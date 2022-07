Impulsa Casa Blanca desarrollo en El Paso

“¡No están olvidados!… por eso estamos aquí con varias agencias para servir y ayudar mejor a la comunidad”, afirmó Melody Gonzales, directora ejecutiva de la Iniciativa de la Casa Blanca para el Avance de la Equidad Educativa, la Excelencia y las Oportunidades Económicas para los Hispanos, quien junto con el subsecretario de Defensa para Personal y Preparación del Departamento de Defensa, Gilbert R. Cisneros Jr. visitó la ciudad para participar en la cuarta Cumbre Económica Latina, en asociación con el Instituto Aspen.

En lo que fue su primera visita oficial a El Paso la funcionaria federal, quien tomó el cargo en diciembre del 2021, manifestó que su presencia tiene como objetivo destacar el compromiso de la administración Biden-Harris y sobre todo promover la equidad y el empoderamiento económico que contribuya a conectar a los miembros de la comunidad local de El Paso con líderes y recursos federales.

“Estamos aquí en El Paso por parte de la administración Biden para apoyar a la comunidad latina. Tenemos recursos históricos y queremos hablar sobre los diferentes programas y de los fondos que están disponibles, dijo la funcionaria federal al enfatizar que lo que se busca es que la gente se ponga en contacto con ellos para que conozcan cómo pueden participar y se beneficien de los diversos programas.

Señaló que ahorita es muy importante que los padres levanten sus voces y se hagan escuchar en los diferentes niveles porque el Gobierno federal ha distribuido fondos históricos por todo el país. “Ahorita es muy importante que todos los padres participen para asegurar que esos fondos históricos estén ayudando a sus hijos”.

Durante la conferencia, celebrada en el auditorio del Centro de Aprendizaje de Pregrado de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP) y a la que asistió su presidenta Heather Wilson y el subsecretario de Defensa para Personal y Preparación del Departamento de Defensa, Gilbert R. Cisneros Jr., se abordó la temática de la iniciativa de la Casa Blanca que además busca impulsar la excelencia y las oportunidades económicas en la educación para los hispanos.

A la comunidad latina este tipo de eventos les permite conocer los diferentes programas que se tienen y sobre todo de los fondos disponibles que existen para aplicarse en sus comunidades.

Y es que gracias al Plan de Rescate Estadounidense, la Ley de Infraestructura bipartidista y otras iniciativas federales, es importante asegurarse de que la comunidad latina lo conozca, “estamos hablando sobre el impacto de que puedan participar y beneficiarse”, dijo Gonzales, quien conoce bien la problemática que se vive en este tipo de comunidades de la frontera.

“Es sumamente importante que se conozcan los esfuerzos que, son muchos y largos. Estamos impulsando el desarrollo y la economía apoyando a universidades y negocios pequeños”, dijo tras subrayar que el presidente Biden ha trabajado de la mano con el Congreso para lograr estos beneficios en la frontera.

Dentro de la agenda tratada se abordaron temas como: ‘Emprendimiento en la región fronteriza: comercio internacional, certificaciones de minorías y más’, presentado por la Administración de Pequeñas Empresas de los Estados Unidos.

También se presentaron otros temas como ‘Avance de oportunidades a través de la equidad educativa’; ‘Equidad digital’, y ‘Desarrollo de la fuerza laboral’ a cargo del personal del Departamento de Educación, así como ‘Economía de una comunidad saludable: salir más fuertes de la pandemia’, a cargo del Departamento de Salud y Servicios Humanos y Cumbre Económica de El Paso.

“Buscamos promover las oportunidades económicas con un enfoque en la crisis de la educación pública para familias latinas y migrantes. Estoy aquí para hablar de lo que estamos haciendo, lo que el Departamento de Defensa está haciendo a favor de la comunidad”, dijo a su vez el subsecretario Gilbert R. Cisneros.

Estamos comprometidos a trabajar con los estudiantes, tenemos programas y continuaremos ayudándolos, resaltó el funcionario, luego de la exposición virtual que hiciera la congresista federal Verónica Escobar, quien destacó los montos de los fondos otorgados para los diferentes programas, incluyendo los montos en obras en infraestructura de los cruces internacionales.

