Impulsa consulado Demo Day programa para proceso de órdenes de compra

Para ayudar a los empresarios de El Paso y Ciudad Juárez a acercarse con la industria de manufactura, presentarles sus propuestas de valor e iniciar el proceso de órdenes de compra, Technology Hub y el Consulado de México en El Paso, llevarán a cabo este próximo 24 de agosto el programa 'Demo Day' en las instalaciones de la sede consular.

Ricardo Mora, CEO de Technology Hub y encargado del Programa Binacional de Desarrollo de Proveedores, dijo que en esta décima edición asistirán representantes de 10 compañías de las 90 registradas en el padrón.

“Esta iniciativa ayudará a los empresarios a acercarse con la industria manufacturera a tener juntas una a una y presentarles sus propuestas de valor esperando que ahí inicien los procesos de órdenes de compra”, dijo el coordinador.

En esta actividad abierta al público, los emprendedores hacen un pitch sobre los avances de su compañía a potenciales inversionistas y socios comerciales.

El programa que inició como un piloto en 2017 se consolidó en 2019 y a la fecha se han celebrado 9 ediciones, doce por año, y ahora por primera vez se organizará en el Paso.

Hicimos una primera generación y de esta se graduaron 12, seis de El Paso y seis de Juarez” expresó.

Explicó que se trata de compañías que ya están trabajando con empresas de manufactura de clase mundial.

En aquel entonces pudieron cerrar con un millón de dólares en órdenes de compra en este proceso de 12 semanas, que es el tiempo que dura el programa.

Apuntó que si ahorita se acelera este proceso se llevará a las 90 compañías que han pasado por el programa arriba de 60 millones de dólares en órdenes de compra, mismas que han generado más de 450 empleos en la región fronteriza.

Detalló que si el equipo lleva y fortalece a estas empresas a través de este programa por los siguientes 5 o 10 años sería capital que se quedara en esta región.

Agregó que este sistema es una oportunidad grande para ellos porque se ponen enfrente de compañías que pudieran ser sus compradores pero para ponerse ahí enfrente tienen que pasar por un riguroso programa que dura 12 semanas y que finalmente termina en un Demo Day.

Añadió que en la reunión del 24 de agosto, que se desarrollará de 5 a 7 pm., asistirán compradores, de la industria, inversionistas, academia en donde los participantes podrán tener contacto y hablar con los con los directivos de los corporativos. Son pitches de tres minutos.

Dentro de los giros a presentar habrá propuestas de automatización de empaque, compañías de desarrollo de software, hay un poco de todo dentro del programa de desarrollo de proveedores en el que se enlacen las oferta de valor con los nuevos clientes

El anuncio del programa Bridge Accelerator, en el que participarán las 10 empresas graduadas tendrán el acercamiento 'cara a cara' a lo que se le llama 'one and one' e intercambiar datos para hacer una mayor integración de la cadena de suministro.

“El programa lo presentamos en 2019 en esa fecha existían 39 billones de dólares de insumos que llegaban a esta región y cruzaban la frontera para luego ser transformados en productos que llegaban a todo el mundo”.

En aquel entonces dijo eran menos del 2 por ciento los proveedores locales, pero ahora con todo lo que ha sucedido con el cambio de las cadenas de suministro de Asia a Estados Unidos son más de 50 billones de dólares, únicamente en esta frontera El Paso - Cd. Juarez.

“Esto quiere decir que es una oportunidad para las empresas de ambos lados de la frontera de formar parte de este pastel y el programa the bridge accelerator esta ayudando a conectar y a que se integre más la cadena de valor”, resaltó Mora.

Por su parte el cónsul general del Consulado de México en El Paso, Mauricio Ibarra Ponce de León, manifestó que el programa Tech Hub y Microsoft es de suma importancia para el crecimiento de la industria binacional.