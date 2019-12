Impulsan obtener por herencia la ciudadanía

La ciudadanía por herencia es un recurso legal que gana impulso ante el inminente aumento a las tarifas por trámites migratorios, señalan expertos.

Cuando Benny Vázquez logró su naturalización el beneficio de la ciudadanía se extendió automáticamente a su hijo, quien no sólo no pagó los 725 dólares que cuesta el trámite ante la USCIS, sino que además no tuvo que esperar meses como en otros casos.

“Si usted tiene hijos menores de 18 años, que son residentes legales permanentes y viven con usted en los Estados Unidos, cuando usted se convierta en ciudadano estadounidense naturalizado, ellos se convertirán automáticamente en ciudadanos estadounidenses”, dijo la abogada Jeanne Morales, especialista en migración.

El trámite de ciudadanía por herencia además de ser automático, es “sin cargo para ellos. No hay prueba de por medio, y ese día se despiertan por la mañana como residentes legales permanentes, y de noche se acuestan como ciudadanos estadounidenses”, afirmó Morales.

“Usted puede llevar a sus hijos al estatus migratorio más seguro posible en los Estados Unidos sin costo alguno, simplemente convirtiéndose en un ciudadano naturalizado”,

señaló la abogada.

En el caso de Benny Vázquez su hijo se beneficia de la ley en la materia, después de que pudo obtener la naturalización en fechas recientes.

“Había tenido problemas que me detenían para hacerme ciudadano, pero afortunadamente todo se solucionó en tiempo para que mi hijo se beneficie”, sostuvo Vázquez, residente de Kermit, Texas.

“Claro que uno ahorra ese costo que es más de 700 dólares, además de que los niños no tienen entrevista, no hay examen, no hay nada porque todo es algo automático”, sostuvo Vázquez.

La tarifa actual para el proceso de naturalización es de 725 dólares, de los cuales 640 corresponden al procesamiento de la aplicación por naturalización, más 85 dólares resultantes del costo por servicios biométricos.

El costo es cero, por eso la medida legal ha ganado impulso entre los nuevos ciudadanos naturalizados.

“Ya han pasado 3 años desde la última ocasión en que se incrementaron las precios de naturalización, pero hay un reciente anuncio de que los precios se elevarán; entre más espere un aspirante en naturalizarse, mayor será el costo financiero que enfrente”, dijo Morales.

“No hay razón para pagar 475 dólares adicionales si se puede presentar una solicitud antes de que el aumento de precios entre en vigencia”, sostuvo Morales ante la inminente alza que podría decretarse al inicio del año.

Sin embargo, los migrantes en posición de adquirir la ciudadanía estadounidense no solamente están ahorrando dinero, sino incluso tiempo.

“Si no se naturaliza o espera hasta que sus hijos cumplan 18 años, cada niño tendrá que pasar por el proceso de naturalización de forma individual. Eso significa que tendrán que presentar una solicitud, pagar una tarifa y presentarse a un examen.

“Un padre que se naturaliza puede dar a sus hijos el beneficio de la ciudadanía estadounidense de forma gratuita, y eso les ahorra dinero. También pueden asegurarse de que cuando sus hijos se conviertan en adultos, tengan los máximos beneficios disponibles para los ciudadanos estadounidenses, y estén protegidos contra la deportación por el resto de su vida, y eso es un gran ahorro”, sostuvo Morales.

[email protected]