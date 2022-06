Implementa EU asilo ‘acelerado’

Washington— La administración Biden implementó a partir del 31 de mayo un sistema reformado para evaluar a los migrantes que buscan protección humanitaria en la frontera Sur de Estados Unidos, confiando más en los oficiales de asilo que en los jueces de inmigración para ayudar a determinar quién se queda en el país.

Los funcionarios de la administración dicen que se espera que los cambios reduzcan los retrasos en los tribunales y faciliten a las autoridades la deportación de quienes no califican para la protección. El nuevo sistema fue programado para comenzar ayer martes en dos centros de detención de inmigrantes en Texas, y se espera que los oficiales procesen varios cientos de casos por mes durante la fase inicial, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Los funcionarios describen la “Regla del Oficial de Asilo” (“Asylum Officer Rule”) como su iniciativa de política fronteriza más importante hasta la fecha, con la capacidad de optimizar un sistema que cuenta ya con casi 400 mil casos pendientes acumulados. Los oficiales esperan que el nuevo sistema funcione más rápido sin sacrificar la justicia e imparcialidad, porque los jueces de inmigración revisarán las solicitudes rechazadas por los oficiales de asilo como medida de seguridad.

“Las personas que califiquen para el asilo recibirán protección más rápidamente, y aquellos que no sean elegibles serán removidos de inmediato en lugar de permanecer en Estados Unidos durante años mientras sus casos están pendientes”, dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en un comunicado. “Estamos impartiendo justicia rápidamente, al mismo tiempo que garantizamos el debido proceso”.

Los opositores a la política de reforma están tratando de bloquearla en el Congreso y las cortes federales después de las victorias contra otras iniciativas de política fronteriza del presidente Biden.

El jueves de la semana pasada, los senadores republicanos se quedaron cortos por unos cuantos votos en una resolución que busca detener la entrada en vigor de la regla de asilo. A principios de semana, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, solicitó una orden judicial preliminar a una Corte Federal de Distrito, alegando que la política acelerará la inmigración ilegal.

“La ley federal exige que las solicitudes genuinas de asilo y libertad condicional sean manejadas y analizadas cuidadosamente por un juez de inmigración, no por un burócrata que apruebe afirmaciones evidentemente falsas”, dijo Paxton, cuya demanda está respaldada por America First Legal, el grupo de defensa fundado por Stephen Miller, ex asesor del presidente Donald Trump.

La demanda pone las políticas fronterizas de Biden una vez más en manos del juez federal de Distrito Matthew Kacsmaryk, designado por Trump, quien se opuso a la administración el año pasado cuando ordenó el restablecimiento de la política “Permanecer en México” después de una demanda separada presentada por Paxton. Ese caso está ahora pendiente ante la Corte Suprema.

La nueva política de Biden dará a los oficiales de asilo que trabajan para el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) la autoridad para otorgar protección humanitaria en Estados Unidos pero no para negarla, un punto que los opositores del presidente han atacado. Los casos de los solicitantes que sean rechazados durante la selección por un oficial de asilo serán revisados por un juez de inmigración y conservarán el derecho de apelación.

Los funcionarios de la administración dicen que esos cambios aún pueden aliviar la carga de los jueces de inmigración y resolver las solicitudes de asilo más rápido que el sistema actual, porque las solicitudes rechazadas llegarán a los tribunales en una etapa más avanzada.

“Al establecer un proceso para la revisión eficiente y exhaustiva de las solicitudes de asilo, la nueva regla ayudará a reducir los retrasos existentes en las cortes de inmigración y acortará el proceso a sólo varios meses”, dijo el DHS.

Las otras iniciativas recientes de política fronteriza de Biden se han topado con obstáculos en las cortes federales. El plan de la administración para levantar las restricciones fronterizas del Título 42 de la era de la pandemia fue bloqueado por un juez del Tribunal de Distrito designado por Trump en Louisiana, lo que dejó a Biden trabado en esa política por ahora.

Las autoridades federales han logrado un número récord de arrestos de inmigrantes a lo largo de la frontera mexicana desde que Biden asumió el cargo, incluidas más de 234 mil detenciones en abril. Aproximadamente la mitad de las personas detenidas son “expulsadas” rápidamente de los Estados Unidos bajo las restricciones del Título 42, implementadas en marzo de 2020 para frenar la propagación del coronavirus.