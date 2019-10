Impulsa McDonald’s sueños universitarios

Para dar a conocer los programas de becas educativas y requisitos para aplicar a las universidades, McDonald’s en coordinación con El Paso Community College –EPCC– llevaron a cabo la Cuarta Feria McDonald’s College a la que asistieron más de 200 alumnos de preparatoria acompañados de sus padres.

Representantes de 34 universidades entre locales, estatales y de otras ciudades del país atendieron y dieron información a los alumnos sobre las diferentes carreras que ofrecen, tiempos de estudio y costos.

“Las universidades vienen aquí como parte de una comunidad académica y lo importante es que mientras el estudiante siga sus estudios no importa en cual colegio se enrole”, afirmó Andrés Raya, quien cursa el último semestre de la carrera Justicia Criminal en EPCC.

Para él al igual que otros de sus compañeros, su objetivo es continuar la universidad y graduarse en el corto plazo para tener mejores oportunidades laborales en el futuro.

“Ya voy muy adelantado así que estaré recibiendo mi título en menos de tres años”, dijo orgulloso al pensar que ingresará a la Universidad de Texas en El Paso –UTEP– el próximo otoño.

“En lo personal quiero UTEP porque aquí esta mi familia y amo El Paso por ser una ciudad hospitalaria y llena de oportunidades laborales”.

Para el empresario Richard Castro, promotor de la feria estudiantil, el ver a tantos estudiantes interesados en continuar sus estudios universitarios le representa una gran satisfacción personal.

Durante más de tres décadas, el propietario de 25 sucursales de los restaurantes de comida rápida McDonald’s en la región fronteriza, ha impulsado con éxito la educación superior entre el alumnado local y nacional a través del programa de becas HACER, que desde 1985 ha destinado más de 34 millones de dólares.

Los estudiantes que solicitan la beca tienen la oportunidad de recibir recursos suficientes para cubrir el costo de la matrícula universitaria, y son seleccionados en base a sus logros académicos, servicio comunitario y necesidades financieras.

“Lo que nos hemos dado cuenta es que muchos estudiantes desconocen el procedimiento para aplicar a las universidades y de los recursos de ayuda financiera existentes que les permitan pagar los costos por lo que esta feria los orienta y despeja las dudas”. Comentó que es importante que ellos tengan la información al igual que sus padres para que con tiempo conozcan de las becas, trabajos, trámites a realizar y sobre todo ubicar la universidad que les ofrece la carrera seleccionada.

De acuerdo con el hombre de negocios en la actualidad se requiere de mayor educación para escalar mejores posiciones dentro del mercado laboral, en muchas empresas, dijo, el tener la preparatoria ya no es suficiente para contratarlos.

“El 65 por ciento de los trabajos exigen como mínimo una carrera técnica de colegio o una carrera universitaria por lo que es importante continuar su educación”, expresó luego de sostener una charla con estudiantes y padres en la que los motivó a seguir adelante.

Durante la jornada académica se impartieron 3 pláticas informativa, 2 en inglés y 1 en español,sobre los diversos programas de ayuda financiera disponibles, preparación para la universidad y la carrera profesional, en uno de los salones del edifico administrativo de EPCC.

“El objetivo es que aprendan como ingresar a una de las universidades ya que para mucha gente es un poco ‘intimidante’ al no saber cual es el proceso de aplicación”, manifestó Edgar Palacios, director de Reclutamiento de EPCC.

“Me parece muy bien que organicen estas ferias estudiantiles y poder acompañar a nuestros hijos para conocer los programas que existen”, dijo Verónica Pedroza, quien junto con su hijo José visitó y obtuvo información de los representantes universitarios que atendieron las diferentes mesas.

“Yo quiero estudiar ingeniería automotriz y hasta el momento me ha interesado mucho el programa académico que ofrece Southwest University”, dijo el alumno de El Paso Academy, quien recientemente visitó sus instalaciones.

Para los estudiantes con este tipo de eventos, la gama de opciones académicas crece por lo que ahora analizarán cada una de las ofertas para en los próximos meses tomar una decisión que seguramente sería una de las más importantes de su vida.

Entre las universidades asistentes e interesadas en llevarse a estudiar a los alumnos locales a sus campus estuvieron: EPCC; UTEP; The University of Texas at Austin; NMSU, Northern Arizona University; Chamberlin College of Nursing, UTEP, University of Phoenix; Texas Tech University’ University of Minnesota Morri; The University of Texas Rio Grande; Houston Baptist University; Saint Leo University, Western Tech y Texas A&M, entre otras.