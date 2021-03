Inagurarán Alamo Drafthouse Cinema a finales de este mes

Alamo Drafthouse Cinema

A pesar de que 2020 fue un año complicado con la industria fílmica, Alamo Drafthouse Cinema apuesta a la pronta recuperación de la economía. Aunque a nivel nacional la cadena de cines se acogió a una bancarrota para reorganizar sus actividades, en El Paso anuncia por fin la apertura de su nuevo complejo de salas de proyección, en el lejano Este de El Paso.

La segunda sucursal de Alamo Drafthouse Cinema en El Paso estará abierta y comenzará a operar en modo de capacitación del personal a partir del viernes 26 de marzo de 2021. La gran inauguración oficial se celebrará el miércoles 31 de marzo con el lanzamiento muy esperado de la película “Godzila vs Kong”. De esta manera, y con el complejo ubicado en Montecillo, en el lado Oeste, la empresa ofrece entretenimiento a los paseños de ambos rumbos de la ciudad.

Alamo Drafthouse - East El Paso contará con proyección láser de vanguardia, lujosos sillones reclinables en todo el lugar, un extenso menú de comida recién hecha y 45 cervezas artesanales de barril. Además, Alamo Drafthouse Cinema - East El Paso contará con ‘The Big Show’, un prestigioso auditorio de gran formato con una pantalla de 70 pies y tecnología de sonido envolvente Dolby Atmos, una experiencia que promete ser la forma más grande, audaz y pura de ver y escuchar una película en El Paso.

Durante la semana de capacitación y apertura suave se proyectarán algunas películas como “Nobody”, una comedia de acción de los creadores de John Wick y protagonizada por Bob Odenkirk de Better Call Saul ; así como películas clásicas como Selena, Batman, Y tu mamá también y The Babadook. Además, la ubicación albergará una proyección del vigésimo aniversario de El Señor de los Anillos: la Comunidad del Anillo con una sesión de preguntas y respuestas pregrabada con Sean Astin, Billy Boyd, Dominic Monaghan y Elijah Wood, moderada por Stephen Colbert. Durante este tiempo, habrá descuentos en alimentos y bebidas no alcohólicas.

El miércoles 31 de marzo, Alamo Drafthouse East El Paso iniciará oficialmente un fin de semana de actividades de Gran Apertura que incluyen proyecciones de Godzilla vs Kong con postales tipográficas de bonificación con ilustraciones antiguas de las películas de monstruos gigantes disponibles hasta agotar existencias. Además, el lugar albergará actividades nocturnas hasta el sábado con partidos de exhibición de luchadores, música en vivo en el patio y Lotería en el bar.

Los primeros 5 mil espectadores que vean una película en Alamo Drafthouse Cinema - East El Paso a partir del miércoles 31 de marzo recibirán una tarjeta para raspar en la que los invitados pueden ganar una variedad de premios que incluyen palomitas de maíz y queso gratis, carteles de películas o incluso entradas de cine por un año.

Alamo Drafthouse Cinema - East El Paso es un cine con comedor de última generación con diez pantallas ubicado en 12351 Pellicano Dr., en la intersección de Pellicano Drive y Joe Battle Blvd. El exterior del edificio presenta el mural más grande pintado por un solo artista en El Paso. La obra de arte, que presenta un collage de iconos de la cultura pop, fue pintada por Abe Aguilar.

Alamo Drafthouse ha realizado una serie de actualizaciones a su política y procedimiento para brindar la experiencia más segura y agradable posible para los huéspedes y compañeros de equipo. Vaya a drafthouse.com/covid-safety para ver todas las medidas de salud y seguridad que se han implementado antes de la inauguración del teatro. Además, East El Paso contará con la tecnología de ionización bipolar iWave para limpiar el aire y hacerlo más seguro para los huéspedes y compañeros de equipo. La tecnología de ionización bipolar libera átomos cargados que se adhieren y matan sustancias nocivas como bacterias, moho, alérgenos y virus en el aire y en las superficies del edificio. El sistema iWave se ha integrado en el sistema HVAC de Alamo Drafthouse Cinema Montecillo. Los expertos dicen que la ionización bipolar puede reducir el 99.9% de los microbios en cuestión de minutos, lo que ayuda a garantizar una experiencia cinematográfica segura para los amantes del cine de El Paso.

Se anuncian nuevos estrenos, clásicos, películas independientes, películas extranjeras y la programación exclusiva de Alamo Drafthouse. Además, cada auditorio elimina la tradicional primera fila, lo que garantiza que todos los asientos de la casa permitan una gran experiencia visual. The Theatre tendrá un bar / salón adyacente con asientos en el patio al aire libre, que servirá una gran selección de cervezas artesanales de barril y cócteles artesanales.