Impulsar a Biden, reto de demócratas texanos

En medio de la algarabía y fiesta partidista más de seis mil delegados de todo el estado de Texas, participan del 6 al 8 de junio en la Convención Demócrata en Texas 2024 (Tex Dem Convention).

El reto que enfrenta el partido, que se identifica con el color azul, es reafirmar su apoyo al presidente Joe Biden como su candidato oficial en la contienda presidencial de los Estados Unidos, días después de que el mandatario decretó una limitación al asilo político en la frontera Sur, lo cual no ha sido recibido del todo de manera positiva por gran parte de los demócratas.

“Puede haber cosas en las que no estemos de acuerdo. No estoy de acuerdo con muchas cosas que hace, en especial recientemente con lo que está pasando en la frontera. Pero él es nuestro candidato y necesitamos unirnos y apoyarlo”, dijo David Stout, comisionado por el Precinto 2 del Condado.

Stout, que funge además como delegado por el Partido Demócrata en El Paso, manifestó que el objetivo de estas reuniones es fijar la plataforma política con la participación de los miles de delegados y grupos que una vez capacitados votan y presentan cuáles temas van a seguir en la agenda y cómo deberán aplicarse como funcionarios electos.

“Tenemos mucho trabajo que hacer en cuanto a fijar las plataformas para tomar una serie de resoluciones que vamos estar votando”, dijo el político bilingüe luego de asistir a una de las sesiones celebradas en el Centro de Convenciones de El Paso y el Teatro Abraham Chávez.

Temas como migración, salud, educación, derecho al aborto, economía, equidad y justicia y protección al medio ambiente, entre otros, fueron abordados por los asistentes a la convención como funcionarios electos, delegados, caucus distritales, organizaciones sin fines de lucro y grupos de defensa.

Después de la sesión general que incluyó a los oradores principales de la conferencia, entre ellos el representante estadounidense Colin Allred y la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, los funcionarios electos de El Paso dieron inicio a las festividades de la convención inaugural la noche del jueves en la que Beto O’Rourke, Gabby Giffords, la representante federal Verónica Escobar y el senador estatal César Blanco emitieron sus comentarios.

El viernes, y a pesar del calor sofocante, los asistentes disfrutaron de cada una de las exposiciones montadas en el lobby del Centro de Convenciones y acudieron a los puestos de información de grupos de defensa y bloques de demócratas, incluidos progresistas, candidatos y el Partido Demócrata del condado.

“Estamos orgullosos de poder hacer esto en El Paso y mostrar nuestra comunidad y todas las grandes cosas que suceden aquí”, dijo el comisionado Stout tras recordar el amargo y negativo tratamiento que dio la prensa debido a la situación migratoria, “por lo que es fantástico tener personas aquí que probablemente simpatizan con esa situación pero que aun así ven las noticias y tienen una idea preconcebida negativa”.

El delegado Víctor Vázquez, del Precinto 21 en el Oeste de la ciudad, al igual que Stout resaltó la importancia de tener aquí la Convención Demócrata que se realiza cada dos años en los diferentes estados. “Vamos a confirmar que Biden es nuestro presidente, y esa decisión sale formalmente de aquí”.

Visiblemente emocionado subrayó que en este camino es donde se confirma que todos los delegados demócratas en el estado están detrás de Biden y Harris, entre otras posiciones. Cada ciudad selecciona a sus delegados, apuntó.

Indicó que la Convención Demócrata de Texas en 2022 se celebró en la ciudad de Dallas y en 2020 se llevó a cabo de manera virtual, debido a la pandemia del Covid-19.

Para el ex legislador texano, Roberto Alonso, la participación de la comunidad latina será clave no solamente en Texas sino en todo el país.

“El voto latino es sumamente importante y es en esta convención que podría motivar aún más a los demócratas dentro del partido”, dijo al enfatizar que son los hispanos líderes los que mandan al interior del partido… “Es más, el presidente del partido estatal Gilberto Hinojosa, ha dicho que el número más grande de demócratas son hispanos, después de los gringos, afroamericanos y asiáticos”, dijo sin precisar el número total de latinos participantes.

El delegado, con residencia en Dallas, Texas, y quien también figura como candidato a representante de Texas en el Comité Nacional del partido en Washington, expresó que la política en El Paso tiene relevancia porque es aquí donde los demócratas ganan siempre.

“Y tenemos que ganar con muchos más votos… es una obligación del partido estatal y nacional para que gane Biden con una gran cantidad de votos, darle apoyo y traer más recursos”.

Indicó que su función como delegados es promover, apoyar y hablar de los diversos tópicos para que su candidato –Biden– hable de todos los logros y lo que se ha hecho en materia de educación, salud, economía, el conflicto entre Israel y Palestina y de la situación que impera en la frontera.

“Hay muchas cosas buenas, pero Trump dice que no ha hecho nada y si no contestamos es darle la razón. Aquí la plática más importante es hablar de los logros hechos a lo largo de la administración”.

Indicó que a pesar de la narrativa de muchos ciudadanos en ese sentido de que hay muchos hispanos que van a apoyar a Trump, en su opinión no es verdad. “No voy a alegar eso, pero lo que voy hacer en lugar de discutir es investigar cuánto porcentaje son y traer más votos hispanos, ir por más votos”, como lo hizo en 1986 al llegar a Dallas donde nomás votaban dos chicanos.

“Ahora son más de 500. Yo no me fijé que sólo había dos, yo me enfoqué a traer más y les juro que fue un gran esfuerzo que voy a aplicar aquí en El Paso”.

Señaló que normalmente cuando terminan las elecciones primarias se baja la guardia, pero es cuando más energía debe inyectarse. “El pelito no se acaba porque para ganar y seguir ganando tenemos que hacer el trabajo tres veces más grande para que gane Biden”, detalló el ex congresista que también apoyó la candidatura del ex presidente Bill Clinton.

Él, al igual que el resto de los delegados, dijo haber sido imantado por las palabras del senador del estado de Texas, César Blanco, demócrata por El Paso, y la representante federal Verónica Escobar, también demócrata por El Paso, quienes pronunciaron discursos de apertura como co-anfitriones de la Convención del Partido Demócrata de Texas en el Hotel Paso Del Norte.

“Necesitamos su energía, necesitamos su compromiso, necesitamos su arduo trabajo porque, demócratas, esta es la elección más importante de nuestras vidas”, fue el mensaje a la comunidad demócrata.

Sumido en una emoción el senador Blanco dijo en su intervención que esa sala estaba llena de líderes y de muchos agentes de cambio que pronto cambiarían a este país. “Necesitamos creer en un futuro más brillante e inclusivo para todo Texas. Y tenemos que hacerlo especialmente en un momento en que nuestra nación está dividida”, apuntó en la convención estatal de tres días que concluye hoy sábado.

