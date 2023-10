Impulsan educación dental con inversión a TTUHSC El Paso

Para reducir considerablemente el costo de la educación dental, Ethos Financial y su presidenta y directora ejecutiva, Inaam Ziyadeh, donaron $50,000 para mejorar el acceso a la atención dental en El Paso. Esta donación al Fondo de Excelencia del Decano de la Facultad de Medicina Dental de Hunt ayudará a los estudiantes a recibir una educación dental de primer nivel y abordará la escasez crítica de proveedores en la región.

Ethos Financial, una empresa de planificación financiera, hizo la donación en reconocimiento al compromiso del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Texas Tech (TTUHSC) en El Paso para hacer frente a la escasez de profesionales de la salud bucodental en la región, que afecta al acceso a la atención dental de los más necesitados. Las inversiones como estas animan a los estudiantes a seguir la carrera de odontología.

“El apoyo continuo de Ethos Financial es fundamental para avanzar en nuestra misión”, dijo Richard C. Black, D.D.S., M.S., decano de la Escuela de Medicina Dental Hunt.

En agradecimiento, la universidad celebró una ceremonia de reconocimiento el viernes pasado en la Clínica de salud bucal dental Texas Tech, donde revelaron carteles que designan una sala dental como “Ethos Financial Special Needs Suite”. La suite, establecida gracias a una donación anterior de Ethos Financial, brinda atención dedicada a pacientes que viven con discapacidades.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EU señaló en 2021 que más de 63 millones de estadounidenses residen en áreas de escasez de profesionales de la salud dental, una de las cuales es el Condado de El Paso. Con un déficit nacional estimado de más de 10 mil odontólogos.

A esta escasez contribuye el costo de asistir a la escuela de odontología, que puede costar un 40% más que la educación en la escuela de medicina.

Basándose en la sabiduría de su padre (que cuando se enfrenta a una dificultad, hay que quitarse el polvo y seguir adelante), Ziyadeh apoya fervientemente a los estudiantes de odontología durante toda su educación. Ella considera que esto es beneficioso para la comunidad.

Atención de salud bucal para todos

Ethos Financial, uno de los primeros patrocinadores de la Escuela de Medicina Dental Hunt, proporcionó $25,000 para construir y equipar la Suite de Necesidades Especiales de Ethos Financial para el tratamiento de pacientes con discapacidades. Combinado con su donación actual, los estudiantes tendrán la oportunidad de aprender técnicas, tratamientos y sensibilidades adecuadas para el cuidado de la salud bucal de pacientes con discapacidad.

Los pacientes que viven con discapacidades enfrentan preocupaciones adicionales sobre el cuidado de la salud bucal. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), sólo el 60% de los niños con discapacidades reciben atención dental regular, en comparación con el 79% de los niños sin discapacidades. Los adultos que viven con discapacidades tienen más probabilidades de tener caries y enfermedades de las encías sin tratar que los adultos sin discapacidades.

Desde su apertura en 2021, la Clínica de Salud Bucal Texas Tech Dental ha tratado a 185 pacientes con diversas discapacidades. Estos pacientes acudieron a la clínica con diagnósticos previos de autismo, parálisis cerebral, síndrome de Down y otras afecciones.

La Clínica de Salud Bucal de 38 mil pies cuadrados está equipada con 130 sillones de tratamiento y está abierta no sólo para el público sino también para profesores, personal, estudiantes y sus familias. La clínica ha brindado más de 20 mil horas de atención dental a costo reducido para más de 3 mil 500 pacientes de la región.