto año tratando de lograrse, por fin lo tenemos. Si estudian aquí y se van a vivir a otro lugar ellos contarán con la misma destreza aprendida aquí y conseguirán trabajo con mayor fácilidad”, dijo Luz Taboada, directora de entrenamiento del Centro Laboral y Corporativo.

Uno de los propósitos que EPCC busca con la creación y mejora de sus instalaciones, es proveerles a la futura fuerza laboral la oportunidad y preparación de poder trabajar en grandes compañías que requieren un conocimiento extenso en las diversas áreas.

“Todo empieza por los maestros, he estado muy impresionado desde que llegue aquí por su profesionalismo y la experiencia que aportan a los estudiantes. Los carros son muy complejos, es un reto aprender y muy interesante. La gente debería de venir a ver el edificio y tomar cursos aquí”, mencionó Chris, estudiante de mecánica en automóviles.

El proyecto de 115 millones de dólares, fue fundando a través de bonos combinados de ingresos emitidos por EPCC en el 2016 y será reembolsado anualmente por las inscripciones y tarifas de uso general.

“Como mujer es un poco difícil al principio saber todo, pero los profesores me enseñan trucos de como manejar algunas herramientas porque como mujer no tengo la fuerza física que tendría un hombre, y de esta manera lo puedo hacer yo sola sin necesidad de ayuda externa. No hay prejuicios de que solo los hombres pueden hacerlo, las mujeres pueden hacerlo también, solo tienes que no tener miedo y te tiene que gustar”, dijo Yadira Domínguez, estudiante de mecánica en automóviles.

La universidad cuenta con mas de 28 mil 500 estudiantes y 145 programas que comprenden todas las áreas en el mundo laboral, asimismo les brindan a sus estudiantes, maestros especializados que los ayudara a obtener el mayor provecho de sus carreras.

“Soy egresado de EPCC y trabajo aquí, siento que el enseñar es un regalo que comparto con los demás. Es un excelente edificio y todo lo que tiene hace que mi trabajo sea más fácil, esto permite que tengamos más estudiantes en las clases. Nuestra tecnología automotriz es una de la mejores que hay en la comunidad y eso me hace sentir muy orgulloso. La mayoría de las concesionarias usan la tecnología que tenemos aquí, de esta forma los estudiantes están preparados para trabajar en ellas”, mencionó Armando Canales, Instructor en EPCC.