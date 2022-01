Impulsan con 1 mdd nuevo Museo Infantil

La empresa multinacional Helen of Troy, ubicada en el Oeste de El Paso, realizo una millonaria donación para financiar la creación de un café que se instalará en el primer piso de lo que será el nuevo museo infantil de esta ciudad, se informó.

El nuevo ‘Little Stars Café’ de lo que será el Centro de Ciencias y Museo Infantil de El Paso, será un lugar de reunión donde los niños y las familias visitantes podrán recargar energías mientras exploran el museo.

También servirá será una opción para quienes viven y trabajan en la zona centro, donde podrán disfrutar de un almuerzo, refrigerio o bebida.

“Estamos muy agradecidos por esta importante donación de Helen of Troy”, dijo Josh Hunt, presidente de la junta del consejo a cargo del proyecto.

“Como la única empresa que cotiza en la bolsa, Helen of Troy siempre ha estado a la vanguardia de las donaciones a grandes causas en nuestra ciudad, y su patrocinio del ‘Little Stars Café’ demuestra aún más el compromiso continuo de la empresa con esta ciudad. El Café será una gran adición al lugar y al centro de la ciudad en general”, expresó.

El Centro de Ciencias y Museo Infantil será una parte integral del ecosistema educativo de esta ciudad y se proyecta que sea, ante todo, uno de los mejores en la nación ya que se perfila como una institución educativa, abierta a todos los miembros de la comunidad.

Las exhibiciones no tendrán instrucciones porque no hay formas incorrectas de interactuar con ellas, explican en la página de internet del proyecto.

El museo se ubicará en el corazón del Distrito de las Artes del Centro de El Paso y actualmente está programado para abrir sus puertas a fines de 2022.

“A lo largo de los 53 años de historia de Helen of Troy, hemos tenido una larga tradición de apoyo a las comunidades en las que nuestros asociados viven y trabajan. Siempre hemos creído en la participación de la comunidad y la buena ciudadanía corporativa”, dijo Julien Mininberg, director ejecutivo de Helen of Troy. “Esta donación al Centro de Ciencias y Museo Infantil de El Paso tiene como objetivo ayudar a construir una comunidad aún más fuerte y reforzar la conexión de Helen of Troy con El Paso”, agregó.

“Estamos entusiasmados con las nuevas experiencias divertidas y los recursos educativos que estarán disponibles para la comunidad, nuestros asociados y sus familias cuando el Museo abra sus puertas”.

Para obtener más información sobre el Centro de Ciencias y Museo Infantil de El Paso, visite epcmuseum.org.