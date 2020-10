Imploran a paseños cuidarse: contagios rompen otro récord

Archivo/ El Diario de Juárez

El Paso.- El Departamento de Salud Pública de la Ciudad de El Paso dio a conocer dos muertes adicionales por Covid-19 y 546 casos nuevos de Covid-19, los cuales representan la cifra más grande que la comunidad ha visto hasta la fecha.

Los dos pacientes –con problemas de salud preexistentes– incluyen un hombre en sus cincuentas y una mujer en sus sesentas; sus decesos llevan el número total de muertes a 547. El número acumulado de casos positivos es ahora de 27 mil 953, de los cuales 21 mil 744 se han recuperado. El estado también informó 13 casos adicionales que son parte de los resultados locales retrasados de las semanas 35, 40 y 41 de los Centros de Control de Enfermedades (CDC). Actualmente hay 5 mil 534 casos activos.

“A medida que continuamos experimentando la propagación de la comunidad y la fatiga por Covid, la cantidad de casos positivos y hospitalizaciones continuará aumentando en cifras récord a menos que todos y cada uno de nosotros asumamos la plena responsabilidad de nuestras acciones y promueva el cambio como hemos estado apelando, exigiendo y mendigando ”, dijo el doctor Héctor Ocaranza, Autoridad de Salud Local de la Ciudad-Condado.

“No solo lo hagan por ustedes mismos, sino por la salud y el bienestar de su familia, amigos y nuestra comunidad. ¡Si trabajamos juntos, podemos lograr mucho más!”, agregó.

El equipo de epidemiología está llevando a cabo investigaciones, incluido el rastreo de contactos, para determinar la condición de las personas y sus necesidades inmediatas, proporcionar órdenes de aislamiento y orientación, e identificar aquellos contactos potencialmente expuestos y determinar la necesidad de cuarentena y / o pruebas.

El rastreo de contactos se realiza como un esfuerzo para determinar la posible propagación de la infección e implementar medidas para detener la propagación del Covid-19. La investigación puede llevar a identificar grupos de personas que podrían estar infectadas dentro de la misma ubicación.

“Cuanto más rápido se identifiquen y aíslen las personas infectadas, más posibilidades tendremos de reducir y controlar la propagación”, dijo la directora de Salud Pública de la Ciudad, Ángela Mora.

“Sin embargo, necesitamos la cooperación del público, prestar atención a nuestras advertencias y ayudar a reducir el riesgo de infección que podría provocar más muertes y familias que se quedan sin un ser querido. El incumplimiento de las órdenes de aislamiento y cuarentena dará lugar a medidas drásticas, como la emisión de restricciones ordenadas por la corte para limitar el movimiento de una persona ", agregó la funcionaria.

La otra preocupación importante es un número creciente de casos positivos entre las personas en sus veintes y treintas. Los datos sugieren que estos dos grupos de edad parecen haber contraído el virus mientras estaban en público y no tomar las precauciones de seguridad adecuadas para incluir la práctica del distanciamiento social, lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón y cubrirse la cara.

Se recuerda una vez más al público que las personas infectadas con pocos o ningún síntoma pueden transmitir el virus a otras personas; todos deben responsabilizarse y trabajar para protegerse mutuamente. Para obtener más información, visite www.epstrong.org

Las claves del descuido

Los funcionarios de salud informaron que la propagación comunitaria se debe en parte a los siguientes factores:

· Las personas que dieron positivo en la prueba de Covid-19 no siguen el protocolo de salud adecuado y no se aíslan;

· Los residentes continúan organizando o asistiendo a fiestas en casa, reuniones sociales o reuniones familiares;

· Los residentes no usan mascarillas cuando están en público o alrededor de personas que no viven en el mismo hogar;

· Las personas que han dado positivo en la prueba no están cooperando con los rastreadores de contactos, al no responder a sus llamadas, brindar información precisa o no cumplir con sus recomendaciones.

newsroom@diariousa.com