Con la participación de funcionarios de las diferentes agencias gubernamentales, educativas, empresariales así como de líderes comunitarios, es como se ha logrado transmitir el mensaje a las comunidades asentadas en Chicago, Denver, San Antonio y, ahora El Paso.

Domenika Lynch, directora ejecutiva del Programa Latinos y Sociedad del Instituto Aspen, junto con el senador estatal de Texas, César Blanco, compartió la mesa con altos funcionarios de la administración Biden-Harris para escuchar los planteamientos de los asistentes.

“Esto es algo importante, tenemos que darle el acceso a las comunidades que hablen español y trabajar con ellos porque es importante hablar el idioma de español porque hay muchos inmigrantes que trabajan aquí y viven aquí, y tenemos que atenderlos”, destacó durante una rueda de prensa compartida en el estrado.

Protestan madres

Un grupo de madres de familia pertenecientes a la organización Familias Unidas del Chamizal abandonó la sala minutos después de haber iniciado el evento para luego solicitar una entrevista con funcionarios federales para tratar su inconformidad, pero sobre todo exigir respeto a sus derechos.

“Decimos que hay una crisis educativa, pero no vemos en la agenda dónde se trate esta crisis y cómo nos van a ayudar con los niños de habla hispana, de familias pobres y migrantes y para poder avanzar académicamente”, dijo Hilda Villegas, tras exigir que la ponencia fuera en el idioma español.

Para ellos los reveses educativos y la confusión emocional que atraviesan los niños son graves, debido a que afectan su crecimiento y ponen en peligro su futuro.

A los padres les preocupa que esos recursos y programas no hayan llegado a las escuelas de los barrios, que siguen en crisis. La comprensión del abandono histórico y la discriminación de las familias y estudiantes inmigrantes mexicoamericanos en la frontera es vital para resolver la crisis educativa en las escuelas de los barrios, denunciaron.

“La frontera no es San Antonio. El Gobierno federal no puede decir que está ayudando y al mismo tiempo descuidar los problemas educativos en la frontera, ni debe otorgar la autoridad a un Gobierno estatal prejuicioso y antiinmigrante”, expuso Villegas, líder de la agrupación.

Y es que Familias Unidas del Chamizal tiene pendiente una demanda de Derechos Civiles contra EPISD por lo que ellos llaman el cierre injusto de importantes y accesibles escuelas del barrio.

Estos cierres, indican, junto con la eliminación de Estudios México-Estadounidenses de los libros de texto, son ejemplos flagrantes de las acciones antiinmigrantes que enfrentan nuestras familias.

“No podemos depender del estado de Texas para proteger la educación de nuestros hijos. Necesitamos que el apoyo del Gobierno federal sea real, no sólo en papel o como una oportunidad fotográfica”.

Con pancartas en mano, escritas en inglés, los manifestantes reclaman: “La Casa Blanca no entiende a la frontera”; “Sin escuelas no hay progreso” y “Atención las escuelas de barrio no fueron creadas igual”, los manifestantes protestaron de manera pacífica fuera del recinto.

Al mismo tiempo manifestaron que se aseguran de que no se violen los derechos civiles de los estudiantes y padres inmigrantes mexicoamericanos.

“Familias Unidas del Chamizal pide intervención federal. Debe haber políticas para garantizar que las iniciativas financiadas por el Gobierno federal para poblaciones especiales, estudiantes del idioma inglés, familias inmigrantes de bajos ingresos tengan responsabilidad y estén protegidas”, solicitaron.

Ante ello Melody Gonzales expresó que el objetivo es escuchar y atender todas las demandas y vio con buenos ojos que los padres de familia levanten la voz ya sea en inglés o en español.

“Me tomaré el tiempo para escucharlos porque necesitamos oír sus voces en el Departamento para asistirlos a través de los diferentes programas de educación y salud”, dijo la nativa de San Diego, California, pero que se crió en Chulavista, en San Isidro, y cuya familia tiene raíces en ambos lados de la frontera Estados Unidos-México.